DJI Osmo Pocket 4評測｜影像、操作升級 新增內置儲存｜同級對比

DJI Osmo Pocket 4 （ DJI OP4 ）深度評測｜在人人皆是創作者的時代，隨身攜帶一台性能強悍的相機記錄生活已成日常。DJI早前推出的口袋雲台相機 DJI Osmo Pocket 4（ DJI OP4 ），全新升級的一吋感光元件、引入的內置儲存空間，以及大幅躍升的規格。記者花了大約一個月實測試用拍攝，看看新機是否是 2026 年最值得入手的隨身拍片神機。另外，同期推出了Insta360 Luna Ultra，同步介紹一下。



DJI Osmo Pocket 4 於法國巴黎工作時實測拍攝

夜拍與慢動作比上代強多少？

DJI Osmo Pocket 4 在感光元件與色彩科學上取得了重大進展，雖然機身內部與上代同樣搭載 1 吋 CMOS 感光元件與固定 f/2.0 大光圈，但全新設計的堆疊式結構提供高達 14 級的寬廣動態範圍，比前代的動態範圍表現更為優秀。即使拍攝時置身於高對比度場景，例如強烈背光的沙灘或是光暗對比強烈的室內咖啡廳，相機都能夠較好地保留高光區域的細節，同時將陰暗處的雜訊降至最低。

新機與上代同樣搭載 1 吋 CMOS 感光元件與固定 f/2.0 大光圈

在靜態照片拍攝方面，DJI Osmo Pocket 4 最高解析度由前代顯著的 940 萬像素大幅攀升至 3700 萬像素，帶來更細緻的裁剪空間。更令人驚喜的是，新機首度在隨身手持設備中加入 4K 每秒 240 格的超高速慢動作錄製模式，比前代極限的 4K 每秒 120 格提升整整 1 倍，能捕捉極具張力的動態瞬間。針對人像拍攝，系統進一步調校了膚色表現並新增自訂美膚濾鏡，配合全能套裝中全新加入的折疊式磁吸補光燈，支援三級亮度與 2800K 至 5500K 的色溫調節，在暗光或逆光環境下也能隨時保持較佳的出鏡狀態。

加入全新色調風格選擇

試拍影像

試拍影像

2x變焦試拍影像

試拍影像

新增實體按鍵操作有何改變？

外觀設計與人體工學的改進是這次換代的另一大亮點。機身為 144.2 × 44.4 × 33.5mm，重量由上代的 179g 微增至 190.5g，手感相較前代更為紮實且具分量感，但依舊能輕鬆放入外套口袋。最為直觀的改變，莫過於在原本 2 吋旋轉觸控螢幕下方，新增了實體控制按鍵，這在前代是完全沒有的設計。用家現在可以一鍵在廣角與中焦模式之間快速切換，實現更自由的構圖，免去了在屏幕上滑動菜單的繁瑣步驟。

加入2x即時變焦以及即時回中的按鈕

當用家將OLED 螢幕橫向旋轉解鎖開機時，實體按鍵便會顯露出來，配合按壓感優秀的搖桿，用家在拍攝時的盲操流暢度大大提升。另外，雲台的物理運動範圍依舊強悍，俯仰與旋轉速度高達每秒 180 度，不論是快速變換機位還是奔跑跟拍，畫面都能保持極致平穩。在不使用時，全新設計的磁吸雲台保護夾不僅體積縮小，還能在扣合時自動限制螢幕旋轉，避免放在包包中意外開機而耗盡電量。

新機同樣十分輕巧，而且續航力更長

內置儲存與續航力進步多少？

儲存與電量管理一向是用家最容易遭遇的拍攝瓶頸，而這次給予了非常具有誠意的解決方案。新機打破以往必須依賴外置記憶卡的傳統，首次在機身內置 107GB 高速內置儲存空間，檔案傳輸速度最高可達每秒 800MB，這比起上代必須插卡才能運作的限制有了質的升級，即使忘記攜帶記憶卡出門或記憶卡損壞，用家依然能夠進行拍攝。當然，機身底部的記憶卡插槽依然保留，最大可支援 1TB 的microSD卡。

內存多達107GB容量

仍可以使用microSD高速卡拍攝

在續航力表現方面，電池容量由上代的 1300mAh 顯著提升至 1545mAh，滿電狀態下可連續拍攝 3 小時，比起前代約 166 分鐘的續航時間更為持久。根據實測，在開啟超長續航模式錄製 1080p 每秒 24 格的標準規格影片時，最長續航時間更可高達 240 分鐘。在快充技術的輔助下，用家只需使用隨機附帶的充電線，在 18 分鐘內即可將電量從零充至 80%，而充滿至 100% 也僅需 32 分鐘，緩解了在旅途中頻繁尋找電源的焦慮。

跟機還附有自拍用補光燈

智能跟隨與收音比上代靈敏？

因為新機內建了最新一代的 ActiveTrack 7.0 智能跟隨算法，比起前代的 6.0 算法，新一代支援最高 4 倍距離的智能跟拍，即使主角處於遠景中也能精準鎖定，並能結合 2 倍無損變焦功能進行特寫。在實測中，只需在觸控螢幕上雙擊目標，雲台便會以極高的響應速度自動轉動跟隨。更特別引入了鎖定主角追焦與登記主角優先模式，確保相機優先對焦已登記的人物，讓主角時刻處於焦點中心。

DJI Osmo Pocket 4 售價為 $3,489起

此外，新增的手勢控制功能讓用家無需觸碰螢幕，只需簡單手勢即可控制啟動或結束錄影，非常適合單人出行創作。在聲音捕捉上，機身內置三個麥克風，支援全新 OsmoAudio 四聲道音訊輸出，新增了前代所欠缺的空間音訊與聲音變焦功能，當錄影畫面拉近時，系統會自動放大對焦方向的聲音並壓低背景環境音。

如果用家選擇了全能套裝，其包含的全新 DJI Mic 3 以直接與相機實現免接收器的直接藍牙連線，比起前代搭配的 Mic 2 擁有更低的延遲與更清澈的語音音質。

DJI Osmo Pocket 4 售價為 $3,489起

DJI Osmo Pocket 4 售價為 $3,489起

同場加映：Insta360 Luna Ultra

最近與DJI打得火紅火熱的Insta360，推出類似的口袋雲台相機 Luna Ultra，雖然與 Leica 深度合作研發的雙鏡頭系統，影像規格相當相似，而它引入雙鏡頭配置，包括搭載 1 吋感光元件、支援高達 8K 每秒 30 格影片拍攝的主鏡頭，以及配備 1/1.3 吋感光元件、提供 3 倍光學變焦的副鏡頭，最高更可達到 12 倍數碼變焦及 6 倍無損變焦。機身內置只有 47GB 儲存空間，單靠內置容量明顯可拍攝的影片長度更少。

同場加映：Insta360 Luna Ultra

而它最特別是配備了 2 吋可拆卸 OLED 觸控螢幕，支援最遠達 20 米的無線高清圖傳與遙控操作，不過根據不少用家指出暫時這片OLED無線操控螢幕，會不自然地耗電，就算沒有開機使用時都會不自然地「燒電」，或許未來可透過更新來解決問題。其 232g 重量略重於 Pocket 4，且 3K 的直向影片錄製規格稍有限制，擁有長達 4 小時的長續航力，或許是追求極致多功能與靈活構圖的用家提供了多一個吸引力的選擇。

Insta360 Luna Ultra 售價為 $5,599起