知名市場研究機構國際數據公司（IDC）最新發布的報告揭示，中國智慧手機市場在經歷連續六個季度的復甦後，於今年第二季度首次出現回落。國產手機華為雖然壓過iPhone、小米等對手佔據第1位，但在消費意願疲弱，加上美國關稅引發的經濟不確定因素，消費者花錢偏向保守，市場前五強中有四家廠商總銷量齊齊出現萎縮。



根據路透社引述知名市場研究機構IDC（國際數據公司）報告，該機構於15日披露的統計數據顯示，中國第二季智慧手機銷量較去年同期萎縮4.0%。華為憑藉18.1%的市占率繼續領跑市場。

01製圖｜來源：IDC 國際數據公司報告

華為憑藉18.1%的市占率繼續領跑市場。

iPhone第三季度發力｜蘋果僅排第5

位居第五名的蘋果，第二季在中國的市占率為13.9%，銷量較去年同期滑落1.3%至960萬部，跌幅相較首季的9%已有明顯收窄。然而值得關注的是，儘管蘋果在第二季的銷量數據呈現下滑趨勢，iPhone產品在618購物節期間依然稱霸銷售榜首。更重要的是，考量到蘋果慣例於9月（第三季度）發布新世代iPhone，第二季的銷售表現並不足以完全體現其產品在消費者心中的實際吸引力。

iPhone 16 系列佔6.18網購手機銷量榜前3甲（京東網站截圖）

Vivo 重挫10.1%｜小米逆勢成長

排行第四的小米成為第二季唯一逆勢成長的廠商，第三位OPPO跌5％，至於排名第二的Vivo則重挫10.1%，在五大主流品牌中跌幅最為慘烈。

排行第四的小米成為第二季唯一逆勢成長的廠商

分析專家：下半年不樂觀

IDC資深分析師Arthur Guo指出，當前經濟大環境依然充滿不確定性，消費者購買意願持續疲軟。他預測，短期內智慧手機需求難以出現大幅回升，整體市場在下半年恐將面臨更為嚴峻的挑戰。