2026世界盃4大技術創新｜聯想助力！球證視角直播　AI戰術大師

2026世界盃技術創新｜2026美加墨世界盃正式拉開序幕！提到足球與技術的結合，球迷們第一時間可能會聯想到錄像助理裁判（VAR），而今屆世界盃賽事擴軍至48支球隊，除了欣賞球星腳法，球場上的4大技術創新亦是一大亮點。



聯想CEO楊元慶和國際足協總主席詹尼·因凡蒂諾（Gianni Infantino）。（ascii.jp）

世界盃科技技術的起點，要追溯到16年前、2010年南非世界盃。英格蘭球星林柏特（Frank Lampard）對陣德國時，那一記完全越過白線卻被判無效的「世紀冤案」幽靈入球，在當年引起強烈爭議，促使國際足協（FIFA）下定決心全面引入技術協助球證執法。來到 2026 年，FIFA首次迎來唯一官方技術合作夥伴聯想（Lenovo），並在今屆世界盃帶來4大創新技術。

球迷技術迷必看！2026世界盃4大創新技術

【1】FIFA AI Pro：平民球隊變戰術大師

以往只有資源豐富的頂級球隊，才能聘請龐大的專業數據分析師團隊。今屆世界盃由聯想與FIFA共同研發的FIFA AI Pro將打破這個不平等局面。AI會實時分析超過2000項歷史數據指標。教練或分析師可直接向AI發問，例如：「請告訴我如何破解對手左路的戰術模式？」AI隨即會實時生成相應的視像片段和圖表作答。

FIFA AI Pro：一款可供所有48支球隊使用的戰術分析AI。（ascii.jp）

【2】3D數碼虛擬化身：100%還原球員！越位、阻擋視線無所遁形

系統會為每位球員建立逼真的3D虛擬化身，並應用於錄像判罰中。除了能直觀顯示是否越位外，這項技術還能用作驗證進攻球員有沒有阻擋守門員視線，以及精確捕捉足球越過球門的關鍵時刻。

【3】球證視角：第一人稱視角直播！AI實時防震技術

今屆觀眾可以透過電視轉播，直接切換到「球證視角」，直播會直接融入球證佩戴的隨身攝錄機（RefCam）畫面。為了防止球證在場上奔跑時畫面過度晃動，系統採用強大的AI視像防震處理技術，實時輸出流暢、穩定的第一人稱畫面，帶給全球觀眾前所未有的臨場感。

【4】升級版半自動越位技術（SAOT）：跳過VAR訊號直接傳旁證

在上屆卡塔爾世界盃，半自動越位技術（SAOT）只會將數據發送給VAR控制室，而今屆賽事這項技術迎來升級。升級版的半自動越位技術能結合球場內的光學追蹤攝影與AI演算，自動判定越位嫌疑。系統現在會直接將越位訊號發送給邊線的助理裁判（旁證），大幅縮短VAR判定的等待時間，令判罰更準確、更爽快。

聯想與FIFA的合約不僅限於本次賽事，還包括明年在巴西舉行的「2027年女子世界盃」。