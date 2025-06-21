「我要成為海賊購物王！」各位One Piece 迷注意！全球首間《ONE PIECE》X MINISO聯名快閃店已經登陸旺角東鐵站MOKO商場！由即日起至7月13日，一艘6米高的巨型「海盜船」駛進了商場中庭，帶大家進入最新的「蛋頭島」未來主題風格場景，場內還有多達240款原創產品，與草帽團一同展開尋寶購物之旅。



6米高梅利號+草帽10人眾「蛋頭島」造型立牌

一踏進會場，馬上會被模擬「梅利號」造型、6米高的限定店裝修吸引，船身掛滿草帽海賊團的旗幟，氣勢磅礡，讓人彷彿真的登上了前進號！ 場內還有草帽小子一伙10人眾：路飛、卓洛、奈美、烏索普、山治、索柏、魯賓、芬奇、布魯克和甚平的「蛋頭島」未來造型1:1人形立牌，帥氣列陣同你打卡。此外，千萬不要錯過高達2.5米的巨型「懸賞令」打卡裝置，拍下專屬於你的個人懸賞令擺上Threads。

模擬「梅利號」造型、6米高的限定店

場內的裝飾及產品均以漫畫最新「蛋頭島」造型為主。

場內還有路飛、卓洛、奈美等草帽小子一伙10人眾的「蛋頭島」未來造型1:1人形立牌

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編輯精選5大必買產品

現場有超過240款聯名商品，其中170款更是全球首發，價格由港幣$10起，以下為大家精選5件必搶心頭好：

現場有超過240款聯名商品，其中170款更是全球首發

海賊王系列草帽雙層吸管杯 (HK$69)： 杯身設計簡約又有代表性，雙層隔熱設計不怕杯身冒水珠，用來喝冰涼飲品，就像和路飛一夥人開宴會一樣暢快！

海賊王系列草帽雙層吸管杯 (HK$69)

海賊王系列亞加力立牌 (HK$39)： 粉絲收藏的入門首選！「EGG HEAD」篇的全新造型立牌設計精緻，價格親民，放在書桌或展示櫃上，立即讓你的收藏品味升級！

海賊王系列亞加力立牌 (HK$39)

XXRAY: One Piece Luffy Wanted Series 模型 (HK$299)： 這款路飛模型同樣採用半透視設計，細節滿滿，型格十足。

XXRAY: One Piece Luffy Wanted Series 模型 (HK$299)

Freeny's Hidden Dissectibles: One Piece盲盒 (HK$95)： 盲盒控必抽！這個系列以獨特的半解剖風格呈現角色，極具特色，可以看到人物的骨骼結構，充滿玩味和收藏價值。

Freeny's Hidden Dissectibles: One Piece盲盒 (HK$95)

海賊王系列惡魔果實毛絨掛飾 (HK$49)： 超級可愛的粉絲認證物！將橡膠果實或燒燒果實的毛絨掛飾掛在背包上，立即表明你忠實粉絲的身份！（第四週 7月7日起開售）

海賊王系列惡魔果實毛絨掛飾 (HK$49)（第四週 7月7日起開售）

其他購物福利

除了瘋狂購物，MINISO還準備了多重寵粉福利，每週消費滿指定金額或完成打卡任務，即可免費換領透明紀念小卡、海盜紋身貼紙等限量禮品。此外，憑快閃店的任何消費單據，到MOKO L2的MINISO分店購物，即可享無門檻85折優惠。

ONE PIECE | MINISO「Sail Into A Sea of Joy」聯名快閃店

日期： 即日起至2025年7月13日

時間： 上午10時至晚上10時

地點： MOKO新世紀廣場 MTR/F 中庭

