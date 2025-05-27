抽濕機電線高溫燒黑地板險起火　網民大罵保養供應商：未過保養期

近日，Threads 上有網民分享使用抽濕機，發現潛在火災事件引起熱議。網民發現家中抽濕機電源線位置出現高溫燒焦痕跡，不僅熔化了附近的外殼，更將地板烘燒至焦黑。根據網民的分享，推測早在事發一個月前，已察覺到抽濕機運作異常，曾聯絡品牌保養供應商上門檢查，可是僅在一個月後差點出現起火意外。



網民指出，在一個月前找了保養供應商來檢查，可是維修師傅只要拆開外殼檢查完就離開，並無做任何維修。結果，在使用一個月後，就出現以下圖中的情況，明顯看到不只是電線位置，連地板都焦黑。如網民沒有及早發現，而一直運作的話，就有機會引起更嚴重的家電起火意外。

帖文一出，迅速引來大量關注和迴響。不少網民留言分享類似的經驗，更有人指出現時許多家電保養供應商僅提供形式上的檢查，並未徹底拆機或測量電流狀況，只是以外觀與運作聲音判斷機器是否正常，這種流於表面的「保養」根本無法及時發現潛在危機。

許多家庭往往在電器出現異常聲響、機體過熱或耗電突增時抱持僥倖心理，覺得「只要還能用就好」、「先拖一陣子再說」，殊不知一次輕忽可能換來無法挽回的損失。針對抽濕機的潛在風險，家事專家提出了三個重要的安全使用貼士，以減少類似事件再度發生的可能。

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首先，建議每次使用抽濕機時，確保插頭與插座完全貼合，且不要使用劣質拖板。許多家庭貪圖方便會使用便宜的拖板，但若其品質不良或無過載保護機制，長時間使用高功率電器如抽濕機時，很容易導致過熱甚至短路。特別是功率超過300瓦以上的抽濕機，更應使用原廠標配的電源線接駁牆壁插座，避免經過中間轉接裝置。

其次，要定期清潔抽濕機內部的濾網與散熱口，保持空氣流通順暢。濾網如果長期積塵，會使風量減弱、壓縮機負擔加重，導致內部溫度升高並進一步影響電線與控制板的負荷。理想情況下，每使用 2 至 4 週就應清洗濾網一次，並視使用頻率進行機身外部的清潔。尤其是潮濕環境下，灰塵與霉菌混合後更易積在通風孔附近，長期忽視將加速零件老化。

第三個建議是設定自動停機或定時功能，避免讓抽濕機長時間持續運轉。抽濕機多數設有「濕度控制」或「定時關機」功能，建議用家善用這些設計。例如可將目標濕度設定為 50%～55%，當濕度達標後機器會自動休眠，以此減少不必要的電力消耗與發熱時間。

資料來源：Threads