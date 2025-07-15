消委會可攜式充電風扇評測｜一到夏天，就能看到街上行人都每人提著一部風扇仔，以對抗炎炎夏日。消委會最新的《選擇月刊》帶來了 18 款可攜式充電風扇評測，其中包括手提式和掛頸式。結果發現，有 6 款手提式的風扇仔都獲得 4星半的高評分。



消委會從安全程度、送風量、充電效率、續航能力、省電程度、寧靜程度及使用方便程度，七方面測試可攜式充電風扇。在用家最關心的送風量測試中，風扇送風量介乎每分鐘1.25立方米至2.98立方米，發現有 4 款的手提式風扇的送風量較高，其中香港熱門的「共田」手提風扇的送風量最高，達每分鐘2.98立方米。

大部不代表風力強

很多人以為風扇頭直徑大，送風量就會比較強，但測試發現這沒有必然關係。在風扇頭直徑相若的風扇仔中，送風量亦可以參差不齊，分別是每分鐘2.25立方米、2.98立方米及1.53立方米，最多相差近95%。因此，在購買風扇仔時，可以先參考產品上的說明，或消委會的測試結果，而不是光看風扇頭直徑大小。

MUJI續航力出色

帶出街用的風扇仔，續航力當然是關鍵之一。消委會以最高風速檔運作，並關掉「冷敷」功能，結果發現「幾素」及「無印良品MUJI」在充滿電後，最高風速檔可使用時間最長，可持續使用逾3小時。

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充電速度測試

充電夠不夠快也是很多人關注的點，消委會使用隨附的 USB 充電線，充到滿電最耐需要 5 小時，充電最快的「幾素」只要近兩小時，而已每吹送100立方米空氣所需的充電時間都是最少，只要 27 分鐘。

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使用貼士

在選購或使用風扇時，應特別留意安全與品質問題。首先，建議選擇具備良好信譽的品牌和由原廠生產的產品，例如風扇本體、充電池、充電器及充電線等。

在實際使用前，若使用者有長髮，應先將頭髮綁妥，避免被風扇捲入引發意外。同時，衣物、絲巾等鬆散物品也應避免靠近風扇運轉部位，以策安全。

家中若有兒童接觸此類產品，更需提高警覺。所有操作應在成年人看管下進行，並禁止將風扇當作玩具把玩。特別需要注意的是，部分風扇設計配有掛繩或頸繩，若未妥善使用，可能對兒童造成纏繞頸部、甚至窒息等嚴重傷害，務必避免兒童獨自接觸。

部分風扇設計配有掛繩或頸繩，若未妥善使用，可能對兒童造成纏繞頸部、甚至窒息等嚴重傷害（HKTVMall圖片）

此外，應避免在浴室或其他潮濕環境中操作風扇，以免水氣滲入內部導致短路、故障，甚至引發觸電或火警等安全事故。操作時，也應避免讓風扇或配件遭到撞擊、摔落或重壓，這些情況可能導致內部零件受損，影響正常運作或造成危險。

若發現風扇、電池、充電器或充電線有任何異常情況，例如外殼變形、破損、異常發熱等，應立即停止使用，並在確保安全的前提下，拔除插頭停止充電。遇到問題時，應盡快聯絡廠商或專業維修人員處理，切勿自行嘗試修理，以免加劇損壞或發生危險。

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