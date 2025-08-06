手提風扇（風扇仔）輕便易攜，在令人難以忍受的夏日高溫下，在外出時為你帶來一絲涼意，成為不少上班族、學生甚至長時間外出人士的必備消暑神器。然而，日本網媒「saita」的電器專家卻提醒，這降溫神器如使用不當，反而會增加安全風險，在某些情況下甚至是「唔用好過用」。因此，在炎夏高溫環境下使用風扇仔，必須注意一些細節，才能真正達到安全又有效的降溫效果。



長時間曝曬﹑放在車內

首先，最常見而又容易被忽略的危險情況，就是將風扇仔長時間放置在烈日曝曬的車廂內。盛夏時分，未開冷氣的車廂溫度往往會急速飆升至攝氏四、五十度甚至更高，對風扇仔內部的鋰電池來說，這是極為嚴苛的環境。鋰電池在高溫下容易發生膨脹、滲漏，甚至出現熱失控引發燃燒或爆炸的風險。即使沒有發生明顯的危險事件，長時間高溫曝曬也會令風扇仔的電池容量快速衰退，內部馬達及電子元件加速老化，導致性能下降、運轉異常，甚至提前報廢。

冰袋緊貼出風口

有些人為了追求更強的涼感，會想到將保冷劑、冰袋緊貼著風扇出口，希望藉由低溫空氣讓吹出的風更加涼快。乍聽之下似乎是個不錯的主意，但其實這種做法暗藏故障風險。原因在於保冷劑或冰袋在高溫下會不斷產生結露，水珠很容易被吸入風扇內部。這些水分一旦滲入電路板或摩達，便可能引起短路。

另外，冷源貼在進氣口或出風口附近，有時反而會阻礙風流通，令摩達在負載增加的情況下產生更多熱量，導致機體過熱，降低使用壽命。若真的想配合低溫物品降溫，專家建議應將保冷物直接接觸皮膚的降溫部位，例如頸後或手腕，同時讓風扇負責製造空氣流動，而非直接讓冷源與風扇結合。

太熱反而不應該用風扇仔

很多人誤以為在烈日之下長時間對著同一個位置吹風，就能有效降低體溫。但事實上，在酷熱的天氣中，環境溫度本身已經遠高於人體適宜的舒適溫度，這種情況下，風扇吹出的其實是熱風，對身體的降溫作用十分有限。如果長時間將熱風集中吹向頸部、面部或其他主要血管集中的部位，不但不能降溫，反而可能因血液溫度升高而加劇中暑風險。

更危險的是，持續吹風會令皮膚表面的汗液迅速蒸發，雖然帶來短暫清涼感，但身體核心溫度可能依然在上升，導致用家誤判自己的狀況，忽略補水或避暑，進一步增加熱衰竭的機會。專家提醒，在極端高溫下，風扇仔的降溫效果非常有限，更應搭配其他防暑措施，例如到陰涼處休息、補充足夠水分或使用冷感毛巾，而不是單靠小風扇長時間對著吹。

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除了以上三大高風險情況，專家亦指出，風扇仔本身作為電子產品，雖然體積細小，但也需要適當的保養與清潔。夏季戶外使用頻繁，風扇的進風口和扇葉容易積聚灰塵與細小顆粒物，長期下來會影響風量、增加摩達負擔，甚至造成過熱自動斷電。因此，應定期以棉花棒或小刷子清理進風口，確保空氣流通順暢。另外，充電時最好使用與產品規格相符的充電器與數據線，避免使用輸出電流過大的充電頭，以免長時間對電池造成壓力，影響安全與使用壽命。