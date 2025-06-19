手提風扇選購攻略2025｜又來到香港天氣又熱又焗的日子，為了別中暑也不想汗臭害人，多帶一把手提風扇仔的確實用。今次選擇了市面9款不同類型的手提風扇，比如有超強力渦輪扇、以及今年極流行的冷敷功能小風扇，並非單純比試風力強弱，選購手提風扇時還要注意4點。



手提風扇仔推薦2025｜冰敷功能是否實用？看風力強弱外要注意4點（鍾世傑攝）

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JisuLife Handheld Fan Ultra2【全新旗艦級】萬用龍捲風渦輪風炮

這款JisuLife手提風扇上代已經有很多fans、金屬機身的確型仔。第2代採用新的扇葉設計，75,000 轉速摩打數據方面比1代細，但其實風力仍然強勁。用後感：摸上去已經有種金屬機身瘋有的冰冷感，心理上有降溫作用（😂），喜歡它低速可降至5.2(m/s)，不像其他渦輪式風扇一吹就會開到盡，吹到「臉都歪」，不過295g機身拿久了手真的會累。

這款JisuLife手提風扇上代已經有很多fans、金屬機身的確型仔。（鍾世傑攝）

JisuLife Handheld Fan Ultra2 內置9000mAh電量，又支援快充，開最低風力可以用到25小時，認真長氣。最強風力去到20.7（m/s)並加送多款磁吸的清潔噴咀、刷頭，又有3段光暗的LED燈，USB-C 頭可以當作尿袋幫手機充電，搖身一變成為實用隨身gadget，適合露營或其他戶外活動使用。

有3段光暗的LED燈，USB-C 頭可逆向為其他gadget手機充電。（鍾世傑攝）

最強風力去到20.7（m/s)，還加送多款磁吸的清潔噴咀、刷頭，可當作高風壓清潔器。（鍾世傑攝）

JisuLife Handheld Fan Ultra2

高度：13.5cm／重量：295g

電量：9000mAh

續航力：最低風力：25小時／最大風力：1.5小時

100級無段風速：低速5.2(m/s)．中速12.6 (m/s)．高速20.7(m/s)

冷敷功能 ：無

噪音：最大風力時 118分貝

特色：附多款噴咀，可作為強力清潔吹風機使用，並內置3段光度LED燈。18W閃充技術，2.5小時急速充滿

定價：HK$599.00



Momax 高達SEED粉紅貓耳仔 1°Go 冰敷手持風扇

Momax一系列《機動戰士高達》聯乘品的一款，將旗下冰敷手持風扇 1°Go 改成粉紅色，並印上《GUNDAM SEED》吉祥物「粉紅HARO」的圖案和字樣，更萌的是追加了可拆式軟膠貓耳裝飾。

Momax 高達SEED粉紅貓耳仔 1°Go 冰敷手持風扇，可拆式軟膠貓耳裝飾超萌。（鍾世傑攝）

回說風扇本身，其重量、續航力、風力都有不俗表現，風速可以由1至100無段調節，噪音也不算很吵耳，整體實用，手柄尾部的金屬「登山扣」，方便勾在袋子。值得一提是其3cm圓型冷敷表面，最低可降至13.4°C；開動後1、2秒即見到表面凝結了水點，貼近額頭真的很涼快。

冷敷表面最低可降至14°C以下（鍾世傑攝）

開動後1、2秒即見到表面凝結了水點，貼近額頭真的很涼快。（鍾世傑攝）

同款風扇也有非高達聯乘一般版，還要便宜100蚊（鍾世傑攝）

Momax 高達SEED粉紅貓耳仔 1°Go 冰敷手持風扇

高度：15cm／重量217g

電量：4500mAh

續航力：最低風力：17小時／最大風力：4小時

100級無段風速：最低4.3(m/s) 至最高8.6(m/s)

冷敷功能 ：機身表面13.4°C/ 冷敷部件面積直徑3cm圓型

噪音：最大風力時 86分貝

定價：HK$349.00（一般版$249)



XPower COOLER MINI 手提充電式便攜迷你渦輪風扇

它的特色就是小巧，156g機身屬全部樣本中最輕，4段變速（25%／50%／75%／100%）最強風力達10(m/s) 絕對不弱。3600mAh電量開盡大風只能用2小時，但一般並不會開到最猛（105分貝真的有點吵耳），平均計用到4小時、已夠一天使用。

XPower COOLER MINI 手提充電式便攜迷你渦輪風扇（鍾世傑攝）

電掣在機邊不怕會誤觸（鍾世傑攝）

XPower COOLER MINI 手提充電式便攜迷你渦輪風扇

高度：13cm／重量：156g

電量：3600mAh

續航力：最低風力：8小時／最大風力：2小時

風速：低速 6(m/s) ．中速 7.8(m/s) ．高速 10(m/s)

冷敷功能 ：無

噪音：最大風力時 105分貝

定價：HK$188.00



公和熊貓G007 可換充電式風扇

公和熊貓是知名「芭蕉扇」生產商共田另一品牌，G007算是手提式中比較大型的款式，更有扭頭設計可以掛頸向上吹／擺檯面使用。看數字它的風力好像跟XPower 那款差不多，但實際上其風扇直徑略大，送風面積相對也較大。

公和熊貓G007 可換充電式風扇（鍾世傑攝）

電池續航力睇數字也看來一般般，實際上它使用共田原裝可替換2000mAh鋰電池，原機跟1粒、再買多粒電也不過$150左右。弱點是風扇頭比較重，掛頸再扭機頭吹向面部時，機身很容易左右傾側。如果機身多加一個夾，那實用度一定高很多。

電池續航力睇數字也看來一般般，實際上它使用共田原裝可替換鋰電池（鍾世傑攝）

弱點是風扇頭比較重，掛頸再扭機頭吹向面部時，機身很容易左右傾側。（鍾世傑攝）

公和熊貓G007 可換充電式風扇

高度：18cm／重量：251g

電量：2200mAh

續航力：最低風力：6小時／最大風力：2小時

3段風速：低速 4.8(m/s) ．中速 7.2(m/s) ．高速 10.2(m/s)

冷敷功能 ：無

噪音：最大風力時115分貝

定價：約HK$100.00（另購充電約39蚊1粒）



Momax 1° Airo 2合1 渦輪高速風扇和清潔套裝（機動戰士高達版）

同樣來自Momax的《高達》聯乘系列，Momax 1° Airo 一共有高達／渣古／紅彗星渣古3個款式，除外觀外性能相同。無段變速的風力可以 12.3(m/s)去到最高 42(m/s)，基本上當風筒吹頭都OK，弱點就是最弱風力也去到 12.3(m/s)，不建議長時間猛吹臉部。

Momax 1° Airo 2合1 渦輪高速風扇和清潔套裝（機動戰士高達版）（鍾世傑攝）

Momax 1° Airo 最大特別點送了一個有如頭戴式藍形耳機般巨型的便攜盒，入面整齊排列了大量配件。事關Momax 1° Airo不只是一把渦輪高速風扇，或駁窄口噴咀當高風壓清潔器，還可以前／後倒轉使用，在風扇尾部的吸氣口加裝過濾裝置，當成吹塵機使用，玩味十足，方便高達迷砌完模型清潔台面。

在風扇尾部的吸氣口加裝過濾裝置，當成吹塵機使用（鍾世傑攝）

有如頭戴式藍形耳機般巨型的便攜盒，入面整齊排列了大量配件。（鍾世傑攝）

Momax 1° Airo 2合1 渦輪高速風扇和清潔套裝（機動戰士高達版）

長度：14cm／重量：193g

電量：4000mAh

續航力：最低風力：2小時20分鐘／最大風力：12分鐘

3段風速：低速 12.3(m/s) ．中速 27.5(m/s) ．高速 42(m/s)

冷敷功能 ：無

噪音：最大風力時116分貝

特點：130,000 RPM的高速BLDC馬達，可吹可吸，風扇／吸塵機兩兼用，附精美便攜盒，內有大量配件。

定價：約HK$499（非高達主題版$399）



普芝高速渦輪增壓冰敷風扇 GS3

這款機上淘寶／京東／拼多多也找不同資料，在某特賣城看到，勝在$69蚊就玩到冷敷功能，加上有漂亮的薄荷綠色，所以就買下來了。實際使用後覺得還不錯，機身表面13.5°C更屬全部樣本中功效最強，不過開低風速時也有點吵，而且設計有點蠢，「扭頭」時無法按風速／冷敷鍵，但以這個價錢也沒甚麼投訴。

普芝高速渦輪增壓冰敷風扇 GS3（鍾世傑攝）

冷敷功能達13°C，表面起晒水珠。（鍾世傑攝）

可以扭頭使用，不過會阻住USB-C充電，扭另一邊就按不到掣。（鍾世傑攝）

普芝高速渦輪增壓冰敷風扇 GS3

高度：17cm／重量：220g

電量：3600mAh

續航力：最低風力：8小時／最大風力：2小時

3段風速：低速 5.3(m/s) ．中速 7(m/s) ．高速 8.5(m/s)

冷敷功能 ：機身表面13°C/ 冷敷部件面積直徑2.8cm圓型

噪音：最大風力時106分貝

定價：約HK$69



Miniso 手持冷敷風扇 LLD-F78

在淘寶購買，只有國內Miniso有售的手持冷敷風扇，整個設計適合本身不是非常大汗的女生使用，機身靚、風力合理。

設計類似「無葉風扇」，機身內有兩個轉輪產生風力，所以送風範圍極廣，而且運作時算很安靜。特別設計的箱型機身很漂亮，能掛頸／掛腿／座檯使用，但代價是風力開到最盡也不算太強，而且冷敷功能僅得20°C，只屬聊勝於無，但好處是冷敷位置面積很大。

Miniso 手持冷敷風扇 LLD-F78（鍾世傑攝）

Miniso 手持冷敷風扇 LLD-F78

長度：13cm／重量：175g

電量：2000mAh

續航力：最低風力：24小時／最大風力：3小時

3段風速：低速 3(m/s) ．中速 5(m/s) ．高速 6.5(m/s)

冷敷功能 ：機身表面20°C/ 冷敷部件面積6x2cm長方型

噪音：最大風力時97分貝

定價：約HK$99



Batus Neck Fan UF102 雙體掛頸式風扇

設計類似頭戴式耳機的「雙體掛頸式風扇」，兩個送風主體之間有一條有任意扭曲角度的包膠鐵線連接，掛在頸上很貼服。這類風扇曾流行一時，但今年已很少見，這款Batus Neck Fan UF102是記者在log on中找到，特價$60就買來玩玩。機身小巧方便放口袋，不過風力就真的非常弱，而且那個風力控制有等如無，只能由3(m/s)升至4(m/s)。優點是70分貝只低聲浪，在公司室內使用都不會打擾同事。

兩個送風主體之間有一條有任意扭曲角度的包膠鐵線連接，掛在頸上很貼服。（鍾世傑攝）

Batus Neck Fan UF102 雙體掛頸式風扇（鍾世傑攝）

風力控制有等如無，只能由3(m/s)升至4(m/s)。（鍾世傑攝）

Batus Neck Fan UF102

體積：左右雙主機各5.5 x 4.5cm14cm／共重：160g

電量：1000mAh

續航力：最多2小時30分鐘

風速：3(m/s)至4(m/s)

冷敷功能 ：無

噪音：70分貝

特點：市面少見的迷你掛頸式設計

定價：約HK$298（最近Log On 特價$60）



Momax Ultra Freeze

Momax 另一款有冷敷功能手提風扇，Momax Ultra Freeze機身比較輕，手柄較幼所以有用加送的底座才能穩放檯面。風力中規中矩，最大優點是冷敷部件面積直徑達3.5cm，不過溫度就不及1°Go，而且只能配合低風速使用。近期官網正在做特價$139、算抵玩。

能手提風扇，Momax Ultra Freeze機身比較輕，手柄較幼所以有用加送的底座才能穩放檯面。（鍾世傑攝）

近期官網正在做特價$139、算抵玩。（鍾世傑攝）

Momax Ultra Freeze

長度：15.6cm／重量：193g

電量：3000mAh

續航力：最低風力：13小時／最大風力：1小時20分鐘

3段風速：低速 3.6(m/s) ．中速 5.4(m/s) ．高速 6.5(m/s)

冷敷功能 ：機身表面17.5°C/ 冷敷部件面積直徑3.5cm圓型（冷敷模式只限配最低風速使用）

噪音：最大風力時108分貝

特點：手柄幼身、另附底座

定價：約HK$199



除了睇款睇功能，購買手提風扇還有很多學問，當中有些注意點更與使用安全有關：

注意點1｜選適合你的風扇類型

傳統型：以共田「芭蕉扇」為首，雖然比較大部，但風葉直扇有成13cm，受冷的面積相對較大，真的比較涼快。

以共田「芭蕉扇」為首，雖然比較大部，但風葉直扇有成13cm，受冷的面積相對較大，真的比較涼快。

迷你型：尺寸更小方便入袋，使用時可能需要特別貼近頸／臉部，才能感受到風力。新一代款式不少都可以扭動角度，掛頸／座檯時改變送風角度，非常實用。

掛腰式：全要為非常大汗的工具人士而設，一般掛在腰間方便送風入衣服／背面。不過如果身體有汗臭，再使用掛腰扇真的會「臭親隔離」，建議先抹汗再吹。

渦輪扇：使用特別款式摩打、風力極強，弱點是開盡power的話10幾分鐘就會耗盡電池，且嘈音相當高。

冰敷功能扇：利用半導體令風扇表面溫度下降，做成冰敷作用，貼著額頭／後頸位可以快速降溫。這類風扇仔一年前已出現，但今年款式更多更便宜，所以很多人用。

霧化扇：風扇內附噴水功能，令到送風中帶點濕氣，起到涼快效果，也可以減輕長時吹風扇令皮膚乾燥的問題。

掛頸式：掛在頸上使用，直接吹風至後頸，其實幾實用。不過有人嫌使用時有點老土，很像大叔大媽。😂

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注意點2｜運作時太嘈影響聽覺

先不說渦輪扇的運作聲浪可高達110分貝左右，有些平價風扇仔沒有使用靜音摩打，加上風扇仔為貼身使用之物，去到80分貝左右，長期使用一樣會影響聽覺。而且在公司、車上使用還可能會影響他人。所以在購買時建議開機聽聽其聲浪，別只貪圖風力強勁。

注意點3｜電池量太小超快玩完

買手提風扇同時要留意電池續航力，確保外出時不會因為電量不足而無法使用。亦可選購能夠多段調節風速的款式，也有助節能，令續航力加長。

注意點4｜機身無電量顯示將無法登機旅行

小心不要隨便在淘寶亂買無牌風扇仔，這類貨品為了壓低價錢，使用了電壓不安定的「鉛酸電池」，易因碰撞或氣壓而膨脹甚至爆炸！曾有位台灣男童就因為風扇在手上爆炸，手指嚴重燒傷！所以各大航空公司都嚴禁以手提／寄艙等任何形式登機。

這類手提風扇禁登機違規寄艙恐釀災難！另一消暑神器不能手提上機