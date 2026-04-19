尿袋爆炸問題嚴重！央視教八大使用誤區　邊充邊用﹑長充電最危險

尿袋爆炸問題，八大使用誤區｜近日央視詳細報道了多宗因流動充電器引發的驚人事故，包括廣州一名男子在睡覺時，床頭櫃上正在充電的尿袋突然爆炸起火，火苗瞬間吞噬周邊衣物與家具，導致該男子手臂及背部嚴重灼傷。



兩大致命禁忌：邊充邊用與長時期過度充電

在眾多錯誤使用習慣中，最令人擔憂的是邊充邊用。不少香港用家習慣一邊用尿袋為手機供電，一邊玩高耗能手遊或觀看串流影片。事實上，尿袋在輸出電力時，內部電壓本就高於待機狀態，若同時進行高強度操作，電壓與發熱量會成倍增長。一旦散熱不及，極易觸發鋰電池的熱失控導致爆炸。因此，當感受到尿袋溫度異常升高時，應立即停止使用。

另一個極其普遍的誤區是長時期過度充電，尤其是不少人習慣尿袋整夜充電。長期讓電芯處於高電壓狀態，會加速電池老化及電解液分解，增加內部短路風險。正確做法是電量充滿後便應及時拔掉插頭，並確保充電環境通風，遠離床頭、沙發等易燃家具。

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環境與物理因素：高溫潮濕與碰撞的隱形威脅

香港氣候潮濕，夏季氣溫高昂，這對尿袋的存放亦是一大挑戰。將尿袋遺留在烈日曝曬的車廂內，或靠近廚房熱源，都會導致電芯不穩定。此外，尿袋若不慎進水或受潮，亦極易發生短路。除了環境因素，物理撞擊同樣致命。不少人習慣將尿袋隨意丟進塞滿雜物的背包，與鑰匙、硬幣等硬物混放。劇烈的晃動、擠壓或扔擲，都可能破壞鋰電池的內部結構。若電芯本身質量欠佳，輕微的結構損壞便足以引發連鎖反應。

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警惕老化與劣質線材

很多人尿袋用到壞為止是常態，但央視提醒，一旦尿袋出現鼓包（膨脹）、變形或外殼破損，代表電芯已經損壞，絕對不能繼續使用。繼續充電只會加劇膨脹，隨時引發火災。此外，混用劣質、非原裝的充電線亦是高風險行為。不合規的線材易導致接觸不良或電流不穩，令接口位置過熱短路。用家應優先選用原裝線，或具備相關安全認證（如 3C 認證）且電流規格匹配的替代品。

2026 國家新標準：識別認證的尿袋

為了規範行業安全，國家已於 2026 年 4 月 3 日正式發布強烈性國家標準《移動電源安全技術規範》（GB 47372-2026）。這項新國標針對高溫、過充、擠壓等極端場景強化了防護要求，甚至新增了嚴苛的「電池針刺試驗」。新標準設有 12 個月過渡期，將於 2027 年正式實施。

香港消費者未來在選購時，應留意以下三點以識別符合新標準的安全產品：首先看執行標準，包裝銘牌應明確標註為 GB 47372-2026。其次是檢查唯一性編碼，新標準要求每部尿袋必須標註專屬的「身份證號碼」，用家可藉此查詢電池品牌等核心資訊，提升透明度。最後，新標準首次要求標註建議安全使用年限，提醒消費者及時更換老化產品。