iPhone手機、AirPods Pro 耳機？刷卡前先忍手！彭博爆料指蘋果最快在2026年秋季發表摺屏iPhone Ultra，並在2027至2028年接連推出AI鏡頭AirPods與20周年紀念旗艦。打算換機的朋友，記得先看清這份新機推出時間表！忍忍手、等新版！



首款摺疊iPhone Fold／iPhone Ultra 最快2026秋季登場？

傳聞已久的蘋果摺機進展順利，預計最快在2026年9月亮相。新機摺疊時外屏約5.5吋，展開後達7.8吋，比例像一部迷你iPad，並搭載最新的A20 Pro晶片。不過同期的標準版iPhone 18可能要延遲到2027年才推出，想買基本款的朋友要多等一下了。

首款摺疊iPhone Fold／iPhone Ultra 最快2026秋季登場？

20周年紀念版 iPhone XX 2027年面世

預計2027年底登場的20周年紀念機（內部代號V73與V74）將有重大突破。新機據指會採用全曲面玻璃包覆機身，屏幕直接延伸到邊緣，實現零邊框視覺。同時它將搭載2納米製程的A21晶片，在處理能力與省電表現上都領先現有產品，非常值得期待。

20周年紀念版 iPhone XX 2027年面世

下代AirPods Pro 竟然加AI鏡頭？為何值得你等待？

蘋果正研發代號B798的新款AirPods，特點是在耳機柄位置內嵌感測鏡頭。這不是用來拍照，而是配合Siri的視覺智能技術，讓系統「看到」眼前的景象並提供日常建議，藉此令用家不必拿出手機，Siri AI 就能視覺感知。因軟件開發進度，這款外型類似AirPods Pro的耳機已延至2027年發售。

下代AirPods Pro 竟然加AI鏡頭？為何值得你等待？

2028年高階旗艦迎來1.4納米晶片？

彭博更將預測放眼到2028年，屆時蘋果高階新機將換上1.4納米製程的A22 Pro晶片，帶來顛覆性的晶片運算速度。面對未來兩三年如此頻密的產品線更新，現在匆忙入手舊款很容易在短時間內落伍，如果現有手機運作正常，建議先存錢觀望。

2028年高階旗艦迎來1.4納米晶片？

（英文報導原標題為：Apple Plans Camera AirPods Alongside Upgraded Foldable iPhone in 2027）