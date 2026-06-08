泊車難題 | 近年來隨著新能源車席捲全港，一個更具壓迫感的現實擺在車主面前：新能源車正在集體「發胖」，但香港的車位大小還停留在上個世紀。這次以當紅的「陸地航母」級新能源車Zeekr 9X（極氪9X）和小鵬X9（Xpeng X9）為切入點，一起來看看如今大型車在香港泊車會遇上甚麼難題？



隨著現代車越來越大，舊時的車位已經無法滿足正常的泊車，許多車凸頭凸尾。（hi PARK）

新能源車的規格：到底有多大？

香港政府近年來大力推動新能源車，許多主打極致奢華、大空間的內地新能源車款紛紛右軚化登陸香港。以以下兩款車為例：

小鵬X9（純電豪華MPV）：車闊達1988mm（約1.99米）

Zeekr 9X（旗艦級豪華混合動力SUV）：車闊直逼2029mm（約2.03米）

闊體新能源車遇上香港標準泊車位

根據香港規劃署的《香港規劃標準準則》，本港標準私家車位的尺寸為：5米（長）×2.5米（闊）。表面上看，2.5米的車位停泊2米闊的車似乎還有餘量，但只要算一算，就會發現這是一場「開門修煉縮骨功」的噩夢：

【情況1】泊在「完美的公眾標準車位」（2.5米闊）

小鵬X9（1.99米）：兩側各剩25.5厘米。

Zeekr 9X（2.03米）：兩側各僅剩23.5厘米。

一般成年人開門落車，車門開度至少需要50至60厘米。這意味著，即便車主完美居中停妥，只要左右有鄰車，就會同鄰車車主一起面臨「開不開門、落不落車」的難題。

【情況2】泊在老舊屋苑的「納米車位」（約2.3米闊）

香港充斥大量早年興建、未達現行標準的舊車位，部分甚至因為旁邊有粗大石柱，實際可用闊度僅剩2.2米左右。如果駕駛Zeekr 9X倒入2.2米的車位，全車左右總共剩下17厘米的空隙（每邊8.5厘米）。這還沒計算兩側倒後鏡展開後的闊度。在這種情況下，倒後鏡隨時會與石柱「擦出火花」，車主別說落車，連倒車泊位都需要極大的心理素質。

闊體新能源車在香港的三大痛點

【1】雖然有電動趟門，但司機依然難以落車

以小鵬X9為例，作為一款MPV，後排配備了靈活的電動趟門，讓第二、三排乘客在狹窄車位上下車變得輕鬆。然而，前排的司機依然要使用傳統的鉸鏈開門方式，只要前門被兩側車輛夾擊，司機就只能無奈從前排爬到後排，再從趟門落車。

雖然有電動趟門，但司機依然難以落車。（AI生成）

【2】「開門殺」與高昂的維修成本

香港養車成本高昂，而這類高端新能源車往往全身佈滿雷達、鏡頭等智能硬件。在極端擁擠的車位中，鄰車車主開門時稍不留意，就容易發生「開門殺」碰撞。一旦撞凹車門或刮花高級車漆，動輒數千甚至上萬港元的維修費，無疑加劇了車主之間的焦慮與摩擦。

「開門殺」與高昂的維修成本。（AI生成）

【3】立體機械車位直接「過重、過寬」拒載

為了節省空間，有些寫字樓和商場採用機械式立體停車場，這類車位通常有嚴格的限制（多數限制車闊1.85米至1.9米以內，限重2噸左右）。像Zeekr 9X這種車闊超2米、重超3噸的車款到了機械停車場門口，也只能苦歎一聲。

立體機械車位直接「過重、過寬」拒載。（AI生成）

面對無法在短期內擴闊的地下停車場，這類大型車的車主，只能寄希望於新能源車配備的一鍵泊車功能了。