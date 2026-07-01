1:1復刻動漫伴侶？ 優必選發布U1仿生機械人　最高99萬限成人訂購

科幻電影中的「賽博戀人」正式走入現實，二次元中的動漫形象、人們夢想中的完美伴侶都將實現1:1等身真人復刻。6月30日，中國人形機械人龍頭優必選（UBTECH）在深圳召開2026年度全球發布會，正式推出全新消費級品牌「優世界（UWORLD）」，並發表全球首款專攻家庭情感陪伴、成人限定的全尺寸超仿生人形機械人U1系列。截止當日發布會，線上線下全渠道訂單量已突破13361台。



優必選董事會主席兼CEO周劍在現場表示，去年公司全尺寸人形機械人全年交付量僅1079台，而U1今天的訂單量已超過去年的10倍，公司將「加倍努力加油幹」，力爭在今年12月31日前完成這1萬多台機械人的全部交付。



俊男美女外貌「毛孔」都可私人訂製

與以往「進工廠擰螺絲」的鋼鐵機械人形象截然不同，U1系列完全鎖定單身獨居青年、二次元與動漫文化愛好者。現場展出了50多款不同外觀、體態的超仿生機械人。其中，男款「凌夜」（身高183cm、重42kg）主打硬朗下顎線與深邃側顏的霸總風格；女款「小優」（身高168cm、重35.2kg）則展現優雅與靈動。

該系列支持高度的「多維度外觀與性格定制」，通過矩陣式三維掃描系統，消費者甚至可以1:1複製明星、動漫二次元角色，或是自己。優世界總經理譚旻透露，機械人的頭髮是與全球最大的頭髮製造商魯貝卡（Rebecca）合作，皮膚則採用獨創的仿真油性材料與凝膠，經過10次以上精密上色，不僅能看清毛孔、指紋與微血管，還帶有豐盈的彈性。

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價格曝光最高99萬

破「恐怖谷效應」沒電也能維持「體面姿勢」

發布會上最受市場關注的「最終定價」也正式揭曉。U1Lite為入門半身版，售價11.98萬元人民幣，無下肢，專攻案頭陪伴或前台接待。U1Pro是全身性能版，售價為16.98萬元人民幣，配備88個自由度關節與「養成系情感大模型」。U1 Ultra則為頂配高動態版，男款售價99萬元人民幣，女款售價88萬元人民幣。

據悉，Ultra版配備高達2070Tops的頂尖算力，支持全棧式開放開發，女款還能精準復刻真人「走貓步」等高難度動態舞蹈。

此外，U1內置長期陪伴情感大模型，能識別20多種人類細微情緒，準確率超90%。還具備「跨時空記憶體」，能主動關懷用戶，譬如當主人加班回家能夠主動問候並調節空調。

優必選發布仿生機械人。（香港01 楊凱力）

優必選發布仿生機械人。（香港01 楊凱力）

針對大眾最擔心的「恐怖谷效應」，比如語音與嘴型不同步造成的驚悚感等問題，優必選強調其語音與唇型對齊延遲控制在20毫秒內。機械人還首創「全時自鎖仿生頸椎」，當機械人完全沒電時，頭部不會驚悚地突然垂下，而是會像人類一樣優雅地固定，維持體面姿態。

針對用戶極度敏感的私密隱私問題，官方強調U1設置了三層隱私架構，數據在機械人「端側」就能實現閉環加密，絕不上傳雲端用於AI訓練。7月15日，優必選將上線互動APP，並於9月16日正式開啟首批快遞交付。

優必選發布仿生機械人U1系列，價格為11萬至99萬。（香港01 楊凱力）

優必選6月30日舉行仿生機械人U1系列發布大會，CEO周劍表示「要重新定義機械人時代」。（香港01 楊凱力）

對於這次發布，優必選CEO周劍表示，「這次輪到我們中國人來定義什麼叫人形機械人了。」同時，他還暗嗆歐美的機械人大廠「不斷在做Demo甚至跳票」。他指出，人形機械人是一場高於工業革命的浪潮，將徹底重塑全球地緣政治與經濟結構。