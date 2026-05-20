iPhone隨時追蹤世界盃比賽數據！《Apple Sports》緊貼即時得分

2026 世界盃即將開鑼，Apple 亦趁勢將免費 iPhone App《Apple Sports》推廣至更多市場。Apple 宣布，《Apple Sports》現已於全球逾 170 個國家與地區的 App Store 提供下載，當中包括超過 90 個全新市場。這款 App 主打簡潔、快速和個人化體育資訊，讓球迷可追蹤即時比分、統計數據、心水球隊和聯賽動態。為配合世界盃，《Apple Sports》亦加入度身訂造的 FIFA World Cup 2026 功能，方便球迷由分組賽一路追到決賽。



《Apple Sports》擴展至更多市場

《Apple Sports》是一款免費 iPhone App，設計重點是讓用戶快速查看體育比賽資訊。相比一般體育資訊 App，它主打 Apple 一貫簡潔介面，讓球迷可以將自己關注的球隊、聯賽和賽事放在最顯眼位置，不需要在大量資訊之間慢慢搜尋。

今次 Apple 宣布，《Apple Sports》已於全球逾 170 個國家與地區推出，覆蓋範圍進一步擴大。對即將迎接世界盃的球迷來說，這意味更多地區用戶可直接用 iPhone 查看即時比分、賽事統計和比賽進程。

為世界盃加入專屬功能

為配合 6 月展開的世界盃，《Apple Sports》加入多項針對 FIFA World Cup 2026 的功能。球迷可在 App 內查看賽事分組，亦可追蹤整個世界盃，或者只追蹤自己支持的國家隊。

這種設定對一般球迷相當實用。有人可能會想全面追蹤所有比賽，有人則只關心英格蘭、阿根廷、日本、巴西或其他心水球隊。《Apple Sports》可按用戶選擇建立個人化得分板，令相關賽事資訊優先顯示，避免被其他不關心的比賽淹沒。

對香港球迷來說，世界盃不少比賽時間未必方便全程觀看，有時只想快速知道最新比分、入球時間、賽果或賽事進度。《Apple Sports》這類即時資訊 App，就正好適合在工作、通勤或比賽途中快速查看。

鎖定畫面和 Apple Watch 都可追蹤比賽

追蹤球隊後，用戶可透過 iPhone 鎖定畫面查看比賽即時動態。若使用 Apple Watch，亦可透過「即時動態」快速掌握賽事每一刻。這代表球迷毋須經常解鎖手機或打開 App，也可一眼看到比分和比賽狀態。

這個功能對緊張賽事尤其有用。例如世界盃淘汰賽、加時、互射十二碼等關鍵時刻，用戶可以在鎖定畫面持續追蹤，不怕錯過重要變化。

此外，球迷亦可在 iPhone、iPad 及 MacBook 主畫面加入小工具，實時查看賽事進展。對於同時使用多部 Apple 裝置的人來說，這令世界盃資訊更自然地融入日常使用場景。

新增晉級圖 由分組賽睇到決賽

今次《Apple Sports》其中一項世界盃新功能，是「賽事晉級圖」。它會以簡潔並可滑動瀏覽的介面，展示每輪對陣賽程及每輪賽果，方便球迷追蹤球隊由小組賽一路晉級至決賽的過程。

世界盃賽程龐大，分組賽後又會進入十六強、八強、四強和決賽，很多人未必能即時記得不同組別出線後會遇上哪隊。有了晉級圖後，用戶可以更直觀地掌握整個賽事走勢。

對於只在大型賽事期間才睇波的球迷，這類視覺化賽程比起單純文字列表更易理解。誰已出局、誰進入下一圈、下一場對手是誰，都可以一目了然。

Game Card 顯示正選陣容和陣型

另一項新功能，是升級版 Game Card 會以視覺方式展示每隊正選陣容和陣型。這對比較深入的球迷來說，實用性相當高。

以往只看球員名單，未必即時知道球隊是踢 4-3-3、3-5-2 還是其他陣式。現在如果 App 能以圖像方式展示陣型，球迷在比賽前便可更快理解教練部署，例如哪位球員打正選、誰被安排在邊路、球隊是否改踢較保守陣式。

對一般觀眾來說，即使不熟悉戰術分析，也可以透過陣型圖更容易代入比賽，明白雙方排陣差異。

Apple 想將體育資訊變得更「即開即睇」

從今次更新可見，Apple 並不是想把《Apple Sports》做成內容很複雜的體育平台，而是希望將它定位為快速、乾淨、個人化的比分工具。用戶打開 App 後，最重要是即時看到自己關心的比賽，而不是被大量新聞、廣告或不相關內容分散注意力。

這種方向很適合世界盃。因為大型賽事期間，球迷通常會同時關心多場比賽、不同組別排名，以及即時賽果變化。如果 App 能將這些資訊整理得清晰，配合鎖定畫面、Apple Watch 和小工具使用，體驗會比傳統查分方式更方便。