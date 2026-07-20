CHIIKAWA ARTIVERSE特展開票開賣｜展覽將於2026年8月1日登陸尖沙咀K11 MUSEA。全球首座巨型迴旋木馬裝置率先曝光，並展出逾130幅珍貴原畫。預售門票與限定音樂盒等精品今日開賣，即看購票與展覽詳情。今日在啟德AIRSIDE仲有一個特別為媒體及VIP率先欣賞迴旋木馬裝置及展覽限量產品的門票開賣慶典，馬上帶大家去睇睇！



7月23日 驚喜釋出少量次輪門票

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展的門票早被搶購一空，主辦方宣佈會將首輪認購後未能成功付款的少量名額重新上架，定於7月23日下午3時在Klook獨家開售優惠價門票及套裝。今次同樣以先到先得形式進行，即去搶飛連結：

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「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展最矚目是CHIIKAWA首座官方實體化的迴旋木馬藝術裝置。（湯致遠攝）

三款門票價格一覽！550元特典套裝包木馬體驗

打算撲飛要先做足功課，一般門票售180元，包隨機AR磁石章。想更盡興可考慮420元特典套裝，或限量發售定價550元的迴旋木馬座席券連特典套裝，後者可登上巨型木馬打卡兼專享特快購物通道。

（Klook圖片）

全球首發！木馬造型迷你公仔必入收藏清單

官方公開了最新展覽限定精品情報，最矚目是全球首度曝光的「迷你公仔系列」。吉伊卡哇、小八和兔兔等8位人氣角色換上精緻造型，坐在專屬配色的小木馬上，每款盲盒定價HK$120元，全套8款HK$960元。

全球首發！木馬造型迷你公仔必入收藏清單

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全港首個官方迴旋木馬｜8月座落維港海濱

創意品牌AllRightsReserved再度聯手官方，在尖沙咀海濱打造全球首座《CHIIKAWA迴旋木馬》。聽負責人SK Lam講解，原來由零開始將NAGANO老師設計稿製作成真正的迴旋木馬，經驗了重重困難，這個歷時兩年策劃的旋轉木馬公共藝術裝置，除了吉伊卡哇、小八、兔兔等8位核心角色會換上專屬主題色座騎，還有Anoko、電影《人魚島的秘密》新角色「賽蓮」與「人魚」、師傅車車等3部特色座艙。頂裝置部更加入「星星」與小熊袋等原作標誌性圖案，完美還原夢幻世界觀。

主辦特別將它搬到啟德AIRSIDE的門票開賣活動場地，一日限定助慶宣傳，真是好大工程！

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全港首個官方迴旋木馬｜8月座落維港海濱（鍾世傑 攝）

齊齊數8位主要角色！第1位：Chiikawa（鍾世傑 攝）

齊齊數8位主要角色！第2位：Hachiware（鍾世傑 攝）

齊齊數8位主要角色！第3位：Usagi（鍾世傑 攝）

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率先睇會場限定精品！夜光雕塑與夢幻音樂盒今日曝光

開賣慶典中更曝光了特展多款全球首發的《CHIIKAWA迴旋木馬》系列限定紀念品，僅限持票人士選購。當中焦點莫過於暗藏夜光驚喜的「CHIIKAWA ARTIVERSE夜光立體雕塑」（售價港幣780元），以及設計精緻的「CHIIKAWA 迴旋木馬音樂盒」（售價港幣1680元）。另外還有吊飾公仔連場景座套裝、主題T恤及頭箍等熱門款式，極具收藏價值。

（8月1日發售，僅限持票人士選購，每人每款產品限購一件）

迴旋木馬音樂盒（高200×闊190×深184mm） | HK$1,680 （鍾世傑 攝）

CHIIKAWA 迴旋木⾺吊飾公仔連場景座套裝｜HK$ 780（三款迴旋木⾺吊飾單買／各HK $165） （鍾世傑 攝）

夜光立體雕塑（高180×闊160×深117mm，關燈後有夜光效果） | HK$780 （鍾世傑 攝）

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走入四大主題宇宙！珍貴原畫與毛量暴增造型雕塑登場

SK Lam 在開幕中進一步解釋，新的特展將劃分為四大領域，展現出NAGANO老師心中的一個「藝術宇宙」。䠊室內展區位於6樓，原畫宇宙展出超過130幅Nagano老師的珍貴原畫重現作品；音樂互動宇宙則以「睡衣派對」為主題，配上經典旋律帶來沉浸式體驗。裝置藝術宇宙更有首度亮相的「毛量暴增」造型雕塑，以及海外首展的巨型「賽蓮」和電影版角色，對粉絲來說非常有吸引力。

原畫宇宙展出超過130幅Nagano老師的珍貴原畫重現作品（Klook圖片）

裝置藝術宇宙更有首度亮相的「毛量暴增」造型雕塑（Klook圖片）

音樂互動宇宙則以「睡衣派對」為主題，配上經典旋律帶來沉浸式體驗。（Klook圖片）

《CHIIKAWA ARTIVERSE》特展開放時間一覽。（Klook圖片）

《CHIIKAWA ARTIVERSE》特展開放時間一覽。（Klook圖片）

活動資訊

名稱： 「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展

日期： 2026年8月1日（星期六）至9月6日（星期日）

地點： 尖沙咀K11 MUSEA 6樓605 K11 Art & Cultural Centre（室內展區）及地下Promenade（戶外體驗）

購票平台： Klook、貓眼

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