很多人會在上廁所時帶著手機滑個不停，這早已成為不少現代人的日常習慣。然而，看似無害的習慣背後，卻可能隱藏著嚴重的健康風險。近日內地便傳出一宗駭人的案例，一名男子因長時間蹲廁玩手機，導致三度脫肛，甚至腸道從體內滑出13公分，後果非常可怕。



蹲廁所玩手機高危！內地男子如廁滑手機2小時 三度脫肛腸掉出13cm

事件發生在河南省中醫院，該院肛腸科醫師高宗躍接診一名33歲男性病人。男子因排便時突然劇烈腹痛並出現便血，被緊急送往醫院救治。醫生檢查後發現，他的直腸已完全脫出體外，腸道外露長達13公分，屬於「三度脫肛」——即最嚴重程度的直腸脫垂。如果不及時進行手術與修復，將來甚至連咳嗽、用力都可能再次導致腸道脫出，嚴重影響生活。

男子因排便時突然劇烈腹痛並出現便血，被緊急送往醫院救治。

更令人震驚的是，這並非意外，而是男子多年不良習慣所累積的惡果。醫生進一步追問後得知，他經常在馬桶上刷手機短影音，一次上廁所動輒就要蹲上兩個小時。久坐馬桶、分散注意力、不專心排便，使得腸道長時間處於充血狀態，靜脈壓力升高，進而形成慢性的痔瘡與脫肛。

根據鄭州人民醫院肛腸科主任張勝威的說法，超過三分鐘的排便動作就足以讓直腸靜脈發生淤血，長期如此會誘發痔瘡及脫肛，對腸道健康造成不可逆傷害。不管是蹲式還是坐式馬桶，只要如廁時間一長，就會導致肛門周邊血液堆積、組織鬆弛，進一步加劇直腸脫垂風險。因此，注意力長時間集中在手機螢幕上，會影響正常的排便節奏。原本的便意因注意力被分散而消失，導致排便中斷或不完全，長久下來就會形成「習慣性便秘」，以及如廁時間過長的問題。

不只是以上問題，手機不應該帶入廁所，還有衛生問題。廁所環境中存在大量肉眼看不見的細菌與病毒，尤其沖水時產生的氣溶膠微粒，會攜帶糞便細菌四散空氣中。如果手機擺放在廁所中，極易被病菌污染，再經由雙手傳遞至口鼻，增加感染風險。

其次更有機會令手機入手，影響電池﹑充電情況：