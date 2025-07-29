iPhone 17 Pro真身被街頭捕獲 知名爆料記者轉發 鏡頭模組大改
撰文：快科技
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7月29日消息，有網友在社交平台上分享了iPhone 17 Pro測試原型機，戴着太陽鏡的男子一手拿着iPhone 16 Pro，一手拿着iPhone 17 Pro，其中iPhone 17 Pro戴着手機殼，但是攝像頭的佈局能夠看得一清二楚。
該網友稱，太陽鏡男子的旁邊就是保安，他正試圖用身體擋住iPhone 17 Pro，不讓大家拍攝。知名爆料記者Mark Gurman轉發了這條帖子，表明網友拍攝的iPhone 17 Pro應該是真的。
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根據爆料的消息，iPhone 17 Pro和17 Pro Max都採用橫向大矩陣設計，後置三攝位置在左側，閃光燈和LIDAR激光雷達掃描儀位於矩陣相機右側。
核心配置上，iPhone 17 Pro系列搭載A19 Pro晶片，前置2400萬像素攝像頭，後置三顆4800萬像素攝像頭，配備12GB Ram，採用120Hz高刷屏，新品會在9月份正式亮相。
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