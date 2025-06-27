返大陸玩小心！無「CCC」認證行動電源禁帶上機　教你點樣檢查

近日多個內地品牌的行動電源，發生自燃﹑爆炸的問題，當中包括Anker﹑羅馬仕等知名品牌，回收超過百萬個有安全問題的行動電源。中國民航局亦因此收緊攜帶行動電源上機的規範，禁止旅客帶無「CCC」標籤，以及被召回的行動電源上機。



中國民航局發出緊急通知，將在 6 月 28 日起，標止旅客帶沒有 3C（CCC）標籤﹑標籤不清晰，以及涉及被召回型號和批次的行動電源乘坐境內航型。此舉明顯是針對近日內地發現多起行動電源在機上起火，以及多個型號因安全問題被召回的事件。

只要翻找行動電源機身，就可以找到是否印有CCC或CE標籤

目前國家市場監管總局亦撤銷與暫停多個行動電源的 3C 認證，因此就算用家手上的行動電源機身上有 3C 標籤，也不一定能拿上機，因為有機會是被召回的型號或批次。因此，用家要留意行動電源上的編號，網上查找是否存在安全問題的型號。

有CE得唔得？

3C（CCC）是中國強制認證的縮寫，指該產品符合中國國家標準和技術法規，經過強制性的檢測和審核。因此，大部分內地品牌的行動電源都存在3C標籤。而香港用家去內地旅行就要小心，如手上的行動電源並非國內品牌，很可能是通過歐洲合格認證，即印上「CE」標籤，雖然同樣是通過認證，但內地民航局只認3C標籤。所以如會在內地乘坐國內航線就要注意。

香港買行動電源注意

還有一點要特別提醒，就算內地品牌在香港出售的港行，也有機會是海外版的原故沒有3C認證，而是使用CE認證。記者向小米香港查詢，小米回覆指香港出售的行貨電池沒有3C標籤。另外，XPOWER 回覆指先前出售的行動電源都沒有3C標籤，強調之後的貨品會加回 3C 標籤，現時一款 B10L 的行動電源亦有 3C 標籤可供選擇。

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Anker 召回的行動電源型號：

A1642、A1647、A1652、A1680、A1681、A1689與A1257



羅馬仕召回的行動電源型號：

PAC20-272﹑PAC20-392﹑PLT20A

