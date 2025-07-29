HONOR X6c上手實測 ＄999 性價比之王｜千元有找的HONOR X6c的出現，無疑不少想要平又要有不錯性價比的用家帶來了驚喜。不僅延續了HONOR X系列一貫的堅固耐用設計，更在多項核心功能上展現出超越其價位的表現，成為千元手機市場中一個值得考慮的選擇。



HONOR X6已經正式發售，提供海湖青和典雅黑兩款時尚配色，具備12(6+6)GB + 256GB版本可選，售價為$999。

堅固機身與超強續航

HONOR X6c的耐用性是其一大賣點。手機已獲得瑞士SGS 1.5M抗跌認證及IP64抗水防塵認證，它能抵受高達1.5米的跌落衝擊，並免受潑水、灰塵等日常損害，在各種環境下都能安心使用。記者實試亦對其手感讚不絕口，拎上手頗有質感，不似千元平價手機的廉價感，這點對於預算有限的用家而言，無疑是額外的加分項。

HONOR X6已經正式發售，提供海湖青和典雅黑兩款時尚配色，具備12(6+6)GB + 256GB版本可選，售價為$999。

除了堅固的機身，HONOR X6c的續航力更是令人印象深刻。它配備了強大的5300mAh電池，官方指滿電狀態下可提供長達21小時無間斷網頁瀏覽、18.96小時社交媒體互動或21.56小時YouTube串流，足以輕鬆應付繁忙的日常任務。記者實試其電池可用足兩日都得，對於經常外出或重度使用的用家來說有一定的電力保障。HONOR X6c更支援高達1000次充電循環，即使使用四年後，其電池容量仍能維持在80%以上，配合HONOR SuperCharge 35W超快充技術，短短10分鐘即可迅速充電至18%，大大減少了電量焦慮。

流暢體驗與護眼顯示

HONOR X6c在性能配置上亦相當務實。它內建MTK Helio G81 Ultra八核心處理器和Mali G52 MC2圖像處理晶片，配備12GB RAM（6GB實體+6GB HONOR RAM Turbo）以及256GB內置記憶體，實測安兔兔跑分約24萬分，雖然不算高分，但已經足以應付日常多工處理及應用程式運行。HONOR RAM Turbo技術的加持，進一步提升了多項任務處理的流暢度。對於遊戲方面，雖然打機性能就只算是一般，但實試發現，如《崩壞 星穹鐵路》這類3A遊戲在調校至中級畫質下仍可接受，流暢度尚可，滿足休閒遊戲需求綽綽有餘，但「不要太過苛求」。

HONOR X6已經正式發售，提供海湖青和典雅黑兩款時尚配色，具備12(6+6)GB + 256GB版本可選，售價為$999。

屏幕方面，HONOR X6c配備6.61吋中央挖孔顯示屏，擁有120Hz高刷新率，提供流暢的顯示和靈敏的觸控體驗。屏幕峰值亮度更高達1010nits，即使在強烈日照下也能清晰可見，使用體驗亦相當舒適。更值得一提的是，HONOR X6c具備全面的護眼技術，包括電子書模式、DC無閃屏調光、護眼模式和動態調光等，能有效降低長時間使用手機所產生的視覺疲勞。

AI智慧加持：提升生活與工作效率

HONOR X6c亦引入多項創新AI功能，旨在讓用家的生活和工作變得更便利。透過機身旁邊的專屬的AI按鈕，用家只需輕按畫面即可快速使用核心功能，或長按啟動Google Lens，進行物體識別、翻譯和快速搜尋，有效簡化工作程序並提高生產力。此外，AI消除和AI翻譯功能更是錦上添花。AI消除能智能識別並移除照片中多餘的物體或路人，確保構圖完美；而AI翻譯則可以準確翻譯各國語言，突破語言界限，是全球旅人和專業人士的理想工具。

HONOR X6已經正式發售，提供海湖青和典雅黑兩款時尚配色，具備12(6+6)GB + 256GB版本可選，售價為$999。

攝影功能方面，HONOR X6c配備5000萬像素雙鏡頭，能夠在不同光照條件下捕捉色彩鮮豔、清晰細緻的照片。前置的500萬像素相機則提供了生動清晰的自拍體驗，結合HONOR的AI攝影功能，讓用家輕鬆拍攝出專業水準的照片。

雙鏡頭系統

總結而言，HONOR X6c憑藉其堅固耐用的機身、超長的續航能力、流暢且護眼的屏幕顯示，以及一系列實用的AI功能，在千元價位手機市場中脫穎而出。滿足了用家對日常使用的基本需求，更在多方面提供了超出預期的體驗，尤其適合追求「大電、長續航、機身手感更淨、耐用，加上不錯屏幕的顯示效果」的用家，用作日常睇片、上網的平價手機，絕對是「非常值得考慮」的選擇。