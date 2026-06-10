iOS 27曝光摺疊式iPhone系統介面！新機規格傳聞　只有白色機？

Apple 在 WWDC 2026 發表 iOS 27、macOS 27 等新一代系統後，有關摺疊式 iPhone 的傳聞再度升溫。科技 YouTuber MKBHD 近日在 X 上發布一段 7 秒影片，片中出現疑似 iOS 27 模擬介面，螢幕比例極窄長。雖然 Apple 尚未正式確認摺疊 iPhone 的存在，但從近期開發者文件、系統介面和模型機爆料來看，這款傳聞已久的新機，似乎距離正式登場愈來愈近。



MKBHD 影片暗藏摺疊機線索

WWDC 2026 結束後，MKBHD 在 X 上分享一段短片，並透露知道Apple將有摺疊機要推出。片中可見一個 macOS 桌面，當中有一個應用程式視窗，正在運行標示為「iPhone 17 Pro」的模擬裝置，系統版本顯示為 iOS 27.0。不過，最令人注目的是螢幕比例。該模擬裝置顯示為 402 x 874，整體比例較窄長，與一般 iPhone 略有不同，反而更接近摺疊手機合上時外螢幕的形態。

更有趣的是，模擬畫面中出現的是一個「摺紙」App，列表內可見類似摺紙鶴、摺紙心等項目。由於「摺紙」本身與「摺疊」概念相近，不少人都認為這並非巧合，而是 Apple 留下的暗示。

iOS 27 疑已為摺疊螢幕鋪路

除了 MKBHD 的短片，外界亦留意到 iOS 27 開發者文件中，似乎加入了與不同螢幕尺寸切換有關的新功能。據資料指，SwiftUI 和 UIKit 加入新的自適應佈局 API，讓開發者可為不同螢幕尺寸設計介面。

如果應用在摺疊式 iPhone 上，這代表同一個 App 可以在手機合上時，以較細的外螢幕模式顯示；當機身展開後，介面則可自動切換至接近平板的大螢幕模式。這種由窄螢幕切換至寬螢幕的動態體驗，過去並非 iPhone 產品線可見設計。

iOS 27 加入 Split-Screen App 分螢幕多工功能，讓摺疊 iPhone 在展開後的大螢幕上，同時運行兩個 App。若消息屬實，這將會是 iPhone 首次支援類似 iPad 的分屏多工體驗。

摺疊 iPhone 或採 5.5 吋外屏＋7.8 吋內屏

根據目前傳聞，Apple 首款摺疊 iPhone 展開後會配備約 7.8 吋內螢幕，尺寸接近 iPad mini 等級。這代表用戶平日可像普通手機般使用外螢幕，展開後則可獲得更接近平板的閱讀、影片、遊戲和多工體驗。

外側螢幕方面，傳聞尺寸約為 5.5 吋。由於機身摺疊後比例與現有 iPhone 不完全相同，外界形容它看起來可能較短身和闊身，有點像護照般的比例。近期流出的模型機亦顯示，前置鏡頭或會安排在內頁螢幕左上角，用於視像通話和自拍。

沒有Face ID 改用側邊 Touch ID

生物辨識系統亦是今次摺疊 iPhone 傳聞中的焦點。根據目前消息，Apple 首款摺疊手機可能不會採用 Face ID，而是改用整合在側邊按鍵的 Touch ID 指紋辨識。

如果傳聞屬實，用戶日後解鎖手機、登入 App、進行 Apple Pay 驗證，都可能透過側邊指紋完成。對摺疊手機來說，這種設計有機會節省機身內部空間，亦可減少在螢幕上放入 Face ID 模組的設計限制。

主相機方面，新機可能配備雙鏡頭系統，主要應付日常拍攝需要。考慮到摺疊機內部結構較複雜，Apple 可能會在機身厚度、電池、轉軸和相機之間作出取捨。

或只推白色版本 顏色選擇可能較少

另一個令人意外的傳聞，是 Apple 首款摺疊 iPhone 可能只推出單一白色版本。爆料者 Sonny Dickson 近期公開摺疊 iPhone 模型機照片，並認為白色可能是唯一首發顏色。

此前亦曾有消息指 Apple 可能提供黑色和白色兩種選擇，但最新說法則指白色版本機會更高。若 Apple 初代摺疊 iPhone 真的只有一種顏色，亦不算完全不合理。過往 Apple 推出全新產品線時，有時會先以較少配色試水溫，到後續世代才逐步增加顏色選擇。

摺痕問題仍是最大考驗

摺疊手機發展多年，但螢幕摺痕一直是消費者最在意的問題。即使現時不少 Android 摺疊機已經相當成熟，螢幕中間摺痕仍難以完全消失，只是明顯程度有所改善。

目前多個爆料都指，Apple 正把重點放在轉軸和機身結構設計上，希望打造出接近「看不見摺痕」的顯示效果。如果 Apple 真的能大幅降低摺痕存在感，將會成為摺疊 iPhone 最大賣點之一。