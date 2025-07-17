《鐵拳8》阿婆都打贏你？日本高齡者電競比賽　阿婆屈下段掃奪冠

「電競」﹑「打機」﹑「遊戲」這些字眼一看似乎是年輕人的專屬活動。然而，最近在日本舉辦的一場特別電競賽事，卻徹底打破這個刻板印象。由「Care eSports關懷電競協會」所主辦的《鐵拳8》長者電競賽，在眾多參賽者中脫穎而出的，是一位年逾七旬的婆婆—73歲的村部良江女士，她操控可愛的角色「熊貓」，一舉奪得冠軍。



這場賽事參賽者來自三重縣四日市的長照設施。參與者年齡從60歲至93歲不等，其中更有兩位高齡93歲的長輩挺身參賽。整場比賽完全比照專業電競規格，不僅設有雙解說員、直播畫面還配有選手個人資料與代表角色介紹，甚至在比賽結束後還有賽後訪問與頒發實體獎盃，讓每一位參與者都能感受到在電競舞台上發光發熱的榮耀。

此次比賽由Care eSports協會主辦，該協會自2019年創立以來，致力於推廣高齡者的電競文化。不同於一般將電玩視為娛樂的觀點，該協會希望透過競技性遊戲，幫助長者重新找回對「勝負」的渴望與學習新事物的動力。這個理念的誕生可以追溯至COVID-19疫情期間，當時許多長者長時間居家，協會成員便萌生了「為什麼不讓他們也玩電玩」的想法，並將《鐵拳》這款格鬥遊戲導入長照設施，成功促成一班「電競阿婆阿公」。

負責人濱進平更是三重縣戰隊 Rox3Gaming 的《鐵拳8》職業選手「はまちゃん」。他指出，比賽籌備初期面臨不少挑戰，許多長者對於「看不到對手卻要對打」的網路對戰概念感到疑惑，因此協會特地培訓長，讓他們先熟悉遊戲系統與操作流程，再以簡明方式教導養老院住民，甚至錄製實機操作教學影片，方便內部反覆練習。

剛開始不少長者對於格鬥類遊戲抱持排斥態度，認為暴力又複雜，不適合自己，但隨著逐漸了解與實際動手操作後，他們不僅漸漸熟悉玩法，還學會了像是連段攻擊、擒抱反制、防禦破解等基礎技巧。這也顯示格鬥遊戲雖然被認為是高手間的對決遊戲，但《鐵拳8》角色四肢對應四顆按鍵的設計，其實非常直覺，對初學者相當友善，意外地成為長者入門電競的理想選擇。

73歲的村部良江女士在這次比賽中初次接觸電玩，卻以穩定的操作和出奇制勝的策略，選擇了角色「熊貓」參賽，透過下段掃擊與大膽進攻在決賽中逆轉擊敗使用「豹王King」的對手貞之爺爺。比賽中她幾次準確的連段攻擊和成功破解對手摔技的畫面，讓觀眾驚呼連連。接受賽後訪問時，她被問到為什麼選擇熊貓作為角色，她笑著回答：「因為我喜歡熊貓啊！」她坦言，自己原本完全不玩遊戲，這次也是人生第一次接觸電玩，沒想到竟然會奪得冠軍，當主持人問她比賽過程中腦中想著什麼，她毫不猶豫地說：「我只想著要贏！」

此次《鐵拳8》電競賽讓外界再次看見「年齡不是障礙」的真諦。在高齡化社會裡，長者的生活不該只是被照護，他們也有能力學習新科技、挑戰新領域。不論是養老院裡認真出拳操作的阿婆阿公，還是之前爆紅的美國退休公爸爸破關《艾爾登法環》的故事，都證明了打機不是年輕人的專利。期望有一日在真正的電競公開賽中，看到長者的身影。