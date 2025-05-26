特區護照擬加價｜網上申請／網上續領 2025｜特區政府建議增加香港特區護照（香港特別行政區護照）申請收費，32 頁護照由 370 港元加至 430 港元，48 頁護照由 460 港元加價至 520 港元，預計2025年 9 月起實施。各位不如就即時用原價在網上申請／續領特區護照，填表交相3分鐘完成！別等加價前才跟其他換證人士迫餐飽！



近年港人出國人數大增，加上現在又疑似加價，相信一定好多人忽然決定申請、續期香港特區護照。在 1.親身前往／2. 網上申請／3. 郵寄等3個不同方法中，當然數網上遞交護照申請最快捷，即來看看網上申請香港特區護照的步驟，只需3分鐘就成功。

一站式網上交表交相

只要你是中國公民，並且持有有效香港永久性居民身份證／「申請香港永久性居民身份證收據」 (ROP140/140A) 的香港特別行政區永久性居民，便可以直接於網上遞交上傳數碼相片及填寫個人資料，透過互聯網申請香港特別行政區護照。當收到通知電郵／短訊後就可按時到辦事處取證！不用再在辦事處中填表影相，認真方便！

先網上申請，再親身去入境處辦事處取特區護照（林勇攝）

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網上申證所需文件



18歲以上申請者：只需1）填妥網上申請書，2）上載背景為白色的彩色近照，相片須符合特定規格。（下文有教）

16歲及17歲申請者：完成1）、2）兩項，並需要3）上載同意是次申請之父、母或合法監護人有效旅行證件副本（如他／她不是香港居民）；4）非香港出生人士需上載申請人出生證明書副本，以證明父、母關係，或法庭頒令副本證明合法監護人身份。

父、母或合法監護人為11歲至15歲兒童申請：1）需填妥網上申請書，2）上載該兒童符合特定規格的彩色近照；3）上載申證兒童之父、母或合法監護人的有效旅行證件副本（如他／她不是香港居民）；4）非香港出生人士需上載申請人出生證明書副本，以證明父、母關係，或法庭頒令副本證明合法監護人身份。

父、母或合法監護人為11歲以下並持有香港永久居民身份證兒童申請：完成上文1）2）3）4）四項目；5）上載經學校蓋印認證並附有該兒童照片的最近學校證明文件或其他身份證明文件。若未能提供相關證明，則須提交已填妥的副署事項表格(ID 641)及副署人的身份證明文件副本。

網上申請 續領特區護照步驟

進入 GovHK香港政府一站通（連結） 選擇透過互聯網申請香港特別行政區護照 ，並開始輪候進入網頁，由於可使用智能手機app「智方便」作身份電子認證省卻再填表時間，如你未使用「智方便」，不妨先在排隊輪候期間做，本文文末位置有教學，或另文參考詳細「智方便」申請懶人包（連結）

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Step 1 選擇申請類別｜揀選你正身處香港境內，還是海外申請；證件頁數32頁／48頁；首次申請還是換領（即：續領）

Step 1 選擇申請類別

Step 2 填寫個人資料｜填寫個人資料，如果你已擁有「智方便」app，可點擊「智方便填表」，再以手機短訊認證，令過程快捷。

如果你已擁有「智方便」app，可點擊「智方便填表」，再以手機短訊認證

Step 3 上傳相片｜需為白色背景、深衣衫、清楚顯示面容特徵，為下圖片有詳細尺寸／檔案大小指示。特別要留意是，網上上傳之數碼相，除了尺寸外更要留意像素：1200 x 1600dpi，file size還要在5MB以下，如果你是到影相鋪找師傅拍照，可講明需要數碼檔，而網上還有些手機app可幫助你拍攝合規格的證件相，連出外拍照的錢和時間都省卻：證件相APP推薦｜特區護照 BNO 寄CV 也合用 6款免費APP自拍大頭照

Step 4 上傳文件｜16及17歲申請者另需上載：1)同意是次申請之父、母或合法監護人有效旅行證件副本；2)非香港出生人士需上載申請人出生證明書副本，以證明父、母關係，或法庭頒令副本證明合法監護人身份。

Step 5 選擇取件方式｜選擇在旅行證件（簽發）組、入境事務處-西九龍辦事處、入境事務處-屯門辦事處那處取證。（詳細地址及服務時間連結）

Step 6 確認、聲明書及提交｜完成以上步驟後作最後一次資料確認，再一次驗證，最後點擊「確認」提交同意書。

完成以上步驟後作最後一次資料確認

Step 7 網上付款｜選擇線上付款方法，包括信用卡、PPS都可以支付證件費用。根據申請人的年齡及護照頁數（32頁或48頁），特區護照續期及申請香港特別行政區護照費用將各有不同：

16歲或以上人士（有效期10年）：$370（32頁）、$460（48頁）

16歲以下兒童（有效期5年）：$185（32頁）、$230（480頁）

修訂護照（包括更改個人資料或照片）：$84



選擇線上付款方法，包括信用卡、PPS都可以支付證件費用

Step 8 確認書｜完成申請後，便可以得知申請編號。

完成！

之後你就會收到電郵確認，會列明指定證件領取日子，去你申請時選擇的辦事處親身領證。如想親身去辦事處交表拍照、申請特區護照，由於現時使用服務的市民眾多，即日籌號很大機會在早上已額滿，建議參考另一文章，按指示進行網上預約指定日期前往辦證，以免白行一趟。（連結）

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更加方便：網上申請前開通智方便app

想最快登入GovHK香港政府一站通，你要先登記好手機「智方便」app一站式個人化數碼服務平台！它支援逾110項政府網上服務，市民無需經過部門網站繁複的步驟，一個app取得數碼身份認證，登入各政府網頁時不用一一重新填表，方便得多！登記流程請看懶人包！ 👇👇【點圖放大看】👇👇