Apple環保里程碑，MacBook Neo 採用 60% 再生料與包裝全面去塑化｜Apple 近日公布了 2025 年度的環境報告，展示了在硬體製造與供應鏈碳中和方面的多項突破性進展，當中最受矚目的莫過於新一代筆記型電腦 MacBook Neo 的環保技術應用。



MacBook Neo 採用 60% 再生料

作為 Apple 目前碳足跡最低的筆記型電腦，MacBook Neo 在設計之初就以環保為核心理念。這款產品採用了高達 60% 的再生材料，比例為目前所有產品線中最高。其機身外殼包含了 90% 的再生鋁金屬，更首次應用了全新的成型工藝，相比傳統的機械加工方法，新製程能節省高達 50% 的鋁材損耗。此外，MacBook Neo 內置電池亦實現了 100% 採用再生鈷的目標，展現了循環經濟在高效能硬體上的應用成果。

產品再生材料使用達 30%

除了個別產品，Apple 亦宣布 2025 年出貨的所有產品中，平均有 30% 的物料來自再生來源，創下歷年新高。在關鍵零件方面，目前所有由該公司設計的電池已全面轉用 100% 再生鈷，而產品內部的磁鐵則達到 100% 使用再生稀土元素。這兩項關鍵金屬的使用比例，在品牌整體的物料需求中均佔超過 95%。與此同時，所有設計的印刷電路板亦已落實使用 100% 再生金鑲嵌及 100% 再生錫焊接，顯著減少了對原生礦物開採的依賴。

Apple 現時所有產品中，平均有 30% 的物料來自再生來源

包裝設計方面同樣迎來了重要轉捩點，目前所有產品已全面停止使用塑膠包裝，轉而採用 100% 纖維基底包裝。根據數據顯示，在過去 5 年間，此舉成功避免了超過 1.5 萬公噸的塑膠廢棄物，規模約相當於 5 億個膠樽。目前包裝中使用的木質纖維，全部均源自再生來源或受良好管理的森林，進一步減輕了對自然林木的負擔。

Apple的產品包裝全面去塑化

碳中和目標超前達成

根據 Apple 2030 目標，該公司致力在 2030 年前實現全價值鏈碳中和，包括製造供應鏈及產品生命週期的能源消耗。自 2015 年排放量達到峰值以來，儘管業務規模增長超過 75%，但整體排放量已大幅下降超過 60%。這項成績主要歸功於 4 大策略：增加再生材料比例、推動供應鏈使用 100% 再生電力、為客戶使用產品所需的電力投資清潔能源項目，以及將空運轉向海運或鐵路等低碳運輸模式。

為了提升資源回收效率，Apple 加大了對自動化拆解技術的投入。位於荷蘭布雷達與美國德州的「Daisy」回收機器人，目前能拆解 36 款不同型號的 iPhone，每台機器每年處理量達 120 萬部。其他回收設備如「Dave」負責拆解 Taptic Engine 以回收稀土磁鐵與鎢鋼；「Taz」則利用粉碎技術分離音訊模組中的磁鐵。今年更在加州的高級回收中心啟動了全新的回收生產線「Cora」，利用精密粉碎與感應器技術，使電子垃圾的物料回收率遠高於業界平均水平。

舊機回收與節水承諾

在提升產品壽命方面，2025 年共有 1,560 萬部裝置透過舊機換新或翻新程序重新回到市場。為了響應地球日，Apple 亦推出限時回收優惠。由即日起至 5 月 16 日，果迷前往實體店回收合資格舊裝置並同時購買新一代 AirPods 或相關配件，即可獲得 10% 額外折扣。

在資源保護方面，2025 年 Apple 及其供應商透過節水計劃成功節省了 170 億加侖淡水。長遠目標是在 2030 年前，透過各類水資源復育項目，補充其全球設施所消耗的全部淡水。去年，品牌在辦公室、數據中心及零售店所使用的淡水，已有一半以上透過復育項目得到補充。目前全球已有超過 400 家供應商工廠參與零廢棄物計劃，去年共減少了超過 60 萬公噸垃圾進入填埋場，廠區整體的廢棄物轉化率已達到 75%。