iPhone放褲袋突發熱冒煙！剛換原裝電池照出事　消防拆解自燃成因

廣東消防4月22日公布了一起手機自燃事件，事發4月18日，汕尾市一位吳女士的iPhone手機放在衣服口袋裏突然發熱冒煙，她趕緊掏出來扔在地上，現場白煙直冒。這部手機吳女士已經用了三年，出事前一個多月剛在手機店，更換了原裝認證電池，沒想到還是出現了意外。



目前手機已經送到維修店進行檢測，具體自燃原因還在排查中。手機自燃大多和電池有關，電池老化、更換不規範、受到撞擊擠壓、充電方式不對，都可能導致電池熱失控，出現冒煙、起火甚至爆炸。

iPhone手機放在衣服口袋裏突然發熱冒煙，是與換電池有關？（Apple）

iPhone突然發熱冒煙：

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日常使用中，這幾種情況最容易引發危險。用非原裝或劣質充電器充電線，很容易短路發熱。充電時玩手機、長時間充電、邊充邊直播打遊戲，熱量散不出去也很危險。

把手機放在高溫暴曬的地方，或者被重物擠壓、摔落撞擊後繼續使用，都會大幅增加自燃風險。私自換劣質電池，或者電池已經鼓包、發燙還繼續用，同樣非常危險。

手機出事前通常會有明顯信號，比如：

突然異常發燙、

充不進電、

頻繁自動重啟、

充電線破損、

電池鼓包變形。



出現這些情況一定要立刻停用，不要再充電，及時送修。

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