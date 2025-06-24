PS5大作《死亡擱淺2：冥灘之上》（Death Stranding 2: On The Beach）將於6月24日發售，小島秀夫作為全球最知名的遊戲製作人，平時在X上亦常常上載與世界各地影星歌手的合照。4月中HK01在東京專訪小島秀夫先生，他直言遊戲內起用的明星，全部都是自己喜歡才用（當然還有其他原因）；繼已經公開的馬東石及Vtuber兔田佩克拉，近日小島製作室正式公開遊戲中另一位星級客串嘉賓：那位「私有化」了新垣結衣的男人：星野源。



選角背後的故事：從個人喜好到合作默契

以獨特的敘事風格和創新設計理念著稱的小島秀夫，平時就是一個no movie no life的電影迷，他在自家X分享電影觀後感，亦成為不少影迷的睇戲指標，他自己亦在藝能界相識滿天下，更笑言邀請那麼多名人參與演出，的確是出於個人喜好，這樣「集郵」相信世上沒有另一個人做得到。

Death Stranding 2 小島秀夫獨家專訪｜找明星客串真的為集郵？（小島秀夫官方照）

DS2官方公開新明星客串：幫星野源回收唱片音源

《DS2》是一款以送貨為主的遊戲，玩到後期主角Sam需要代一位音樂人回收經典唱片音源，就由接拍《逃避雖可恥但有用》與新垣結衣結緣，最終拉埋天窗成婚的創作歌手星野源扮演。成功收集物品後，在game內就可以開通星野源歌曲「Sayonara」作為背景音樂。而且Sam之後就能陸續收集更多唱片，聽更多不同歌曲。

不過記者自己率先試玩過，發現到這些客串明星都只是一個「全息映像」，不單沒有動作、甚至連講對白也沒有郁動口型。估計是因為《DS2》製作期間撞到全球疫情影響，明星只能以最簡單的方法，在世界各地remote進行motion capture，所以能夠做的動作相對少，星野原甚至沒進行收音，是由第3者配音。所以日本網民看到KOJIMA PRODUCTION公開星野源的game人設後，都笑言覺得勁騎呢：「這個星野源，可能是我今年見過最搞笑的東西。太恐怖了。」

網民笑言「這個星野源，可能是我今年見過最搞笑的東西。太恐怖了。」

「公器私用」找明星「打卡」？非也

在《Death Stranding 2》中，小島秀夫再次啟用了多位知名演員，這讓人不禁好奇，他是如何選擇演員的？會不會單純是自己喜歡的演員，「公器私用」找明星來「打卡」？小島先生就笑著回應：「其實我在選擇演員時，確實多少會依照自己的喜好。」小島坦言，「但這並不僅僅是基於喜好，背後原因更多的是考慮他們是否適合角色，是否能與遊戲的情感和敘事相契合。」

韓星馬東石是共中一位早已被「劇透」參演《DS2》的紅星（圖片來源：馬東石X戶口）

PS5 死亡擱淺2 全港獨家試玩｜30小時超越想像深度體驗6月必玩！

在《Death Stranding 2》中，主角Sam需要在澳洲各地獨立的設施／研究所接受委託，運送／回收不同的貨物。今集為了增加趣味性，小島先生想出找世界各地不同名人，又或是他本人的友好客串。韓星馬東石、Vtuber兔田佩克拉都是以這種形式在game內客串。

翻看小島秀夫本人的X，已可肯定荷里活韓裔演員馬東石 、VTuber兎田ぺこら有出場。

合作非單向｜信任和理解最重要

提及《死亡擱淺》的真人明星演員，當然少不了作品主角Sam Porter Bridges 的演員諾曼·李杜斯（Norman Reedus），以及扮演另一要角 Clifford Unger 的「拔叔」邁茲米克森（Mads Mikkelsen）。

他進一步解釋，選角不僅僅是單向的過程，更像是雙向的溝通。「在決定合作之前，我會與演員多次交流，了解他們的想法，並確保彼此之間能建立良好的默契。」小島說，「例如，與演員進行長期的合作時，彼此的信任和理解非常重要，這不僅能提升表演的質量，還能讓整個製作過程更加順暢。」

小島秀夫解釋，選角不僅僅是單向的過程，更像是雙向的溝通。（小島秀夫與Norman Reedus合照）

提及《死亡擱淺》的真人明星演員，當然少不了第1集中飾演要角 Clifford Unger 的「拔叔」邁茲米克森 Mads Mikkelsen。

小島還提到，有些演員在過程中甚至會影響角色的設計。「有些時候，演員的表現和個性會激發我的靈感，讓我重新思考角色的設定，這是一種非常奇妙的互動。」在訪問中小島先生又談及自己非常喜歡今集新參演的Luca Marinelli，即是那個非常似「蛇叔」的軍人。

小島先生非常喜歡今集新參演的Luca Marinelli (PS5版《Death Stranding 2》遊戲截圖)

《死亡擱淺2：冥灘之上》 (普通版)／建議售價HK$568