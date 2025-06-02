開冷氣要慳電又健康？清洗通風防病要注意　搭配風扇節能更涼快

眼看着氣溫就進入30℃區間了，對於大部分人來說又到了開空調的季節了，空調大家都常用，很多人也不會有太多的注意，但實際上空調用不好，對於身體健康而言也會產生很多負面影響。今天我們就從前中後三個場景，一起聊聊如何讓這個夏天擁有一個健康的納涼體驗。



夏天空調溫度應控制在26- 28℃，最低不宜低於22℃，夜間空調溫度不應低於24℃。（AI生成圖）

開空調前的準備工作

清洗空調

在夏天首次使用空調前，一定要對空調進行清洗。很多人可能不知道，長時間未清洗的空調裏，容易滋生軍團菌等有害病菌。這種軍團菌入侵人體後，會導致人出現發熱、寒戰、咳嗽、胸痛等呼吸道感染症狀，伴有乏力、頭痛、全身肌肉痠痛，一般1- 2 天內突然發熱，可達40℃以上，重症病例還可發生心、肝、腎功能損害，甚至功能衰竭致死。

清洗空調（中關村在線提供）

清洗空調時，不能僅僅清洗濾網。雖然濾網能攔截下空氣裏較大且長的纖維類和毛絮，但頁片在陰冷潮濕的環境下，更容易滋生細菌和微生物，空調內部才是真正藏污納垢的根源。所以，要把能擦到的地方都擦一擦。如果自己操作困難，最好交給專業人士完成。對於中央空調，則需定期進行檢測，使用專業消毒劑，殺滅空調內滋生的病菌和蟎蟲。即使是帶有乾燥、自清潔功能的空調，也不能保證完全乾淨安全，同樣要注意清洗。建議每年清洗空調2- 3 次，在夏天使用空調前、使用過程中以及不再使用空調時各清洗一次。

開空調時的正確方法

合理設置溫度

夏天人們感覺最為舒適的環境溫度是25- 28℃、相對濕度40%- 65%、風速0.15m/s，此時人體處於最正常最理想的熱平衡狀態。實際上，人體所感覺到的有效溫度，比室內空氣溫度要略低一些，一般低1- 2℃，即空調的送風溫度雖然略高一些，但人體實際所感覺到的溫度並沒有那麼高。因此，從舒適和健康的角度講，夏天空調溫度應控制在26- 28℃，最低不宜低於22℃，夜間空調溫度不應低於24℃。室內外溫差一般以5- 10℃為宜，如果溫差過大，使人進出時經受氣溫驟變，易患感冒，而長期在室內溫度過低的環境下工作生活，也易患「空調病」。

調整出風口方向

冷空氣密度大，是下沉的「氣流」。所以開空調時，出風口的方向最好向上。這樣可以讓冷空氣利用自身的物理特性自上而下，更快地實現「降溫」，使室內的冷熱空氣能夠自然過渡，達到更好的降溫效果，也能讓人體感覺更加舒適。

善用空調功能

除濕功能：在遇上濕熱的天氣時，充分利用空調的「除濕」模式。一方面它可以降低室溫，另一方面對人體傷害較低，相較於製冷模式還能省電。因為在潮濕悶熱的環境中，人體的汗液不易蒸發，會感覺更加悶熱難受，而除濕功能可讓室內空氣更乾爽，體表汗液更好地蒸發，從而降低體溫。

睡眠模式：晚上睡覺時，可將空調調為夜間模式或定時關閉。睡眠模式下，空調會根據人體在睡眠時的體溫變化，自動調整溫度和風速，既可以保證睡眠時的舒適度，又能節省電能，避免通宵開空調導致的身體不適。

搭配風扇使用

可以先使用空調把整個房間溫度降下來，然後再開上風扇讓空氣流動起來。風扇能夠加速空氣的循環，使室內的冷熱空氣混合更加均勻，幫助更好地降溫，還能在一定程度上減少空調的能耗。

搭配風扇使用（中關村在線提供）

避免直吹身體

空調出風溫度要比設定的溫度更低，如果對着身體直吹，體溫過度降低，可能會引起血管收縮，導致面癱、關節疼痛等疾病。所以應避免空調直吹身體，減少對人體損害。如果無法改變空調出風口方向，可購買一個空調擋風板來調整風向。

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定時通風換氣

長時間閉窗開空調，房間會變得乾燥，室內空氣不流通，容易讓人出現鼻塞、喉嚨幹、打噴嚏等不適症狀。專家提示，緊閉門窗開空調一個小時，就有可能造成室內二氧化碳濃度超標，當環境內含氧量少，就會導致呼吸過於頻繁，肺部排出大量的二氧化碳，從而引發呼吸性鹼中毒。因此，建議每2- 4 小時打開窗戶，透透新鮮空氣，每次通風時間在30分鐘以上。也可以在空調運行時，讓門窗不要完全閉合，保持一定的空氣流通。

開空調後的注意事項

適當增添衣物

長時間待在空調房中，室內外溫差較大，要注意保暖，避免關節、頸部、腰腹部受涼。可以準備一件薄外套或毯子，在感覺涼意時及時披上，特別是肩部和腿部，尤其是膝蓋部位，要重點保護。因為關節部位長時間受寒，容易引發關節疼痛等問題。

保持身體水分

空調房間內空氣乾燥，人體水分流失較快，所以要注意多喝水或多吃水果，以補充水分，避免乾燥。喝水能夠促進新陳代謝，幫助身體排出廢物。多吃富含水分的水果，如西瓜、黃瓜、西紅柿等，既能補充水分，又能提供維生素等營養物質。

保持身體水分（中關村在線提供）

避免冷熱交替刺激

從炎熱的室外進入室內時，不要馬上開空調吹冷風。特別是出了一身汗的時候，此時皮膚的毛孔為了散熱處於張開狀態，突然接觸冷風毛孔來不及收縮，容易引起鼻塞、流鼻涕、打噴嚏等症狀。最好先「冷卻」幾分鐘，用毛巾擦乾汗水，等皮膚的溫度下降之後，再打開空調。同理，從空調房外出時，也不要立刻進入高溫環境，給身體一個適應溫度變化的過程，減少因冷熱交替對身體造成的刺激。

適當活動身體

如果長時間在空調環境中工作，不要一直久坐不動，要不時站起身活動活動，以增進末梢血液循環。久坐不動會使身體的血液循環減緩，尤其是四肢的血液循環容易受到影響，適當活動可以避免腿部腫脹、麻木等問題，還能緩解身體的疲勞，提高工作效率。

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