消委會評測藍牙耳機55款｜消委會於2026年7月發表最新55款無線藍牙耳機評測，比拼音質、主動降噪及電池續航力。Apple的AirPods Pro 及Sony 的XM6 兩款頂級旗艦機在各方面得分最高，而小米及市場上其他數百元的平價型號，以CP值計同樣有驚喜表現。



各樣本售價相差超過20倍？這樣對比公平嗎？

這次消委會聯同國際消費者研究及試驗組織（ICRT），一共測試了55款入耳式真無線藍牙耳機；隨着技術普及，是次樣本有9成（共52款）測試型號已配備主動降噪（ANC）功能。這批耳機的本港售價落差非常巨大，從最便宜的219元到最昂貴的4,498元都有。而消委在評分上有考慮到定價與性能間的關係，平價機中的4星機、並不代表整體表現與4星旗艦機完全相同，並未刻意製造「平價機更勝貴機」的話題性結果。

消委會藍牙耳機評測2026｜Apple Sony最高分．$219小米4千B&O同分

精選5款「4.5星總評」頂級耳機性能表

為了讓大家一目了然，以下整合了本次測試中獲得4.5星最高總評的5款頂級旗艦耳機數據：

消委會藍牙耳機評測2026｜精選5款「4.5星總評」頂級耳機 編號與型號 售價 音響質素 降噪效果 總續航力 Apple AirPods Pro 3 $1,849 5 / 5 5 / 5 9小時23分鐘 Bose QC Ultra Earbuds (2nd Gen) $2,299 4.5 / 5 5 / 5 6小時27分鐘 Sony WF-1000XM6 $2,599 5 / 5 4.5 / 5 6小時30分鐘 JBL Tour Pro 3 $2,299 4.5 / 5 4.5 / 5 8小時37分鐘 Beats Powerbeats Pro 2 $1,999 4 / 5 4.5 / 5 9小時58分鐘

哪幾款耳機音質最完美？

AirPods Pro 3及 Sony XM6 音質滿分｜點名3款耳機表色出眾

買耳機最重要的當然是聽歌音響質素。這次由5位專業評審聆聽演講、古典、搖滾及爵士樂後，Apple AirPods Pro 3以及Sony WF-1000XM6在55款機中脫穎而出，拿到5分滿分。

消委會藍牙耳機評測2026｜Apple AirPods Pro 3

評審指出，這兩款耳機的高、中、低音平衡得非常好，音色精確而且充滿動感，人聲聽起來非常有臨場感，就像歌手站在面前演唱一樣。

消委會藍牙耳機評測2026｜Sony WF-1000XM6

另外像Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)和JBL Tour Pro 3等旗艦款式，整體音色亦相當不錯，拿到4.5分的高評價。

消委會藍牙耳機評測2026｜Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)

消委會藍牙耳機評測2026｜JBL Tour Pro 3

Sony 降噪功能未算最強？華為隔音表現驚喜

在模擬飛機艙、火車、街道、吵雜酒樓等環境下進行主動降噪測試，各品牌的技術差距就顯現出來了。

實測發現，減輕環境噪音效果最好的分別是Apple AirPods Pro 3、Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)以及Huawei Freebuds Pro 5，同樣獲得5分滿分，如果經常需要搭巴士或地鐵通勤，這幾款耳機能提供最安靜的聆聽環境。考慮到華為的定價為三者中最低，就ANC降噪表現來說，其CP值最高。

消委會藍牙耳機評測2026｜Huawei Freebuds Pro 5

誰是今次測試的「電量王」？最長可用超過17小時！

各款耳機在充滿電後的單次可用時間差距非常誇張，電量表現最強的是Audio-Technica ATH-CKS50TW2，足足可以用超過17小時。不過它有一個小缺點，就是充電盒連耳機一併充滿電需要3小時25分鐘，時間比較長。

消委會藍牙耳機評測2026｜Audio-Technica ATH-CKS50TW2

高身價不代表高續航？B&O 快充與總電量表現不佳

全場最貴、售價高達4,498元的Bang & Olufsen Beoplay Eleven，在電池表現上僅獲得2.5分。原因在於它充電時間較長、15分鐘快充後能用的時間較短（不到1.5小時），而且充電盒只能為耳機提供2次或以下的完整充電。

消委會藍牙耳機評測2026｜Bang & Olufsen Beoplay Eleven

預算有限？幾百元平價高質推介

如果不想花費過千元買旗艦機，這次測試中有不少平價款式非常適合預算有限的用家。最便宜、僅售$219元的小米Xiaomi Redmi Buds 5，多項數據均達4星，性價比極高。

消委會藍牙耳機評測2026｜Xiaomi Redmi Buds 5

Redmi Buds 5 Pro 有更好的電量表現，定價為HK$399

消委會藍牙耳機評測2026｜小米 Xiaomi Redmi Buds 5 Pro

$399 的 Redmi Buds 8 Pro的音色表現屬3款小米耳機中最好，但電池表現相對弱。

消委會藍牙耳機評測2026｜Redmi Buds 8 Pro

JBL Wave Beam 2和OnePlus Buds 4售價均為549元，同樣得到4星總評。

消委會藍牙耳機評測2026｜JBL Wave Beam 2

這說明部分售價較低的型號，音響質素及電池表現亦有不俗發現。

消委會藍牙耳機評測2026｜OnePlus Buds 4

資料來源：香港消費者委員會網頁