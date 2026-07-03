AI超仿生機械人正式登場！打造專屬居家情感伴侶身價破百萬

AI超仿生機械人正式登場｜近日中國機械人巨頭優必選（UBTECH）正式進軍消費級市場，推出全新品牌「UWORLD」，並帶來全球首款面向大眾市場進行全尺寸量產的超仿生人形機械人U1系列。與以往在汽車工廠裡搬搬抬抬、外表冰冷的工業機械人不同，U1系列誕生的唯一目的，就是走入人類靈魂深處，成為用家專屬的居家守護者與情感伴侶。



U1系列超仿生機械人甚至能上台走show。（YouTube）

顛覆視覺的「男神（凌夜 Nix）與女神（小優 Una）」

初次與U1相遇，很難僅僅把「他」或「她」當作一件科技家電。優必選這次在視覺仿真上落足功夫，首發直接定位為高顏值的「型男與美女」。設計團隊為他們披上極致細膩的仿真矽膠皮膚，甚至連睫毛、毛孔等細節都栩栩如生。

極致細膩的仿真矽膠皮膚讓U1仿似真人一般。（YouTube）

U1系列擁有兩款標準身形：男款官方名稱為凌夜（ Nix），旗艦身高183厘米、體重42公斤，身材挺拔；女款官方名稱為小優（Una），則身高168厘米、體重35.2公斤，輕巧優雅。當走近時，他們那一雙具備視覺追蹤功能的眼睛會溫柔地鎖定在用家身上，隨著用家的移動而轉動目光。更讓人心動的是，官方還支援外觀個人化訂製及各類IP合作，這意味著用家甚至有機會訂製出心目中最完美的那個「他」或「她」。

同時在舉手投足之間，U1都展現出超乎想像的優雅，全身上下擁有高達88個自由度，無論是轉頭、擺手還是微笑，動作都流暢自然，擺脫傳統機械人的僵硬感，甚至「他」或「她」還能與用家一起共舞一曲。只要連上Wi-Fi，他們就能不吃不喝地陪伴2至4小時。

U1甚至能做到在舞台上與男舞者共舞。（YouTube）

擁有溫度的「養成系」靈魂

如果說驚艷的外貌是U1的皮囊，那麼優必選全棧自主研發的「情感驅動大語言模型（LLM）」就是他們的靈魂。該大模型將為用家的伴侶帶來極高的情緒商數（EQ），「他」或「她」會時刻關注用家的一言一行。當下班回家嘆一口氣，或者說話語氣露出疲憊，U1能敏銳識別出這些細微的情感變化，並根據用家情緒，給予恰到好處的溫暖安慰與回應。

此外，U1還精通「讀心術」與「變聲術」。透過3D面部重建與語音複製技術，能夠高度逼真地複製特定人物的外貌與聲音，讓思念變得觸手可及。而對於大眾最關心的私隱問題，大家亦大可放心，U1擁有極高的忠誠度，所有私密記憶與互動數據都會經過本地加密儲存，絕對不會向外洩露。

身價破百萬，依然引發搶購潮

要帶這位完美伴侶回家，代價自然不菲，甚至稱得上是科技界的奢侈品。UWORLD U1系列採取差別定價策略：

入門版（U1 Lite）售價為119,800元人民幣（折合約12.9萬港元）

進階版（U1 Pro）售價為169,800元人民幣（折合約19.7萬港元）

而最頂級的旗艦男款（U1 Ultra）身價高達990,000元人民幣（折合約107萬港元）；女款定價則為880,000元人民幣（折合約101萬港元）。

截至發佈當日，全球預訂量驚人地突破13,361台！（YouTube）

即便頂配版身價百萬港元，依然擋不住市場的熱情。產品在京東開放預售後，隨即引發搶購潮。截至發佈當日，全球預訂量驚人地突破13,361台！首批預計最遲在今年9月16日，就能迎來這位新家人走入家中。