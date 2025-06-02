USB線長插車內好危險？內地車主發現副駕冒煙起火！7物不宜放車內｜夏季來臨，車主們又要經歷一打開車門那焗爐似的熱氣，但原來不只要人怕熱，車內的物件更怕，一不小心甚至有機會導致起火。近日，中國浙江嘉興平湖市就發生了一宗因USB線引發的汽車火警事故，即使是看似無害的車內設備，也可能在酷熱天氣中演變成安全隱患。



事發在5月12日炎熱的中午，車主沈先生發現車廂內冒出黑煙，他立即打開四扇車門通風。起初他以為只是電路故障，但沒想到副駕位置竟持續冒出火星，在車門開啟、空氣流動的情況下火勢反而迅速擴大。所幸他及時滅火，避免整輛汽車陷入火海。事故過後檢查發現，車頂控制面板及副駕座椅均被燒毀，初步判定起火源為那條始終插著不拔的USB線。

這條USB線原本只是用來為手機充電，誰會想到竟成了起火原因。事實上，在高溫曝曬的汽車環境中，車內溫度可能突破60℃甚至更高，長時間接通電源的線材容易因內部元件老化、線頭氧化或接觸不良而發熱。若這熱能累積到一定程度，就可能引燃鄰近的可燃物，例如皮革、織布、塑膠座椅。這種「悶燒式」起火方式最難被察覺，一旦爆發，後果往往難以控制

相信不少車主都有類似的習慣，就是車內的USB線、點菸器上的插頭都一直不拔掉。長時間不拔的設備不但影響車載電瓶壽命，更可能在夏日高溫中出現以上起火意外。除了USB線，還有多種常見物品同樣不應長時間放置於車內，特別是在夏季暴曬的情況下，這些物品隨時可能成為潛在的火源。

首先是打火機，這種小巧但危險的物品多數以丁烷為燃料，若車內溫度升高至60℃以上，很可能因內部壓力劇增而爆炸。曾有案例顯示，暴曬後的打火機爆炸引燃座椅泡棉，造成整車燒毀。

其次是香水，許多人喜歡在車內放置香水，但別忘了香水中酒精含量往往高達80%。酒精極易揮發，若長時間置於密閉空間中且被太陽直射，不但可能因氣體膨脹而炸裂瓶身，還可能透過玻璃瓶聚光如放大鏡，點燃中控台或座椅。

老花眼鏡或閱讀鏡同樣危險。它們的凸透鏡特性，會在陽光照射下集中熱點，如果這些光點恰好落在紙巾盒、布料座墊或其他易燃物上，也可能產生火苗。過去就有過因太陽照射眼鏡引燃車內紙巾的真實案例。

再來是罐裝噴霧，如髮膠、殺蟲劑、剃鬚泡沫等。這類噴霧內部壓力極高，若遇高溫會使罐體膨脹至爆炸。罐內化學物質多為易燃易爆品，一旦破裂不僅會濺射灼傷車主，更可能引發二次火災。

很多人習慣在車上放一瓶礦泉水，但可能沒想到，透明塑膠瓶身在強光照射下會形成聚光點，彷彿微型放大鏡。一旦聚焦於某個點達數分鐘，就可能導致座椅或內飾溫度迅速升高至燃點，引發火災。

另外就是碳酸飲料，尤其在玻璃瓶或鋁罐中。當溫度升高，瓶內氣體壓力會急劇上升，導致瓶身破裂。這種爆炸不只會弄髒車廂，更會傷及車內乘客。

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最後一項不能忽視的是電池與行動電源。鋰電池若在高溫環境下工作，可能會膨脹變形甚至爆炸。特別是品質不佳的移動電源，在車內暴曬幾個小時後就可能變成「定時炸彈」。一旦發生熱失控，可能產生大量煙霧與火花，對車輛安全構成嚴重威脅。