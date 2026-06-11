CHIIKAWA ARTIVERSE特展開票開賣｜展覽將於2026年8月1日登陸尖沙咀K11 MUSEA。全球首座巨型迴旋木馬裝置率先曝光，並展出逾130幅珍貴原畫。預售門票與限定音樂盒等精品今日開賣，即看購票與展覽詳情。今日在啟德AIRSIDE仲有一個特別為媒體及VIP率先欣賞迴旋木馬裝置及展覽限量產品的門票開賣慶典，馬上帶大家去睇睇！



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「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展最矚目是CHIIKAWA首座官方實體化的迴旋木馬藝術裝置。（湯致遠攝）

全港首個官方迴旋木馬｜8月座落維港海濱

創意品牌AllRightsReserved再度聯手官方，在尖沙咀海濱打造全球首座《CHIIKAWA迴旋木馬》。聽負責人SK Lam講解，原來由零開始將NAGANO老師設計稿製作成真正的迴旋木馬，經驗了重重困難，這個歷時兩年策劃的旋轉木馬公共藝術裝置，除了吉伊卡哇、小八、兔兔等8位核心角色會換上專屬主題色座騎，還有Anoko、電影《人魚島的秘密》新角色「賽蓮」與「人魚」、師傅車車等3部特色座艙。頂裝置部更加入「星星」與小熊袋等原作標誌性圖案，完美還原夢幻世界觀。

主辦特別將它搬到啟德AIRSIDE的門票開賣活動場地，一日限定助慶宣傳，真是好大工程！

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全港首個官方迴旋木馬｜8月座落維港海濱（鍾世傑 攝）

齊齊數8位主要角色！第1位：Chiikawa（鍾世傑 攝）

齊齊數8位主要角色！第2位：Hachiware（鍾世傑 攝）

齊齊數8位主要角色！第3位：Usagi（鍾世傑 攝）

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率先睇會場限定精品！夜光雕塑與夢幻音樂盒今日曝光

開賣慶典中更曝光了特展多款全球首發的《CHIIKAWA迴旋木馬》系列限定紀念品，僅限持票人士選購。當中焦點莫過於暗藏夜光驚喜的「CHIIKAWA ARTIVERSE夜光立體雕塑」（售價港幣780元），以及設計精緻的「CHIIKAWA 迴旋木馬音樂盒」（售價港幣1680元）。另外還有吊飾公仔連場景座套裝、主題T恤及頭箍等熱門款式，極具收藏價值。

（8月1日發售，僅限持票人士選購，每人每款產品限購一件）

迴旋木馬音樂盒（高200×闊190×深184mm） | HK$1,680 （鍾世傑 攝）

CHIIKAWA 迴旋木⾺吊飾公仔連場景座套裝｜HK$ 780（三款迴旋木⾺吊飾單買／各HK $165） （鍾世傑 攝）

夜光立體雕塑（高180×闊160×深117mm，關燈後有夜光效果） | HK$780 （鍾世傑 攝）

CHIIKAWA 迴旋木馬主題長傘 HK$ 280 （鍾世傑 攝）

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走入四大主題宇宙！珍貴原畫與毛量暴增造型雕塑登場

SK Lam 在開幕中進一步解釋，新的特展將劃分為四大領域，展現出NAGANO老師心中的一個「藝術宇宙」。䠊室內展區位於6樓，原畫宇宙展出超過130幅Nagano老師的珍貴原畫重現作品；音樂互動宇宙則以「睡衣派對」為主題，配上經典旋律帶來沉浸式體驗。裝置藝術宇宙更有首度亮相的「毛量暴增」造型雕塑，以及海外首展的巨型「賽蓮」和電影版角色，對粉絲來說非常有吸引力。

一般門票最便宜收$180 坐迴旋木馬需買座席券

門票於Klook及貓眼預售，票種共分為：一般門票（HK$180元）、特典套裝門票(HK$420元)以及「迴旋木⾺座席券+特典套裝」（HK$550元)。特典套裝門票加送一套「鉛筆造型互動小道具」及角色斜揹袋。

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🎠現時三款優惠價「預售門票及套裝」反應熱烈 首週及所有週末預售門票售罄，其他場次剩餘極少量門票🔥

（Klook圖片）

（Klook圖片）

原畫宇宙展出超過130幅Nagano老師的珍貴原畫重現作品（Klook圖片）

裝置藝術宇宙更有首度亮相的「毛量暴增」造型雕塑（Klook圖片）

音樂互動宇宙則以「睡衣派對」為主題，配上經典旋律帶來沉浸式體驗。（Klook圖片）

《CHIIKAWA ARTIVERSE》特展開放時間一覽。（Klook圖片）

《CHIIKAWA ARTIVERSE》特展開放時間一覽。（Klook圖片）

活動資訊

名稱： 「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展

日期： 2026年8月1日（星期六）至9月6日（星期日）

地點： 尖沙咀K11 MUSEA 6樓605 K11 Art & Cultural Centre（室內展區）及地下Promenade（戶外體驗）

購票平台： Klook、貓眼

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