iOS 26詳盡分析｜Liquid Glass介面＋Apple Intelligence對應繁中

iOS 26 詳盡分析新功能，Liquid Glass介面＋Apple Intelligence對應繁中｜Apple 於 WWDC25 上正式發佈了全新一代流動作業系統 iOS 26，為 iPhone 用戶帶來一場視覺與智能體驗的革命。是次更新不僅革新了介面設計，更將人工智能深度融入系統核心。



Liquid Glass 新介面：流光溢彩的視覺盛宴

iOS 26 引入的「Liquid Glass」介面設計，無疑是其最令人矚目的視覺創新。這項設計靈感源自 Vision Pro 的空間體驗，旨在為 iPhone 帶來更具深度、層次感及動態變化的視覺效果。傳統的硬朗邊界被柔和的半透明、磨砂玻璃質感所取代，介面元素彷彿漂浮於螢幕之上，與背景內容巧妙融合。「Liquid Glass」並非單純的視覺濾鏡，它是一種能對環境光線、背景內容乃至用戶操作進行即時反射與折射的「智能材質」。根據所處環境的光暗、背景圖片的色彩而智能調整其透光度與色澤，確保無論在任何情境下，介面元素都能清晰易讀，同時保持視覺上的和諧統一。不僅在系統級別的控制中心、通知、Dock 欄和小工具上，更延展至應用程式的導航欄、側邊欄和按鈕等細微之處，使得整個系統介面具備前所未有的流動感和沉浸感。

在Lock Screen方面，「Liquid Glass」帶來了驚喜的革新。時間和日期將以全新的玻璃質感字體呈現，並能根據鎖定螢幕背景圖片的內容動態調整位置，避免文字與背景元素重疊，創造出更富藝術感的佈局。此外，用家可將普通照片轉換為具備 3D 效果的「空間照片」作為Lock Screen背景，當輕微移動 iPhone 時，畫面中的景物會呈現出微妙的立體感。播放音樂時，鎖定螢幕還會自動顯示專輯封面的動畫版本，配合 Liquid Glass 效果，讓音樂體驗更添動感。

Home Screen的應用程式icon和桌面小工具亦全面融入「Liquid Glass」設計語言，呈現出圓潤、通透且具備微光邊緣的效果。尤其是在「清澈模式」（All-Clear Mode）下，這些元素將變得幾乎完全透明，最大限度地展現背景壁紙，讓用家充分享受視覺上的開闊感。甚至連核心應用程式，如「電話」和「相機」，介面都進行了簡化和「Liquid Glass」化改造，例如「相機」應用程式將操作按鈕最小化，可以更專注於當下的拍攝對象。

Apple Intelligence：開啟個人智能新紀元

除了令人耳目一新的「Liquid Glass」介面，iOS 26 的另一核心亮點是 Apple Intelligence 的全面躍升。Apple Intelligence 是一套專為 Apple 生態系統設計的個人化智能系統，深度整合於 iOS、iPadOS 及 macOS 之中，旨在透過強大的人工智能模型，為用戶提供更高效、更具創造力且高度保護私隱的智能體驗。而且更公布了未來將會加入對應繁體中文，雖然未知更新日期，但起碼對於香港人無異是福音。

1. 即時翻譯與跨語言溝通

Apple Intelligence 將語言障礙徹底移除。全新的「即時翻譯」功能不僅支援訊息app中的文字翻譯，更將實時翻譯帶到 FaceTime 通話及語音通話中。在 FaceTime 中，用家可看到實時翻譯的字幕；在電話通話中，翻譯內容甚至能以語音形式即時讀出，實現跨語言的無縫溝通，無論是商務會談還是異國交流，都能如常進行。

2. Genmoji 與 Image Playground

Apple Intelligence 賦予用戶前所未有的創意表達能力。「Genmoji」功能讓用家可以透過文字描述來生成獨一無二的表情符號，甚至可以將現有的表情符號與文字描述結合，創造出全新的 Genmoji。更令人驚喜的是，能從朋友或家人的照片中生成專屬的 Genmoji，並調整其表情和特徵，將個人化的創意融入日常溝通。

「Image Playground」得到顯著增強，用戶現可在這個平台透過文字描述或將現有照片作為藍本，生成多種風格的圖片，包括油畫、素描、卡通等，並可選擇「任何風格」以完全自由地描述所需效果。Image Playground 甚至能結合 ChatGPT 的強大生成能力，帶來更多意想不到的視覺創意。

3. 視覺智能 (Visual Intelligence) 的屏幕感知能力

視覺智能 (Visual Intelligence) 不再局限於識別真實世界的物體，現已擴展至對屏幕內容的深度理解。只需按下截圖按鈕的組合鍵，即可啟動視覺智能，對屏幕上的任何內容進行查詢和操作（有點像Google的Circle to search功能）。例如，看到屏幕上的某個物件或事件時，視覺智能能即時識別並提供相關資訊，甚至建議將活動添加到日曆中，自動填寫日期、時間和地點。這項功能還能與 ChatGPT 或 Google、Etsy 等第三方應用程式協同工作，幫助搜索類似的圖像或產品。

4. 強化核心應用程式與系統體驗

Apple Intelligence 深度整合到多個核心應用程式中：

訊息： 引入了訊息過濾功能，將陌生發件人的訊息自動歸類到專屬文件夾，用戶可選擇標記為已知、請求更多資訊或直接刪除。訊息應用程式還能根據對話內容智能建議發起投票，並支援 AI 生成的對話背景，讓聊天體驗更具個人化。

電話： 增強了「通話篩選」功能，能夠自動接聽未知號碼的來電，並在屏幕上顯示來電者的身份和目的，讓用戶決定是否接聽。同時，還引入了「保持協助」（Hold Assist），當等待接通電話時，系統會自動監聽，並在人工接通後提醒用戶。

郵件： 「優先訊息」功能會將收件箱中最緊急的郵件（例如當天的午餐邀請或登機證）置頂顯示。

提醒事項： Apple Intelligence 能夠掃描電郵、網頁、備忘錄等內容，自動識別相關行動並將其歸類到提醒事項應用程式中。

捷徑 (Shortcuts)： 透過 Apple Intelligence 的支援，捷徑變得更實用，可以創建利用人工智能模型的新捷徑，例如總結文本或使用 Image Playground 創建圖像。

Apple Music： 引入歌詞翻譯和發音功能，以及「自動混音」（AutoMix）功能，讓歌曲之間過渡更流暢，如同 DJ 混音般。

地圖： 新增「已訪地點」功能，記錄用家去過的地方，並支援行程規劃和交通延誤通知。

銀包 (Wallet)： 登機證將具備實時更新、機場地圖導航及行李追蹤等功能。

其他值得關注的 iOS 26 新功能

除了 Liquid Glass 和 Apple Intelligence 這兩大重磅更新，iOS 26 還帶來了多項實用功能改進，進一步提升用戶體驗：

專注於穩定性： Apple 據報在 iOS 26 中投入大量資源提升系統穩定性，旨在提供更流暢、更可靠體驗，尤其在 Beta 版本中，穩定性將得到顯著改善。

簡化的相機應用程式： 相機介面將進一步簡化，例如將照片和影片模式分開，能更直觀地切換，減少屏幕上的選項，專注於捕捉精彩瞬間。

新的 Apple Games 應用程式： 取代了現有的 Game Center，為用戶提供一個更集中的遊戲體驗平台，方便回顧已玩遊戲及查看朋友的遊戲動態。

電池管理模式： 據傳 iOS 26 將引入由 AI 驅動的電池管理模式，能夠分析用家的使用習慣並自動調整設定以節省電量。

Safari 瀏覽器強化私隱保護： Safari 將進一步強化反指紋識別技術，提升在線瀏覽的私隱安全性。