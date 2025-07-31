iPhone 17全線加價！Pro機價首破$9000．全因特朗普加印度25%關稅
Apple 即將在 9月推出的新一代 iPhone 系列—iPhone 17，設計與功能上備受期待，可是最新傳出的消息指出，全系列機型將會迎來一次全面性的價格調整，其中 iPhone 17 Pro 更是首次突破千美元大關，起售價預估將達到 1,049 美元。
從 iPhone 11 Pro 開始，Apple 便一直將 Pro 系列的定價穩定在 999 美元，即使其後歷代機型在硬體、相機、顯示技術上持續升級，但 Apple 始終未在定價上輕舉妄動。然而根據 Jefferies 分析師 Edison Lee 最新的備忘錄指出，iPhone 17 全系列將平均加價 50 美元。換言之，將由現時 iPhone 16 的 799 美元提高至 849 美元，而 Plus 型號則推估改名為「iPhone 17 Air」，價格將從 899 美元上調至 949 美元。至於兩款高階機型—iPhone 17 Pro 與 Pro Max，預估將分別調整至 1,049 美元與 1,249 美元。
導致這波加價的背後的原因，是特朗普將對來自印度的商品實施 25% 的關稅，目前約有兩成的 iPhone 是在印度生產並銷往美國，產值接近 400 億美元。若新關稅政策落實，Apple 將無可避免地面對成本上升的問題。
早前關稅政策後，Apple 積極在印度設立組裝基地，冀望分散中國以外的供應鏈風險，即使把生產線整體遷移至美國，零組件來源依然以亞洲為主，大部分元件仍需進口，難以逃避關稅的層層成本。因此，將價格轉嫁至消費者成為 Apple 最直接且實際的選項，特別是高階 Pro 系列，本就擁有一群願意為其買單的忠實用家。
iPhone 17 Pro真身被街頭捕獲 知名爆料記者轉發 鏡頭模組大改
據傳 iPhone 17 Pro 將會迎來設計上的大幅刷新，機身更輕薄，鏡頭模組可能加入潛望式長焦與先進的 LiDAR 感測技術，處理器則搭載全新 A19 Pro 晶片，並首次導入 Apple 自研的 AI 協同運算核心。
對香港用家而言，若 iPhone 17 Pro 的美國售價為 1,049 美元，按現時香港 Pro 機的價格按比例加價的話，售價將突破 $9,000 甚至逼近萬元並非不可能。