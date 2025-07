Nothing Phone (3)港行登場、Headphone (1) 聯乘KEF平價靚聲之選|Nothing 在香港發布其劃時代新作:全新旗艦智能手機 Nothing Phone (3) 及首款頭戴式耳機 Nothing Headphone (1),尤其是後者,全新設計的耳機與KEF合作聯合開發,不單帶來前所未有的智能生活體驗,更可以體驗高質音色。



Nothing Phone (3)港行登場,全新Headphone (1) 聯乘KEF平價靚聲之選

Nothing Phone (3):開拓智能手機新篇章

Nothing Phone (3) 承襲經典的透明美學,機背的 Glyph Matrix 燈效系統經過全面革新,為手機注入獨特識別性。透過光效提示,使用者能快速掌握通知、充電狀態等資訊,減少對屏幕的依賴,回歸更直觀的互動模式。

Nothing Phone (3)機身設計更加簡潔漂亮

效能方面,Nothing Phone (3) 搭載 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 處理器,採用領先的 4nm 製程工藝,配備升級的 Kryo CPU 及 Adreno GPU,運算能力大幅躍升。特別是其 AI 處理速度比以往提升達六成,影像處理速度亦有逾四成的進步,無論是複雜運算、多任務處理或是高畫質遊戲,皆能提供流暢無比的體驗。屏幕採用頂級的 6.87 吋 AMOLED 面板,支援 1.5K 分辨率及高達 4500nits峰值亮度,並具備 1Hz 至 120Hz 自適應刷新率,確保畫面流暢細膩。

機背的 Glyph Matrix 燈效

黑及白顏色機身選擇

攝影功能方面,Nothing Phone (3) 配備全新相機系統,5000萬像素 1/1.3吋感光元件廣角主鏡頭、加上5000萬像素3倍光學遠焦相機及超廣角鏡頭,加上以卓越的影像演算法及光學技術,帶來十分出色拍攝表現。它支援 4K 60fps 影片錄製,低光環境下的細節捕捉能力亦大幅提升,讓每個精彩瞬間皆能清晰呈現。電池續航方面,其內置 5150mAh 大容量矽碳電池,支援 65W 有線快速充電,僅需 54 分鐘即可充滿電,亦支援 15W 無線充電。

系統方面,新機預載 Nothing OS 3.5,以 Android 16 為基礎,並承諾提供長達五年的主要 Android 版本更新及七年的安全更新,讓用家能長期享用最新的功能與保障。Nothing OS 3.5 更引入多項創新功能,例如 Essential Space 透過 AI 智能管理筆記及內容,讓手機化身第二個大腦;而 Flip to Record 則能讓使用者快速啟動錄音功能,捕捉靈感。

Nothing Headphone (1):與KEF合作聲學與美學的結晶

Nothing 首款頭戴式耳機 Headphone (1) 延續標誌性的透明設計,於美學展露無遺。其設計不僅視覺出眾,更著重人體工學,確保長時間佩戴亦感舒適。耳機採用優質物料打造,堅固耐用,同時輕巧便攜。

Headphone (1) 戴上後感覺十分輕巧舒適

音質方面,Nothing Headphone (1) 與聲學界巨擘 KEF 攜手合作,進行深度聲學工程調校。其內置 40 毫米動圈單元,配合 KEF 長年的音響經驗,呈現出豐富而精準的音質,低音深沉有力,中音飽滿細膩,高音清晰通透,帶來身臨其境的沉浸式聽覺享受。耳機支援 360 度沉浸式音場,並具備 Hi-Res Audio、LDAC 及 USB-C 無線傳輸,確保音訊傳輸品質,最大限度地保留音源細節。

Nothing Headphone (1) 配備主動降噪 (ANC) 技術,透過四個收音咪組成的混合式降噪架構,有效消除環境噪音,無論身處喧鬧的都市街頭或辦公室,皆能享受寧靜的個人空間。耳機的續航力亦相當出色,單次充電可提供長達 35 小時(開啟 ANC)的播放時間,若關閉 ANC 則可延長至 80 小時,並支援快速充電,充電 5 分鐘即可提供 5 小時聆聽時間。此外,其支援快速配對功能,方便與不同裝置無縫切換。

個性化聆聽方面,使用者可透過專屬 Nothing X 手機app,自定義音效均衡器及功能,打造專屬的聽覺體驗。耳機設有多個實體按鍵,提供清晰的觸覺反饋,操控更為直觀便捷。

香港售價與預售優惠

Nothing Phone (3) 提供兩款配置選擇,均備有黑色及白色。12GB 記憶體搭配 256GB 儲存空間版本,售價為$6,399;而 16GB 記憶體搭配 512GB 儲存空間版本,售價為$6,999。Nothing Headphone (1) 亦提供黑色及白色選擇,售價為$2,299。

即日起在指定香港及澳門零售商開始預訂,公開發售日期為 2025 年 7 月 15 日。預售期間,凡預訂 Nothing Phone (3) 的顧客,將可獲贈以下其中一項獨家禮遇,數量有限,送完即止:

1. 免費升級至 16GB 記憶體及 512GB 儲存空間版本(價值港幣 600 元);

2. 獲贈 Nothing Ear (價值港幣 1,199 元) 一對(顏色隨機);

3. 獲贈 Nothing Bottle (1) 不鏽鋼真空杯 (價值港幣 300 元) 一個。

Nothing Phone (3)及Headphone (1)正式開始預購

至於 Nothing Headphone (1) 同樣開始預售。此外,凡購買Headphone (1) 的用家,可獲贈 CMF Watch Pro 2 智能手錶一隻(價值$579,顏色隨機),同樣數量有限,贈完即止。