12月30日政府推出「智方便iAM Smart」App，供市民手機下載，可以登入中華電力、港燈、中華煤氣及20多項常用的政府或公共機構網上服務，例如網上申請續領車牌及電子報稅等。2021年起「智方便」更會增加「電子針卡」服務，方便市民接種新冠肺炎疫苗。

2021年起，港府將實施疫苗接種計劃，創新及科技局局長薛永恒表示「智方便」亦會支援「電子針卡」服務，方便市民下載接種疫苗的電子紀錄及查閱病毒檢測結果，以確保市民在指定時間內打第二針。「智方便」App可於App Store、Google Play下載，不過只支援Android 6.0或以上、iOS 9.0 或以上的版本用戶。

藝人陳家樂及湯怡合作宣傳「智方便」。（「智方便」宣傳片截圖）

「智方便」App是一站式個人化數碼服務平台，市民無需經過部門網站繁複的步驟，就可以快速找到相關連結服務並使用！創新及科技局更指預期2021年中，「智方便」將會支援逾110項政府網上服務。如果想了解更多「智方便」的功能、公私營機構服務及登記流程，請看懶人包！ 👇👇【點圖放大看】👇👇

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同場加映：iCloud無故刪逾1萬照片及影片 台廚師盡失米芝蓮食譜 Apple拒賠

不少人都會將手機資料上傳到iCloud雲端，希望好好保存，想不到iCloud竟暗藏危機！據台灣《蘋果日報》 報道，台灣型男廚師謝秉勳曾遠赴外國，於廚神Gordon Ramsay、米芝蓮二星餐廳工作實習，期間以手機速記食譜菜單，並將所有照片及影片用付費方式上傳iCloud。不料今年6月底，所有雲端資料無故消失，花了6 年時間的「心血」統統毀於一旦！他的控訴，最終竟然只換來Apple的冷漠回覆。

34歲的謝秉勳現時在台灣西餐廳擔任副主廚，有型男廚師之稱。（民視新聞網照片）

34歲的謝秉勳曾經出國6年跟名廚學習，參與菜色研發：「我就把我所有工作的東西、食譜就是把它拍下來記錄下來。因為那時候就是工作最好隨身記錄的就是手機，所以每當我拿食譜或主廚講一些東西的時候，我都會把它紀錄拍照下來。」

謝秉勳指，使用iCloud已3至5年，只是沒想到付費iCloud雲端，都無法復原資料，而且追討賠償不成。他坦言，對蘋果公司的處理態度感相當失望！

👇👇台廚師盡失米芝蓮食譜事件經過（按圖放大）👇👇

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Apple用戶想儲存資料，建議不要依賴一個軟件，為保安全可以上載多幾個的雲端平台。除了iCloud雲端、Google Photos之外，都可以儲存、備份相片到其他免費雲端平台，當中有些更多達 50GB 的儲存空間，以下就有4個推介！

👇👇👇4個免費雲端平台推介（按圖放大）👇👇👇

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