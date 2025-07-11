Nothing Phone (3)港行登場、Headphone (1) 聯乘KEF平價靚聲之選｜Nothing 在香港發布其劃時代新作：全新旗艦智能手機 Nothing Phone (3) 及首款頭戴式耳機 Nothing Headphone (1)，尤其是後者，全新設計的耳機與KEF合作聯合開發，不單帶來前所未有的智能生活體驗，更可以體驗高質音色。



Nothing Phone (3)港行登場，全新Headphone (1) 聯乘KEF平價靚聲之選

Nothing Phone (3)：開拓智能手機新篇章

Nothing Phone (3) 承襲經典的透明美學，機背的 Glyph Matrix 燈效系統經過全面革新，為手機注入獨特識別性。透過光效提示，使用者能快速掌握通知、充電狀態等資訊，減少對屏幕的依賴，回歸更直觀的互動模式。

Nothing Phone (3)機身設計更加簡潔漂亮

效能方面，Nothing Phone (3) 搭載 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 處理器，採用領先的 4nm 製程工藝，配備升級的 Kryo CPU 及 Adreno GPU，運算能力大幅躍升。特別是其 AI 處理速度比以往提升達六成，影像處理速度亦有逾四成的進步，無論是複雜運算、多任務處理或是高畫質遊戲，皆能提供流暢無比的體驗。屏幕採用頂級的 6.87 吋 AMOLED 面板，支援 1.5K 分辨率及高達 4500nits峰值亮度，並具備 1Hz 至 120Hz 自適應刷新率，確保畫面流暢細膩。

機背的 Glyph Matrix 燈效

黑及白顏色機身選擇

攝影功能方面，Nothing Phone (3) 配備全新相機系統，5000萬像素 1/1.3吋感光元件廣角主鏡頭、加上5000萬像素3倍光學遠焦相機及超廣角鏡頭，加上以卓越的影像演算法及光學技術，帶來十分出色拍攝表現。它支援 4K 60fps 影片錄製，低光環境下的細節捕捉能力亦大幅提升，讓每個精彩瞬間皆能清晰呈現。電池續航方面，其內置 5150mAh 大容量矽碳電池，支援 65W 有線快速充電，僅需 54 分鐘即可充滿電，亦支援 15W 無線充電。

系統方面，新機預載 Nothing OS 3.5，以 Android 16 為基礎，並承諾提供長達五年的主要 Android 版本更新及七年的安全更新，讓用家能長期享用最新的功能與保障。Nothing OS 3.5 更引入多項創新功能，例如 Essential Space 透過 AI 智能管理筆記及內容，讓手機化身第二個大腦；而 Flip to Record 則能讓使用者快速啟動錄音功能，捕捉靈感。

Nothing Headphone (1)：與KEF合作聲學與美學的結晶

Nothing 首款頭戴式耳機 Headphone (1) 延續標誌性的透明設計，於美學展露無遺。其設計不僅視覺出眾，更著重人體工學，確保長時間佩戴亦感舒適。耳機採用優質物料打造，堅固耐用，同時輕巧便攜。

Headphone (1) 戴上後感覺十分輕巧舒適

音質方面，Nothing Headphone (1) 與聲學界巨擘 KEF 攜手合作，進行深度聲學工程調校。其內置 40 毫米動圈單元，配合 KEF 長年的音響經驗，呈現出豐富而精準的音質，低音深沉有力，中音飽滿細膩，高音清晰通透，帶來身臨其境的沉浸式聽覺享受。耳機支援 360 度沉浸式音場，並具備 Hi-Res Audio、LDAC 及 USB-C 無線傳輸，確保音訊傳輸品質，最大限度地保留音源細節。

Nothing Headphone (1) 配備主動降噪 (ANC) 技術，透過四個收音咪組成的混合式降噪架構，有效消除環境噪音，無論身處喧鬧的都市街頭或辦公室，皆能享受寧靜的個人空間。耳機的續航力亦相當出色，單次充電可提供長達 35 小時（開啟 ANC）的播放時間，若關閉 ANC 則可延長至 80 小時，並支援快速充電，充電 5 分鐘即可提供 5 小時聆聽時間。此外，其支援快速配對功能，方便與不同裝置無縫切換。

個性化聆聽方面，使用者可透過專屬 Nothing X 手機app，自定義音效均衡器及功能，打造專屬的聽覺體驗。耳機設有多個實體按鍵，提供清晰的觸覺反饋，操控更為直觀便捷。

香港售價與預售優惠

Nothing Phone (3) 提供兩款配置選擇，均備有黑色及白色。12GB 記憶體搭配 256GB 儲存空間版本，售價為$6,399；而 16GB 記憶體搭配 512GB 儲存空間版本，售價為$6,999。Nothing Headphone (1) 亦提供黑色及白色選擇，售價為$2,299。

即日起在指定香港及澳門零售商開始預訂，公開發售日期為 2025 年 7 月 15 日。預售期間，凡預訂 Nothing Phone (3) 的顧客，將可獲贈以下其中一項獨家禮遇，數量有限，送完即止：

1. 免費升級至 16GB 記憶體及 512GB 儲存空間版本（價值港幣 600 元）；

2. 獲贈 Nothing Ear (價值港幣 1,199 元) 一對（顏色隨機）；

3. 獲贈 Nothing Bottle (1) 不鏽鋼真空杯 (價值港幣 300 元) 一個。

Nothing Phone (3)及Headphone (1)正式開始預購

至於 Nothing Headphone (1) 同樣開始預售。此外，凡購買Headphone (1) 的用家，可獲贈 CMF Watch Pro 2 智能手錶一隻（價值$579，顏色隨機），同樣數量有限，贈完即止。