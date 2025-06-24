手提風扇實在是炎炎夏日外出的必須品，氣溫持續在30°C以上的日子，街頭巷尾仿佛都被陽光烤得發燙；當街上大部分人都手拿著一部風扇仔的同時，內地多個城市的商場卻紛紛祭出了一種創新的「降溫」法寶：在巨型戶外螢幕中播放電風扇畫面。



起初引起關注的是西安西咸新區的吾悅廣場，該商場在戶外巨型螢幕上播放了一段寫實的電風扇畫面。風扇葉片旋轉的節奏、微微搖頭的動作，搭配視覺效果，讓不少路人誤以為自己真的感受到一股涼風吹來。畫面中那宛如撲面而來的「風」，雖然毫無實體，卻以影像的力量製造出一種心理上的清涼。

風扇仔未夠涼｜內地商場創意消暑法：大電視播風扇影片心理降溫？

這股「心理降溫」並未止於一地。廣東﹑福清﹑山東與江蘇的商場也不落人後，無錫甚至還將風扇運轉的聲音加入直播畫面，力圖利用「視覺」與「聽覺」一併達到降溫效果。

商場此舉乍看之下或許非常滑稽，甚至被部分網友戲稱為「領導畫的大餅」，但其實也有實際作用。首先，從心理層面而言，人在面對高溫酷暑時，情緒容易煩躁，體感溫度也會因此上升。而影像與聲音能夠影響人們的感知系統，若能成功營造出「正在吹風」的視覺情境，即便沒有實質降溫作用，也足以讓觀者產生「好像變涼了」的心理暗示，信不信由你。

當然，最實際的降溫還是要回歸現實，利用各種小電器，如正想入手風扇仔的話，可以參考以下選購攻略。HK01@hashTECH 記者曾找來 9 款不同類型的手提風扇，當中更包括今年流行的冷敷功能小風扇，到底那一款比較好用呢：