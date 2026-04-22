八達通App推Call車易服務實測！整合全港8000架的士 無需額外登記

從趕時間出門卻在街頭遲遲攔不到空的士，到達目的地後才發現現金不足的尷尬，相信不少香港市民都曾有過類似的乘車體驗。隨着的士業界自4月1日起全面落實電子支付法例 ，八達通乘勢於4月22日(今日)推出預約call的士服務，無須額外下載任何程式，直接在大家熟悉的八達通App內，一站式完成預約、乘車到付款，為市民出行再添一個安全、合法、透明的選擇。



八達通Call車易功能全面睇

八達通近年積極拓展不同的服務，4月22日正式在香港推出全新的「Call車易」服務。這項功能自去年5月起已先後在新加坡、馬來西亞、泰國、越南及日本成功落地，累積了豐富的跨境營運經驗。如今新功能正式於香港市場推出，最大的亮點在於現有的八達通App用戶無需額外下載任何新程式，只需打開熟悉的介面即可使用，具有極大的吸引力。

整合5大車隊及多個本地的士預約平台 逾8,000架的士 車型選擇一目了然

整合8000架的士龐大車隊

在目前的士預約app之中，許多平台往往受限於特定車隊或車款，或特定區域。八達通推出的「Call車易」打破此隔閡，一次過整合全港五支領牌的士車隊，多個本地預約平台，以及其他提供無障礙車輛服務的社企平台。透過跨平台的車源整合，「Call車易」初期營運規模覆蓋約 8,000 部的士，讓預約服務更靈活。乘客從此無需在多個 App 之間切換，即可輕鬆預約合適車輛，享受更便捷的出行體驗。平台亦計劃透過合作的士車隊和多個本地預約平台持續招募司機加盟，進一步擴大車隊規模支援預約服務，讓乘客彈性安排出行計劃。

八達通利用「Call車易」推動行業數碼轉型，特別為年長或初次接觸網約服務的司機降低門檻。透過整合的士車隊、預約平台及商會資源，平台為司機開啟了數碼化接單的大門，讓他們能按個人需要自由加入有關平台，在傳統街單外開拓新客源。

對於現已使用合法的士預約 App 的司機，過程更為簡單：只要所屬平台已與「Call車易」對接，司機即可在維持原有操作習慣下，直接觸達八達通的用戶群，輕鬆增加訂單量。

此外，八達通早前亦承諾持續豁免司機線下使用「流動收款機」的交易費，以及「商用版八達通 App」的銀行轉帳手續費。這項「零成本」的車內支付政策配合新的綫上「Call車易」平台一同推行，無疑能實質減輕司機負擔，助他們增加客量，電子支付普及的趨勢下維持競爭力。

適合不同客群車型選擇

除了車輛數目，服務提供的車型選擇亦非常多元化，能精準迎合不同社交場景的需求。除了標準的4座位的士外，用家亦可以因應人數選擇6座車型。針對商務客群，平台提供了商務型及豪華車型，確保在接待賓客時能維持專業體面的形象。此外，針對需要前往機場或搬遷小量家具的市民，特大行李車型提供了充足的儲物空間。平台特別加入了無障礙車型的選項，為行動不便人士及長者提供更便捷的出行方案。

Call車易教學流程一拍即合

使用「Call車易」的流程設計得相當直觀，力求簡化用戶的操作步驟。用家只需開啟八達通App，在主頁面的「快捷功能」欄位或「旅遊」分頁中即可找到功能入口。進入介面後，系統會自動定位用戶當前位置作為起點，用家僅需輸入目的地，系統便會即時計算預計行程距離及參考車費。選定心儀的車型後，便可以預覽不同合作平台的估價，確保價格透明。確認預約後，系統會將訂單自動派送予起點附近的司機。在整個預約過程中，用家可以即時在地圖上查看司機的位置及預計到達時間，讓行程規劃更具預算。

一打開八達通App，在「旅遊」的功能中，可以看到「Call車易」的新服務。

一入去「Call車易」功能內，只需要目的地點，所有車隊不同車價一目了然。

八達通預約的士體驗實測

「Call車易」的功能在付款流程上的表現最為方便，用家確認叫車時，車費可直接從手機八達通，八達通卡或八達通App內的銀包內的八達通的餘額中扣除，一口價 避免了到達目的地後翻找零錢或面對司機沒有找贖的困擾。記者於葵芳最旺的午膳時間進行實測，嘗試預約前往旺角。在輸入地點並選取普通車型後，系統迅速顯示了各平台的預計收費。

在實測過程中，記者發現由發出訂單到成功接單的反應速度相當理想。雖然當時正值交通繁忙時段，但在約8分鐘內，司機便已抵達指定的上車點。這種等待時間與目前坊間主流的預約平台相若，表現合乎預期。此外，系統設有完善的退款保障機制。若預付金額比最終實際計程器顯示的金額高，或者訂單在符合規定的情況下未能完成，系統會即時透過八達通App將差額或全費退還至用家的八達通銀包或八達通卡內。