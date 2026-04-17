Samsung S27傳首發UFS 5.0！讀寫速度達10.8GB/s　載入8K影片秒開

目前Samsung Galaxy S26系列的全系機型均配備了UFS4.1閃存。展望下一代旗艦，有消息稱Galaxy S27系列將首發搭載全新的UFS 5.0閃存，這標誌着手機行業即將進入存儲性能的新紀元。



UFS 5.0是由JEDEC固態技術協會主導開發的新一代通用閃存存儲（Flash Storage）標準，專為需要極高性能，與超低功耗的移動及嵌入式系統而設計。這一標準的推進，預示着移動設備的讀寫能力將迎來質的飛躍。

UFS 5.0是由JEDEC固態技術協會主導開發的新一代通用閃存存儲標準，專為需要極高性能與超低功耗的移動及嵌入式系統而設計。（X@TheGalox_）

根據行業規劃，該標準將在2025年至2026年間由JEDEC完成制定。相比目前的UFS4.x系列，UFS 5.0的順序讀寫速度大幅提升，其理論最高速度甚至可以達到驚人的10.8GB/s。

這種性能上的飛躍，得益於採用了全新的MIPIM-PHYv6.0和UniProv3.0規範。其中M-PHYv6.0引入了關鍵的HS-G6技術，通過PAM4信號調製和全新的線路編碼方式，讓單通道數據速率實現了跨越式增長。

這意味着在未來的使用場景中，無論是加載超大型遊戲、處理高碼率的8K影片，還是進行複雜的AI大模型本地運算，搭載該閃存的手機都能提供前所未有的響應速度和流暢度。

值得關注的是，下一代旗艦平台Snapdrgaon 8E6系列和MediaTek Dimensity 9600 Pro都將率先提供對UFS 5.0閃存的支持。這意味着不僅是Samsung，全球高端智能手機都即將邁向UFS 5.0時代。

下一代旗艦平台驍龍8E6系列和天璣9600Pro都將率先提供對UFS 5.0閃存的支持。（X@balaji_ravada）

隨着核心處理器與存儲標準的同步升級，智能手機的硬件瓶頸將進一步被打破。對於追求極致性能的用戶來說，UFS 5.0的到來將徹底改變移動設備的速度體驗。

【延伸閱讀】Samsung Galaxy S26全線可用AirDrop！香港也支援 內附詳細步驟（點擊連結看全文）

+ 5

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】