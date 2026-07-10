去旅行前哪些電器插頭應拔掉？家電安全專家提醒5種最易被忽略

外出旅遊前，通常會檢查護照、行李和旅程計劃，卻往往忽視了一個重要的安全步驟—關閉家中的電器。根據家電安全專家的建議，在長期離家前拔掉特定電器的插頭，不僅能降低家中火災風險，還可以節省能源開支。



鋰電池充電器 最容易被遺忘的火災隱患

美國防火協會明確指出，即使是隔夜充電鋰電池也屬於危險行為。電池一旦充滿應立即取出，以防止過熱情況發生。當不在家時，充電器和電池絕對不應該保持插電狀態。較小的充電線，如手機和手提電腦的充電線，雖然不會造成與鋰電池相同的火災風險，但長期持續的微弱電流仍會對內部元件造成損傷，導致設備提前故障。因此拔掉這些充電器同樣是明智的做法。

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電暖爐 冬季最主要的火災元兇

加熱設備是家中火災的主要成因，特別是在冬季月份。根據防火協會的數據，取暖設備每年導致接近四萬宗火災事件。電暖爐更是當中的重災區，因此任何時候不使用電暖爐都應該立即拔掉插頭。任何產生熱量的電器如果在插著插頭的狀態下沒有自動關閉功能，就會構成安全隱患。

電暖爐放身邊其實超錯！ (資料圖片)

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廚房檯面小電器 暗藏燃燒風險

烤麵包機、小烤爐和電熱水壺等廚房小電器雖然便利，但它們產生的高溫意味著電氣故障或家中布線問題可能導致加熱元件突然受到電流衝擊。更令人擔憂的是，這些設備內部積累的麵包屑、油漬和其他可燃物質，容易引發自燃。因此在長期離家前，這些廚房小電器應該全部斷電。

快煮壺安全使用心得 04｜不用時拔除插頭（関西電力株式会社@Youtube 影片截圖）

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家庭娛樂設備＝隱形的電力消耗

根據美國勞倫斯伯克利國家實驗室的研究，待機電力佔家庭總耗電量的百分之五至十。家庭娛樂設備是造成待機耗電的主要元凶，尤其是最新款的遊戲機（PS5﹑Xbox）。這些設備內建語音控制、無線控制器等功能，即使在不使用時也會持續耗電。

雖然遊戲機通常具備省電模式，例如Xbox的「能源節省模式」或PlayStation的「休眠模式」，但這些模式仍然無法完全停止耗電。專家建議在長期出遠門時，應該完全拔掉遊戲機的插頭。同時建議為所有家庭娛樂設備（包括遊戲機、電視和顯示器）配備具有防浪湧功能的電源排插，這樣不僅可以一次性關閉所有設備，還能在電壓突然升高時（例如雷擊或家中布線故障）提供保護。

美髮工具 浴室中的高溫危險

捲髮棒和捲髮器因為容易被遺忘而成為家中的火災風險。許多人都曾經有過留下捲髮棒通電的經驗。因此最佳做法是每次使用後立即拔掉這些工具的插頭。吹風機同樣需要重視，因為損壞的電線可能導致火災。

由於美髮工具通常在浴室使用，浴室內的接地故障斷路器特別重要。這種簡稱為GFCI的裝置能夠在檢測到電器故障（例如電線磨損或馬達過熱）時立即切斷電源，從而有效防止火災和電擊事故。廚房同樣應該安裝此類保護裝置。