「我要成為海賊購物王!」各位One Piece 迷注意!全球首間《ONE PIECE》X MINISO聯名快閃店已經登陸旺角東鐵站MOKO商場!由即日起至7月13日,一艘6米高的巨型「海盜船」駛進了商場中庭,帶大家進入最新的「蛋頭島」未來主題風格場景,場內還有多達240款原創產品,與草帽團一同展開尋寶購物之旅。



6米高梅利號+草帽10人眾「蛋頭島」造型立牌

一踏進會場,馬上會被模擬「梅利號」造型、6米高的限定店裝修吸引,船身掛滿草帽海賊團的旗幟,氣勢磅礡,讓人彷彿真的登上了前進號! 場內還有草帽小子一伙10人眾:路飛、卓洛、奈美、烏索普、山治、索柏、魯賓、芬奇、布魯克和甚平的「蛋頭島」未來造型1:1人形立牌,帥氣列陣同你打卡。此外,千萬不要錯過高達2.5米的巨型「懸賞令」打卡裝置,拍下專屬於你的個人懸賞令擺上Threads。

模擬「梅利號」造型、6米高的限定店

場內的裝飾及產品均以漫畫最新「蛋頭島」造型為主。

場內還有路飛、卓洛、奈美等草帽小子一伙10人眾的「蛋頭島」未來造型1:1人形立牌

編輯精選5大必買產品

現場有超過240款聯名商品,其中170款更是全球首發,價格由港幣$10起,以下為大家精選5件必搶心頭好:

現場有超過240款聯名商品,其中170款更是全球首發

海賊王系列草帽雙層吸管杯 (HK$69): 杯身設計簡約又有代表性,雙層隔熱設計不怕杯身冒水珠,用來喝冰涼飲品,就像和路飛一夥人開宴會一樣暢快!

海賊王系列草帽雙層吸管杯 (HK$69)

海賊王系列亞加力立牌 (HK$39): 粉絲收藏的入門首選!「EGG HEAD」篇的全新造型立牌設計精緻,價格親民,放在書桌或展示櫃上,立即讓你的收藏品味升級!

海賊王系列亞加力立牌 (HK$39)

XXRAY: One Piece Luffy Wanted Series 模型 (HK$299): 這款路飛模型同樣採用半透視設計,細節滿滿,型格十足。

XXRAY: One Piece Luffy Wanted Series 模型 (HK$299)

Freeny's Hidden Dissectibles: One Piece盲盒 (HK$95): 盲盒控必抽!這個系列以獨特的半解剖風格呈現角色,極具特色,可以看到人物的骨骼結構,充滿玩味和收藏價值。

Freeny's Hidden Dissectibles: One Piece盲盒 (HK$95)

海賊王系列惡魔果實毛絨掛飾 (HK$49): 超級可愛的粉絲認證物!將橡膠果實或燒燒果實的毛絨掛飾掛在背包上,立即表明你忠實粉絲的身份!(第四週 7月7日起開售)

海賊王系列惡魔果實毛絨掛飾 (HK$49)(第四週 7月7日起開售)

其他購物福利

除了瘋狂購物,MINISO還準備了多重寵粉福利,每週消費滿指定金額或完成打卡任務,即可免費換領透明紀念小卡、海盜紋身貼紙等限量禮品。此外,憑快閃店的任何消費單據,到MOKO L2的MINISO分店購物,即可享無門檻85折優惠。

ONE PIECE | MINISO「Sail Into A Sea of Joy」聯名快閃店

日期: 即日起至2025年7月13日

時間: 上午10時至晚上10時

地點: MOKO新世紀廣場 MTR/F 中庭