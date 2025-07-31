Apple 即將在 9月推出的新一代 iPhone 系列—iPhone 17，設計與功能上備受期待，可是最新傳出的消息指出，全系列機型將會迎來一次全面性的價格調整，其中 iPhone 17 Pro 更是首次突破千美元大關，起售價預估將達到 1,049 美元。



從 iPhone 11 Pro 開始，Apple 便一直將 Pro 系列的定價穩定在 999 美元，即使其後歷代機型在硬體、相機、顯示技術上持續升級，但 Apple 始終未在定價上輕舉妄動。然而根據 Jefferies 分析師 Edison Lee 最新的備忘錄指出，iPhone 17 全系列將平均加價 50 美元。換言之，將由現時 iPhone 16 的 799 美元提高至 849 美元，而 Plus 型號則推估改名為「iPhone 17 Air」，價格將從 899 美元上調至 949 美元。至於兩款高階機型—iPhone 17 Pro 與 Pro Max，預估將分別調整至 1,049 美元與 1,249 美元。

導致這波加價的背後的原因，是特朗普將對來自印度的商品實施 25% 的關稅，目前約有兩成的 iPhone 是在印度生產並銷往美國，產值接近 400 億美元。若新關稅政策落實，Apple 將無可避免地面對成本上升的問題。

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早前關稅政策後，Apple 積極在印度設立組裝基地，冀望分散中國以外的供應鏈風險，即使把生產線整體遷移至美國，零組件來源依然以亞洲為主，大部分元件仍需進口，難以逃避關稅的層層成本。因此，將價格轉嫁至消費者成為 Apple 最直接且實際的選項，特別是高階 Pro 系列，本就擁有一群願意為其買單的忠實用家。

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據傳 iPhone 17 Pro 將會迎來設計上的大幅刷新，機身更輕薄，鏡頭模組可能加入潛望式長焦與先進的 LiDAR 感測技術，處理器則搭載全新 A19 Pro 晶片，並首次導入 Apple 自研的 AI 協同運算核心。

對香港用家而言，若 iPhone 17 Pro 的美國售價為 1,049 美元，按現時香港 Pro 機的價格按比例加價的話，售價將突破 $9,000 甚至逼近萬元並非不可能。