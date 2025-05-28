Apple 將於 2025 年下半年帶來一款極具話題性的新手機——iPhone 17 Air。這部全新型號的 iPhone，根據目前流出的資料，將會是 Apple 歷史上最輕巧的 iPhone，厚度只有 5.5 毫米，重量約 146 克。可是，在追求極致輕薄的同時，傳聞其電池續航力不足四小時。



在螢幕設計方面，iPhone 17 Air 採用了 OLED 螢幕，結合了 Apple 最新的顯示技術，包括 Dynamic Island 動態島、Always-On Display，以及最高達 120Hz 的 ProMotion 自適應刷新率技術。

材質方面，iPhone 17 Air 採用的是 7000 系列航空級鋁金屬，這種材質與航天工程應用中常見的合金類似，既輕又堅固，大大減少彎曲或變形的風險。加上陶瓷晶體護盾玻璃與簡潔的一體成型設計，使整部手機呈現出近乎無縫的外觀。亦支援 Face ID、MagSafe 與無線充電等多種功能。

iPhone 17 Air 採用的相機系統亦是設計上的一大特色。與其他雙鏡、三鏡頭配置不同，它將回歸單鏡頭設計，僅配備一顆 48MP 主鏡頭，放在機背左上角。這種設計選擇明顯是為了機身尺寸而度身訂造，對追求輕便與設計感的用家來說，這樣的配置反而成為加分項。

而在硬件方面，iPhone 17 Air 的核心是最新一代的 A19 晶片，採用 3 奈米製程製作，在效能與能耗表現上都有顯著進步。搭配預期的 8GB 記憶體，以及支援 Wi-Fi 7 的無線晶片。更重要的是，這款晶片還將支援 Apple Intelligence 的一系列功能，包括即時語音處理、文字摘要與生成、AI 翻譯等。

網傳iPhone 17 Air將用上矽負極電池（x）

不過輕薄設計背後，電池容量上也因此作出妥協。根據預測，iPhone 17 Air 的電池容量將比 iPhone 16 減少約兩成，可能低於 3,000 mAh。為了解決續航問題，Apple 將首次引入矽負極電池技術。這種新型電池能提供比傳統石墨電池高出約 15-20% 的能量密度，換句話說，即使容量變少，實際續航表現依舊可觀。

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根據推估，這款電池大約可支撐 6 至 7 小時的重度使用（例如連續觀看影片、遊戲等），若啟動 120Hz 刷新率及 AI 功能的高負載模式，可能會降至 3 至 4 小時的使用時間。Apple 可能會同步推出專屬的外接電池殼選配配件，讓重度用家可以在不犧牲機身厚度的前提下獲得更長使用時間。