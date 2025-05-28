Sanrio x Chiikawa 再度聯乘新貨 6.13 開賣｜又一城設期間限定店｜超人氣Chiikawa 再度同Sanrio一班卡通人物聯乘，新系列6.13開賣，吉伊卡娃一眾角色穿上Sanrio角免Cosplay服裝，比如兔哥扮布甸狗、飛鼠Cos米米Kuromi，全部都超級可愛！而6月13日在又一城 C.T.A. by GOK SIK 仲會有相關的期間限定店！



日本兩大人氣卡通角色系列Sanrio同Chiikawa再一次合作，玩法是吉伊卡娃、Sanrio角色互相穿上對方的「Cosplay衫」，新系列更加有Chiikawa 角色「古本屋」加入。產品包括必搶的公仔、髮夾、貼紙、環保袋等等，而最吸引的掛飾系列，暫時只有Chiikawa角色扮Sanrio系列，還可以脫下公仔頭套，非常精美！

手機用1年拍照質素會變差？還笑朋友貪新忘舊找藉口換機、我錯了!

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6.13又一城開設夢幻聯乘期間限定店

日本那邊的主題實體店需要會員抽籤入場，而香港方面已經公佈了同期會在九龍塘又一城的C.T.A. by GOK SIK 開設夢幻聯乘期間限定店！詳請可參考相關facebook