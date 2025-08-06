無合約SIM推薦2025｜ClubSim 自由鳥4.5G Plan收費/速度/優惠比拼｜傳統電訊商動輒要簽24個月合約，Gen Z 討厭被傳統電訊商長期合約綁架，而同時渴望抵用月費，亦不想犧牲服務質素，人之常情並不算貪心。馬上為你分析香港市面最常見兩個無合約SIM平台Club SIM、自由鳥在收費、速度、優缺點各方面的比拼。



無合約SIM 2025最新變動：優惠調整大揭秘

Club Sim為csl.旗下品牌，而自由鳥(Birdie)則為SmarTone旗下公司，各自使用該母公司的4.5G網絡。究竟哪一家更能替你解放電話費開支，同時享受無束縛的通訊自由？這兩個品牌在2025年都有一些重要更新，精明消費者務必注意：

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Club Sim告別「一卡兩號」：曾經備受好評的內地副號服務（86易）已在Club Sim的無合約計劃中消失無蹤，對經常往返中港的用戶來說是一大打擊。

自由鳥「首月免費」成絕響：自由鳥曾經吸引無數新用戶的「首月免費」金漆招牌已悄然取下，改為「首月半價」。新策略是「預繳多慳得多」，旨在留住用戶，只要一次過預繳數月費用，即可獲得更低的平均月費。

網絡速度大對決：誰更快？誰更穩？

選擇SIM卡，網絡質素無疑是重要的，Club Sim、自由鳥都有大公司支持，在指定用量情況下，速度方面表面相約，但關鍵差異在於「爆數據」後的體驗，Club Sim的限速僅128kbps，堪稱「龜速」，勉強夠用WhatsApp文字聊天。相比之下，自由鳥就慷慨得多，限速高達2Mbps甚至21Mbps，即使打爆數據後依然能流暢瀏覽網頁。

Club Sim：所有計劃一律鎖定在42Mbps的速度上限



自由鳥：提供42Mbps的標準選擇，更有速度無上限的4.5G全速尊享計劃，滿足重度用戶需求。不過本文只集中在42Mbp plan之間的比較。



兩品牌在市區表現都相當可靠，但山區、偏遠地區或某些室內環境，因應不同地區各有優劣。建議試真合用才預付月費，如果發現在家中或辦公室訊號不佳，可立即攜號轉台。

月費計劃比較｜兩台均有有方法慳得多

Club Sim三大計劃：

$58：20GB (42Mbps)／爆數據後限速128kbps，無限本地通話分鐘

$88：40GB (42Mbps)／爆數據後限速128kbps，無限本地通話分鐘

$128：80GB (42Mbps)／爆數據後限速128kbps，無限本地通話分鐘

Club Sim三大計劃：

終極慳錢秘技：在7-11便利店購買Club Sim增值券通常有折扣，例如原價$58的計劃實際只需約$35，$128的計劃可降至約$101，性價比極高！

在7-11便利店購買Club Sim增值券通常有折扣

自由鳥熱門計劃：

$98：16GB (42Mbps)／爆數據後限速2Mbps／首月半價，贈送外遊數據，無限本地通話

$128：30GB (全速)／爆數據後限速2Mbps／首月半價，贈送外遊數據，無限本地通話

$148：60GB (全速)／爆數據後限速21Mbps／首月半價，贈送外遊數據，無限本地通話

自由鳥熱門計劃：

自由鳥慳錢妙招：利用「預繳優惠」，預付首5個月月費，$98計劃的平均月費可降至$67，$128計劃降至$87，$148計劃則降至$100，長期使用更划算。

自由鳥慳錢妙招

除了基本數據和通話，增值服務更是兩家差異的關鍵：

留言信箱：自由鳥所有計劃皆包含，Club Sim則完全沒有提供。

免費Wi-Fi熱點：Club Sim用戶可暢享csl.遍佈全港的Wi-Fi熱點，自由鳥則無此福利。

數據共享：自由鳥獨有「數據P2P」功能讓家人朋友間互相分享數據，Club Sim則無此彈性。

漫遊服務：Club Sim不提供漫遊通話及SMS服務，自由鳥則需啟動信用卡轉帳或預繳$500按金才能使用。

總結：選擇Club Sim的理由

．追求極致性價比，願意透過購買增值券來進一步節省開支。

．數據需求較大，42Mbps速度已能滿足日常使用。

．在你的活動範圍內，csl.網絡表現良好。

．不需要留言信箱、高速「爆數據」上網或漫遊通話服務。

總結：選擇自由鳥的理由

．對網絡速度有更高要求，需要4.5G全速體驗。

．經常憂慮「爆數據」，需要較高速的備用網絡。

．留言信箱不可或缺，或希望與親友分享數據。

．需要自選心儀電話號碼，或偶爾使用漫遊通話功能。