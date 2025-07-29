風扇仔勿亂充電｜近日 K Kwong 在 FaceBook 發文，提醒市民注意日常使用中的一個常被忽略的風險，就是為小型電器如USB風扇、行動燈等充電時，切勿隨意使用高瓦數（高Watt）充電器。若忽略小型電器的輸入電壓﹑電流的限制，輕則損壞裝置，重則可能導致電池過熱起火甚至爆炸。



K Kwong分享了一些小型家電的圖片，以小型電風扇為例，規格明確標出輸入電壓為5V，電流為0.5至1A，輸出功率為4.5W，電池則採用常見的18650鋰電池。然而，很多人因為方便或希望盡快充完電，會直接使用例如5V/2.4A、9V/3A、甚至20V/3A等快速充電火牛，這正是K Kwong嚴正反對的做法。

為了更深入了解這個潛在危機，首先要明白什麼是輸入和輸出電壓/電流的關係。電子產品在設計時，會指定「Input（輸入）」的標準，這是裝置可以接受的電壓與電流範圍。而「Output（輸出）」則是指電源供應器（例如火牛、充電器）提供的電壓與電流。例如，如果小風扇標示為輸入5V 1A，那麼正確的供電應該是使用能穩定提供5V電壓、電流不超過1A的充電器。

不少人會有誤解，認為只要火牛提供的電壓相同，電流大一點問題也不大，甚至可以更快充電，但這觀念是非常危險的。因為當輸出的電流遠超過裝置原本設計承受的範圍時，有可能令內部電路或鋰電池無法有效調節過高電流，導致過熱或過壓狀態，繼而引發電池膨脹，最終演變為爆炸或起火的風險。

舉例，風扇仔輸入標示為5V 1A，意即最大可以承受5W（瓦特）功率。如果使用一個輸出功率為5V 2A（即10W）的充電器，儘管電壓沒錯，但電流過大，若風扇電路板上沒有足夠保護，例如限流電阻或過流保護IC，就可能無法阻擋過量電流灌入電池，進而導致溫升失控。

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K Kwong提醒，不要以為裝置可以照常運作就掉以輕心。不是每一件電器都具備高階的電池管理功能。高溫下的鋰電池尤其危險，其內部的電解質是揮發性物質，當溫度升高或充電速度過快，就可能出現熱失控現象。

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那麼如何正確選擇火牛？首先看裝置背面或說明書上的「Input」標示，例如「5V 1A」、「5V 0.5A」等，務必選擇相符甚至略低電流的充電器。若家中只有PD快充類型火牛，也可考慮購買帶有智能調壓功能的轉接頭，或USB限流轉接線，以減低風險。