CHIIKAWA ARTIVERSE特展開票開賣｜展覽將於2026年8月1日登陸尖沙咀K11 MUSEA。全球首座巨型迴旋木馬裝置率先曝光，並展出逾130幅珍貴原畫。預售門票與限定音樂盒等精品今日開賣，即看購票與展覽詳情。今日在啟德AIRSIDE仲有一個特別為媒體及VIP率先欣賞迴旋木馬裝置及展覽限量產品的門票開賣慶典，馬上帶大家去睇睇！



暑假必去 CHIIKAWA ARTIVERSE 特展｜8月1日尖咀睇巨型迴旋木馬

全港首個官方迴旋木馬！13隻角色主題座騎座落維港海濱

創意品牌AllRightsReserved再度聯手官方，在尖沙咀海濱打造全球首座《CHIIKAWA迴旋木馬》。聽負責人SK Lam講解，原來由零開始將NAGANO老師設計稿製作成真正的迴旋木馬，經驗了重重困難，這個歷時兩年策劃的公共藝術裝置設有13隻旋轉木馬與3個特色座艙。吉伊卡哇、小八、兔兔等8位核心角色會換上專屬主題色座騎。頂部更加入「星星」與小熊袋等原作標誌性圖案，完美還原夢幻世界觀。

暑假必去CHIIKAWA ARTIVERSE特展｜開票開賣！8.1睇巨型迴旋木馬

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率先睇會場限定精品！夜光雕塑與夢幻音樂盒今日曝光

開賣慶典中更曝光了特展多款全球首發的《CHIIKAWA迴旋木馬》系列限定紀念品，僅限持票人士選購。當中焦點莫過於暗藏夜光驚喜的「CHIIKAWA ARTIVERSE夜光立體雕塑」（售價港幣780元），以及設計精緻的「CHIIKAWA 迴旋木馬音樂盒」（售價港幣1680元）。另外還有吊飾公仔連場景座套裝、主題T恤及頭箍等熱門款式，極具收藏價值。

迴旋木馬音樂盒（高200×闊190×深184mm） | HK$1,680

CHIIKAWA 迴旋木⾺吊飾公仔連場景座套裝｜HK$ 780（三款迴旋木⾺吊飾單買／各HK $165）

夜光立體雕塑（高180×闊160×深117mm，關燈後有夜光效果） | HK$780

CHIIKAWA 迴旋木馬主題長傘 HK$ 280

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走入四大主題宇宙！珍貴原畫與毛量暴增造型雕塑登場

SK Lam 在開幕中進一步解釋，新的特展將劃分為四大領域，展現出NAGANO老師心中的一個「藝術宇宙」。䠊室內展區位於6樓，原畫宇宙展出超過130幅Nagano老師的珍貴原畫重現作品；音樂互動宇宙則以「睡衣派對」為主題，配上經典旋律帶來沉浸式體驗。裝置藝術宇宙更有首度亮相的「毛量暴增」造型雕塑，以及海外首展的巨型「賽蓮」和電影版角色，對粉絲來說非常有吸引力。

原畫宇宙展出超過130幅Nagano老師的珍貴原畫重現作品

裝置藝術宇宙更有首度亮相的「毛量暴增」造型雕塑

音樂互動宇宙則以「睡衣派對」為主題，配上經典旋律帶來沉浸式體驗。

CHIIKAWA ARTIVERSE特展開票6月11日下午3時開賣，預約者更可得到一把手扇。

活動資訊

名稱： 「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展

日期： 2026年8月1日（星期六）至9月6日（星期日）

地點： 尖沙咀K11 MUSEA 6樓605 K11 Art & Cultural Centre（室內展區）及地下Promenade（戶外體驗）

購票平台： Klook、貓眼