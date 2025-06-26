iPhone 17 Pro實機曝光！新鏡頭模組上手更好看　前後鏡頭全升級

iPhone 17 Pro實機曝光｜距離Apple秋季發佈會僅餘數月，關於 iPhone 17 系列的消息與爆料湧現，其中以 iPhone 17 Pro 的實機外觀流出最為引人注目。近日，爆料者 Majin Bu 在 X 上流傳出多張據稱為 iPhone 17 Pro 的黑色實機照片，首次清晰呈現這款新機的整體設計與升級焦點。



從外觀上來看，iPhone 17 Pro 機身採用更深邃飽滿的黑色塗層，不僅具備高質感，還能有效減少指紋沾染。最令人關注的當屬其背部的全新相機模組設計。與過往模組相比，這次的鏡頭排列更為顯眼，鏡頭模組橫向延展，整體設計有些類似 Google Pixel 的相機橫條，但位置更靠上。

根據流出的照片，新相機模組不只是視覺效果上的改變，更暗示了鏡頭硬體的大幅升級。預計 iPhone 17 Pro 將會導入全新主鏡頭模組，不僅擁有更高像素感光元件，還可能搭載 4800 萬畫素潛望式長焦鏡，提升遠距拍攝能力。同時，前鏡頭亦有望迎來升級，升級至 2400 萬畫素，不僅提升自拍品質，也強化人臉辨識時在不同光線條件下的精準度。

這次曝光的 iPhone 17 Pro 在厚度方面亦有明顯調整。雖然不像 iPhone 17 Air 傳聞那樣極致輕薄，但依然較前代略微收窄，整體握感更佳，加上邊框變得更加俐落。

值得一提的是，相機模組尺寸的放大也帶來不少討論聲音。有果迷認為這能放入更強大感光元件與光學結構；但亦有部分果粉質疑模組比例是否過於突兀，影響整體美觀。不過從目前的照片來看，Apple仍然保留了其標誌性的高質感加工工藝，讓模組與機身邊緣過渡自然，不會顯得突兀。

iPhone 17的新賣點，能吸引到你花錢購買？（applesclubs@x）

除了硬體外觀上的突破，iPhone 17 Pro 也預計搭載最新的 A19 Pro 晶片，不僅運算速度將再次刷新紀錄，內建的 AI 引擎亦將進一步強化，與即將全面升級的 iOS 26 結合，帶來更順暢的智慧體驗。包括更智慧的照片後製、即時翻譯、筆記內容整理等功能。

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不論是全新設計的黑色機身、重新詮釋的相機模組、還是內建的 AI 功能強化，都讓這款 Pro 系列旗艦機有了不同以往的吸引力。尤其對於注重攝影、創作與效率工作的用家來說，這一代 Pro 機型或許是最值得入手的一代。