iPhone 18系列模型機曝光｜相機模組加厚　摺疊iPhone似iPad mini

iPhone 18系列模型機曝光｜近期由 Vadim Yuryev 在社交平台 X 釋出的一組金屬機模，流出的零件不單展現了 iPhone 18 Pro 系列的細節，更首度曝光了備受期待的首款摺疊機 iPhone Ultra 的實體輪廓。



Pro 系列的穩定進化：鏡頭模組再攀高峰

從曝光的金屬機模觀察，iPhone 18 Pro 從正面觀看，其圓潤的邊角與機身比例與前代 iPhone 17 Pro Max 極其相似，對於一般用家來說，單憑肉眼或許難以瞬間分辨。然而，一旦將視線轉移到機身側面與背面，變化便無所遁形。

最顯著的改動在於相機模組的厚度。模型機顯示，iPhone 18 Pro Max 的鏡頭區域比以往更加凸出，這種物理空間的擴張通常預示著核心硬體的重大升級。這極大機會代表 Apple 引入了更大尺寸的感光元件，或是更複雜的鏡頭光學結構，以追求更極致的低光拍攝與變焦表現。雖然鏡頭加厚可能會令手機在平放時更不穩定，但對於追求專業攝影效果的港人而言，這或許是換取影像質素提升的必然代價。

此外，模型機細節亦暗示了正面螢幕設計的轉折。傳聞這一代將進一步縮減動態島的面積，並有望整合螢幕下 Face ID 技術。若這項黑科技能在 iPhone 18 Pro 上成熟落地，將令 iPhone 的正面視覺無限接近「真．全螢幕」，這對重視沉浸式視覺體驗的遊戲玩家與影片愛好者來說，無疑是最具吸引力的改動。

iPhone Ultra 橫空出世：摺疊機還是迷你平板？

從流出的機模數據分析，Apple 的摺疊邏輯與三星等競爭對手大相徑庭。市場主流摺疊機多追求展開後變得修長，但 iPhone Ultra 在展開後，其比例明顯偏向橫向寬螢幕，視覺比例上與 iPad mini 非常接近。

根據機模與 iPad mini 的實際比較，iPhone Ultra 展開後的顯示區域幾乎等同於一部可以摺疊的平板電腦。這種「寬而矮」的型態，令其在處理多工操作、閱讀電子書或瀏覽網頁時，能提供比傳統手機更優越的空間佈局。

然而，為了換取這片廣闊的視野，用家必須在便攜性上作出取捨。模型機顯示，由於需要容納雙層螢幕、內部零件以及精密的核心鉸鏈結構，iPhone Ultra 在摺疊狀態下的厚度可能達到 10 毫米甚至 12 毫米以上。相比起追求輕薄的常規 iPhone，摺疊版在口袋中會有明顯的份量感。但在展開後，機身厚度則有望壓縮至驚人的 5 毫米左右，呈現出一種極端纖薄的科技美感。