年度足球盛事 X NBA X AI獨角獸｜AWS Summit Hong Kong 2026

當所有人都在談AI，這場峰會選擇讓做到的人自己說。

2026年的香港，AI相關活動幾乎週週都有。企業論壇、技術峰會、產業大會——每一場都在告訴你AI將改變一切。但聽完之後呢？多數人帶走的只有一句感歎：「AI真的很厲害。」然後回到辦公室，依然不知從何開始。

這正是AWS Summit Hong Kong 2026與眾不同之處。它不急於告訴你AI有多強大，而是直接請已經落地的企業走上台，用自身經歷回答最關鍵的問題：我們是怎麼做到的。更難得的是，這些團隊不只是講完就走——他們就在現場，等你提問。



6月17日（星期三），香港會議展覽中心，免費入場。記者認為，這是今年香港最值得親身出席的科技活動，理由如下。



6.17 香港會議展覽中心免費入場，記者認為今年最值得親身出席的科技活動

真正的差異化：不是「展望未來」，是「拆解現在」

坦白說，大多數企業級科技活動的內容結構都相當雷同：幾位高管講願景、幾個合作夥伴講趨勢、幾場圓桌講「AI的未來在哪裡」。觀眾全程被動接收，離場時帶走的多半是靈感，而非方案。

AWS Summit的邏輯截然不同——它把已經做到的公司搬到台上，讓用家自己講述實戰歷程：

▸ Now TV如何以雲端架構應對足球盛事期間數以百萬計用戶同時湧入的極端負載



▸ Netflix如何為全球觀眾實現BTS紀錄片《BTS: The Return》的無縫串流



▸ NBA如何將比賽數據轉化為沉浸式XR體驗



此外，Manulife、Cathay、Crypto.com、Lalamove、McDonald's、Animoca Brands、HKT等超過20家企業的技術團隊將親自上台分享。這些不是AWS的自說自話——是用家以第一人稱告訴你：路是怎麼走通的、坑是怎麼踩過的。

記者的看法很簡單：與其花一天聽人描繪未來，不如花同樣時間聽做過的人拆解現在。後者對你的下一步決策，價值高出數倍。

三大中國AI獨角獸齊聚——這在香港前所未有

中國頂尖 AI 企業 MiniMax、Kimi及 PixVerse 將首次亮相 AWS Summit Hong Kong。MiniMax 以多模態生成能力聞名（文字、語音、音樂、影像、影片），服務全球數億用戶及百萬企業和開發者；Kimi 旗下產品 Kimi 率先突破萬億參數規模，採用 MoE 架構實現高效推理，在複雜編程任務與多步驟 Agent 工作流程執行中展現出業界領先的性能；PixVerse 則專注於 AI 視頻生成技術，致力推動 AI 驅動視覺內容創作的邊界。三家公司均將於 Startup Zone 展示產品，反映 AWS 在 AI 基建與全球部署方面的領導地位。

超越演講：沉浸式體驗區讓技術「可感知」

記者認為，AWS Summit另一個值得肯定的設計思路是：不把所有內容都塞進演講廳，而是讓技術走出投影片，變成可觸碰、可感受的體驗。

年度足球盛事 x AWS雲端直播

峰會與Now TV合作設置專屬展區，6月17日中午12時將即場直播年度足球盛事分組賽。觀眾可在會場同步感受球賽氣氛，同時了解AWS內容分發網絡（CDN）如何將賽場畫面實時傳送到數以百萬計觀眾面前。用即場直播作為技術示範，比任何投影片都更具說服力。

NBA Play Finder XR：走進球場的沉浸式體驗

歷史經典NBA賽事片段將以真實比例在身邊重現，由AWS AI驅動的空間數據系統以每秒60格追蹤球員身上29個關節點。這是AWS與NBA技術合作的成果展示——讓你親身感受數據驅動的體育分析已經走到了什麼程度。

Netflix《BTS: The Return》技術解構

Netflix如何運用AWS雲端架構為全球觀眾同步串流BTS回歸紀錄片？展區將深入剖析背後的全球伺服器優化策略，對任何從事大規模內容分發的技術團隊而言，都是極具參考價值的案例。

記者點評：為何這場活動值得你親身出席

一場科技活動的價值不在於告訴你技術有多先進，而在於讓你看到具體的人如何用具體的方法解決了具體的問題——然後把這些人帶到你面前。AWS Summit Hong Kong做到了這一點。

簡單比較就知分別：

▸ 多數活動講趨勢與願景，這裡是真實客戶拆解實戰路徑



▸ 多數活動觀眾被動聆聽，這裡技術團隊就在現場開放提問



▸ 多數活動以演講為主，這裡有演講+即場體驗+面對面交流



▸ 多數活動需要付費，這裡免費入場



▸ 多數活動聚焦單一主題，這裡AI x 體育直播 x XR x 串流 x 短劇，跨界融合



活動詳情

日期：2026年6月17日（星期三）

地點：香港會議展覽中心（HKCEC）

費用：免費

名額有限。如果你正在思考AI如何在組織內落地，與其再聽一場講趨勢的演講，不如花一天時間，直接向做到的人取經。

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