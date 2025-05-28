iPhone 17 Air 終極傳聞整合 Apple史上最薄 電量撐唔到4小時？
Apple 將於 2025 年下半年帶來一款極具話題性的新手機——iPhone 17 Air。這部全新型號的 iPhone，根據目前流出的資料，將會是 Apple 歷史上最輕巧的 iPhone，厚度只有 5.5 毫米，重量約 146 克。可是，在追求極致輕薄的同時，傳聞其電池續航力不足四小時。
在螢幕設計方面，iPhone 17 Air 採用了 OLED 螢幕，結合了 Apple 最新的顯示技術，包括 Dynamic Island 動態島、Always-On Display，以及最高達 120Hz 的 ProMotion 自適應刷新率技術。
材質方面，iPhone 17 Air 採用的是 7000 系列航空級鋁金屬，這種材質與航天工程應用中常見的合金類似，既輕又堅固，大大減少彎曲或變形的風險。加上陶瓷晶體護盾玻璃與簡潔的一體成型設計，使整部手機呈現出近乎無縫的外觀。亦支援 Face ID、MagSafe 與無線充電等多種功能。
iPhone 17 Air 採用的相機系統亦是設計上的一大特色。與其他雙鏡、三鏡頭配置不同，它將回歸單鏡頭設計，僅配備一顆 48MP 主鏡頭，放在機背左上角。這種設計選擇明顯是為了機身尺寸而度身訂造，對追求輕便與設計感的用家來說，這樣的配置反而成為加分項。
而在硬件方面，iPhone 17 Air 的核心是最新一代的 A19 晶片，採用 3 奈米製程製作，在效能與能耗表現上都有顯著進步。搭配預期的 8GB 記憶體，以及支援 Wi-Fi 7 的無線晶片。更重要的是，這款晶片還將支援 Apple Intelligence 的一系列功能，包括即時語音處理、文字摘要與生成、AI 翻譯等。
不過輕薄設計背後，電池容量上也因此作出妥協。根據預測，iPhone 17 Air 的電池容量將比 iPhone 16 減少約兩成，可能低於 3,000 mAh。為了解決續航問題，Apple 將首次引入矽負極電池技術。這種新型電池能提供比傳統石墨電池高出約 15-20% 的能量密度，換句話說，即使容量變少，實際續航表現依舊可觀。
根據推估，這款電池大約可支撐 6 至 7 小時的重度使用（例如連續觀看影片、遊戲等），若啟動 120Hz 刷新率及 AI 功能的高負載模式，可能會降至 3 至 4 小時的使用時間。Apple 可能會同步推出專屬的外接電池殼選配配件，讓重度用家可以在不犧牲機身厚度的前提下獲得更長使用時間。