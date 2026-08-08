DJI Osmo Pocket 4P 首度加入雙鏡設計，香港幾乎任何店鋪都沒有現貨，需要下單訂購；而同時，直接改良自上代Pocket 3 的單鏡版 DJI Osmo Pocket 4 ，就供貨充足，那不如來比較一下，你是否真的需要選購雙鏡版？甚麼人揀單鏡版就夠？



DJI OSMO Pocket 4P雙鏡Pocket 4單鏡版選購推薦｜那款更適合你？

DJI Osmo Pocket 4：單鏡皇牌的精緻改良

Pocket 4 是完美的單鏡頭 Vlog 升級版。作為 Pocket 3 的直接繼承者，Pocket 4 在畫質、續航和操作性上進行了全方位優化。

作為 Pocket 3 的直接繼承者，DJI OSMO Pocket 4 在畫質、續航和操作性上進行了全方位優化。

DJI OSMO Pocket 4 採用新一代 1 吋感光元件與 14 檔動態範圍，強光或低光環境下的細節保留更豐富。相片畫素大幅躍升至 3,700 萬（上代為 940 萬）。

核心分別與升級

．畫質與動態範圍：採用新一代 1 吋感光元件與 14 檔動態範圍，強光或低光環境下的細節保留更豐富。相片畫素大幅躍升至 3,700 萬（上代為 940 萬）。

．無損變焦：原生支援 2 倍無損變焦，構圖更靈活。

．強大續航：內建電池容量提升，實測連續拍攝時間比上代長達 1 小時以上。

．機身內建儲存：貼心加入 107GB 內建儲存空間，忘記帶 SD 卡也能安心拍攝。

DJI OSMO Pocket 4 貼心加入 107GB 內建儲存空間，忘記帶 SD 卡也能安心拍攝。

．操控升級：螢幕亮度提升至 1000nit（戶外強光更清晰），並新增了螢幕下2枚實體按鍵，五向變焦搖桿則維持不變。

DJI OSMO Pocket 4 新增了螢幕下2枚實體按鍵與五向變焦搖桿。

．直出美顏濾鏡：磨皮、美白、膚色美顏濾鏡，不必再先過片入手機再後製輸出。而且filter效果可以自校強弱，不會太over。

．4K240P8倍慢動作拍片：以前要數萬元專業機才能做到，現在一支小雲台鏡頭就有了。

．可自定電影模式濾鏡：6種不同風格的濾鏡（同樣可自調強弱），你甚至可以在網上尋找別人設定的參數，再灌入機內即點即用。

．高速傳輸：機身支援無線Wi-Fi 6傳輸及USB 3.1有線連接。有線傳輸速率最高可達每秒800MB，備份影片極為迅速。

．專用補光燈：4代有官方推出的磁吸式補光燈擴充模組，能校角度／色溫／強弱，取用主機電源不必特別充電。

DJI OSMO Pocket 4 有官方推出的磁吸式補光燈擴充模組，能校角度／色溫／強弱，取用主機電源不必特別充電。

DJI OSMO Pocket 4 適合哪類用家？

如你需要一台開機即用、收納方便，且能應付各種突發拍攝的隨身機；或者常拍攝自拍 Reels ，有內建美肌、多種濾鏡風格及高速傳輸需求的人，應該揀Pocket 4。

DJI OSMO Pocket 4 標準版 HK$3,489／全能套裝 (Creator Combo) HK$4,419（額外附帶無線麥克風、增廣鏡、三腳架及收納包等實用拍攝配件）

DJI Osmo Pocket 4 售價為 $3,489起

DJI OSMO Pocket 4 更詳細試玩介紹文

DJI Osmo Pocket 4P（Pro 版）：雙鏡頭的專業電影機

4P的 P 代表Pro ，它搭載雙主攝（廣角＋長焦），以雙鏡頭解決口袋雲台相機無法兼顧廣角與長焦的弱點，而且有更多後製空間，適合追求專業電影感的進階創作者。

DJI Osmo Pocket 4P（Pro 版）：雙鏡頭的專業電影機

核心分別與升級

．首先，4P擁有上文提及，DJI Osmo Pocket 4所有升級功能，另加：

．雙主攝系統：搭載 1 吋感光元件的廣角鏡頭（20mm，f/2.0）加上 1/1.28 吋的中焦鏡頭（60mm，f/1.8）。

DJI OSMO Pocket 4P 搭載 1 吋感光元件的廣角鏡頭（20mm，f/2.0）加上 1/1.28 吋的中焦鏡頭（60mm，f/1.8）。

．強悍光學變焦：具備 3 倍光學無損與 6 倍無損變焦，拍攝人像時能創造出具備光學虛化（背景模糊）的電影級質感。

．操控升級：螢幕亮度提升至 1000nit（戶外強光更清晰），並新增了螢幕下2枚實體按鍵，五向變焦搖桿則維持不變。

DJI OSMO Pocket 4P 螢幕亮度提升至 1000nit（戶外強光更清晰），並新增了螢幕下2枚實體按鍵，五向變焦搖桿則維持不變。

．更廣的調色空間：支援專業的 D-Log 2 色彩模式與 17 檔動態範圍，極度適合專業影視後期調色。

DJI OSMO Pocket 4P 支援專業的 D-Log 2 色彩模式與 17 檔動態範圍，極度適合專業影視後期調色。

．收音升級：升級至六麥克風陣列，並支援 OsmoAudio，四聲道輸出能應付更複雜的收音環境。

升級至六麥克風陣列，並支援 OsmoAudio，四聲道輸出能應付更複雜的收音環境。

．專業配件連動：支援「取景遙控器」，可進行 20-40 公尺內的遠端無線遙控與畫面同步。

DJI OSMO Pocket 4P Vlog 版本（$5329）連無線遙控及Mic Mini 2，操作十分快捷幾乎沒有delay。

DJI OSMO Pocket 4P 適合哪類用家？

有嚴格後期調色要求的專業創作與紀錄片導演，需要捕捉遠方細節的人（但不要理解錯，它不是甚麼演唱會拍片神器），或是喜歡街拍與人像特寫者：60mm 中長焦鏡頭加上 f/1.8 大光圈，拍人像非常自然，不會有廣角帶來的面部變形問題。

DJI OSMO Pocket 4P 標準套裝 HK$4,699／Vlog套裝 HK$5,329（額外包含DJI Mic Mini 2 發射器、取景遙控器、迷你三腳架、收納包等實用拍攝配件）

DJI OSMO Pocket 4P 適合哪類用家？

更詳細 DJI OSMO Pocket 4P 試玩報和

DJI OSMO Pocket 3 舊用家，升級選4還是4P？

選DJI OSMO Pocket 4 的理由：

若你喜歡 Pocket 3 的輕巧方便。想繼續保持機動性，可保留 Pocket 3 繼續使用，或升級 Pocket 4。單鏡操作也更簡單，不用重新學。

選DJI OSMO Pocket 4P 的理由：

若你常覺得 Pocket 3 不夠遠，拍不到人物特寫，且有後製調色習慣：直上 Osmo Pocket 4P。 它的雙鏡頭能帶給你全新的創作視角。