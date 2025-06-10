WWDC 2025懶人包｜iOS 26全系統改名　新UI介面　打電話即時翻譯

WWDC 2025懶人包｜Apple 在 WWDC 2025 帶來了一次全OS系統的革新，為了統一版本與方便用家識別，今年所有 Apple 裝置系統版本都改以年份命名，通通變成「26」系列：包括 iOS 26、iPadOS 26、macOS Tahoe 26、watchOS 26、tvOS 26 以及 visionOS 26。而且 Apple 今年在設計上作出全面更新，加入「Liquid Glass」UI風格，操作上賦予全新動感層次。以下一次過分享 15 個 WWDC 2025 必知的新功能懶人包：



1）「Liquid Glass」新UI設計

這次更新的核心是「Liquid Glass」，靈感來自 Vision Pro 的視覺風格，UI 大量使用半透明玻璃質感，按鈕、滑桿、分頁甚至整個背景都具備動態玻璃光澤。這套設計支援Dack Mode，並具備即時渲染能力，能根據操作動態變化，讓整個系統的視覺體驗變得更加生動，將擴展至所有 Apple 平台。

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2）iOS 26 新功能

iOS 26 帶來了全新鎖定畫面，時間字型會根據背景圖調整排版位置，壁紙也具備 3D 景深效果，滑動動作更加順暢。相機與照片 app 經過重新設計，更聚焦於操作直覺與內容呈現。Safari 介面全面改版，網頁從螢幕頂端延展至底部，提供更沉浸的閱讀體驗，並保留常用按鈕於下方浮動欄位。

3）Apple Intelligence即時翻譯

Apple Intelligence 提供更個人化的智能體驗。例如「即時翻譯」整合於 Messages、FaceTime 與電話，無需額外 app 即可跨語言通話，而且對方不需要使用 iPhone 亦能使用翻譯功能。影像理解功能可辨識螢幕上資訊並執行操作，例如點選圖片中活動時間即可建立日曆事件。

4）Genmoji 與 Image Playground 讓用家能自創表情符號與圖像，並透過 Shortcuts 控制更多自動化任務。這些新功能完全在裝置上執行，強調隱私與效能。

5）新增來電篩選

訊息與電話方面，新增來電篩選（Call Screening），幫你判斷是否接聽未知來電；Hold Assist 則會在轉接真人客服時提醒你；訊息新增陌生號碼隔離功能，自動將不明訊息放入獨立資料夾，進一步控制哪些人可出現於對話列表中避免干擾。

6）CarPlay 進化

提供更簡潔的來電顯示、支援訊息 「點按回應」與釘選對話。搭配「即時動態」與小工具，駕駛過程更專注又不失便利性。全新 CarPlay Ultra 則整合更多車載螢幕，實現 iPhone 與汽車的深度融合體驗。

7）音樂與地圖升級

Apple Music 加入「歌詞翻譯」與「發音提示」功能，還有 AutoMix 功能能像 DJ 一樣自動銜接歌曲。地圖新增「Visited Places」紀錄你到過的地方，完全加密儲存，且支援即時交通路線推薦。

8）macOS Tahoe 26

這次正式命名為「Tahoe 26」，也同樣導入 Liquid Glass 視覺風格。控制介面與工具列重塑，更接近 Vision Pro 的空間視覺語言。Safari、Finder 與 Messages 全面支援 Apple Intelligence 的螢幕即時理解與操作，並新增全新 Apple Games app，整合 App Store 與 Apple Arcade 遊戲。

9）iPadOS 26

重點在於多工處理大升級。新版的 Stage Manager 支援自由調整視窗大小與位置，可拖曳至外接螢幕進行桌面級操作體驗。全新 Files app 更接近 Finder 概念，還加入 macOS 才有的 Preview app，支援 PDF 編輯與簽署，極大提升工作效率。

10）watchOS 26

除了引入 Liquid Glass 設計，還增加了「手腕甩動」動作來快速關閉通知，Workout app 加入 AI 動力助教「Workout Buddy」，會依據運動狀態給予鼓勵或建議。運動介面加入快速按鈕，讓你能邊聽音樂邊自訂運動類型，Apple Music 也會依照你的運動推薦歌單。

11）tvOS 26

全面更新 UI 視覺與音效連線邏輯。任何支援 AirPlay 的喇叭都可成為預設音源，無需 HomePod。Sing with Apple Music 模式讓你把 iPhone 當麥克風，用 Apple TV 唱卡拉 OK，同步顯示歌詞與翻譯。

12）Apple Games app

統整 Apple Arcade、App Store 遊戲、成就排行榜與朋友名單，成為跨平台遊戲中樞。讓用户隨時重返心水遊戲、覓尋找下一款心水，與友同享更多遊戲樂趣，將單人電子遊戲轉化成共享體驗。

13）visionOS 26

亮點是「空間小工具」──可將時鐘、音樂、照片等小工具固定在物理空間中，每次戴上 Vision Pro 都會顯示在原位置。這些小工具支援深度、顏色與框線調整，為 AR 空間增添更多自訂性。

14）更令人驚喜的是支援 PlayStation VR2 控制器，讓 Vision Pro 可玩更進階的遊戲內容。新版還加入 Look to Scroll 功能，只需眼睛就能捲動畫面，無需再做出手勢。

15）AirPods 更新

配備錄音室級數錄音，讓你錄製更優質音色；有了「語音隔離」功能，即使身處嘈雜環境，用户亦可以隨時隨地錄音。有了相機遙控功能，即使相隔一段距離，你只需輕輕一按 AirPods 的耳筒柄即可遙距開始或停止錄影。