如正考慮購買／升級新iPad，不妨多等一回，傳2026年內Apple就會推出 iPad Mini 8代（Gen 8），最新流出規格顯示，新機最快於2026年底改用三星OLED屏幕，徹底解決香港用家最關注的果凍效應問題。



iPad Mini 8幾時出？傳三星已著手研發全新屏幕

雖然現行的iPad Mini推出不算太久，但供應鏈已經傳出下一代新機的研發進度。根據韓國媒體最新消息，三星顯示（Samsung Display）已經在近期開始，為Apple開發一款8吋的OLED顯示屏。這款新屏幕正是為未來的iPad Mini而設，預計會在2026年下半年投入量產。這意味著，大家可能要在2026年底或2027年初，才會在香港市場看到這部新機正式登場。

升級OLED屏幕有何好處？徹底告別畫面缺陷

許多選擇細平板的用家，最在意的就是屏幕質素。歷代產品採用LCD屏幕，不少人反映在直向捲動網頁時，會出現左右畫面更新率不一致的「果凍效應」（Jelly Scrolling），看久了容易眼花。這次傳出改用OLED屏幕，除了色彩對比度更高、黑位更純淨外，最重要是其顯示反應時間遠快於舊款LCD，能從根本上解決這個長久以來的畫面問題，令日常瀏覽和打機體驗更加順暢。

現時買iPad Mini 7還是等下一代？入手前考慮這兩點

如果你現時急需一部方便攜帶的平板睇電子書或玩手遊，配備現行晶片的款式依然能夠應付未來數年的需要。如果你對屏幕表現有極高要求，且不介意等待，那麼等到2026年看新機的規格再作決定，或許是更穩健的選擇。畢竟新技術往往伴隨售價調整，早買早享受也是不變的道理。