【拆解USB-C】同樣外形速度差上百倍！幾百元USB4線究竟貴在哪？

【拆解USB-C】自從歐盟推出新技術規範，連Apple都全面轉用USB-C接口，大眾普遍認為「一線走天涯」的便利時代終於來臨。無論是手提電腦、智能手機、無線耳機，甚至是日常的數碼周邊，似乎都能共用同一條連接線。然而，當消費者打算在市場上購買一條USB-C線時，卻會發現價格差距極大：有些產品在特賣場只需十數港元，但最新的高品質USB4線材，卻動輒要價高達港幣二百至五百元不等。究竟這條外表看起來一模一樣的線材，憑甚麼賣得這麼貴？消費者又是否需要追求最高規格？



究竟這條外表看起來一模一樣的線材，憑甚麼賣得這麼貴？（AI生成）

USB-C接口的「盲盒」陷阱：外觀相同速度差天共地

許多用家選購線材時常犯的錯誤，就是將USB-C與速度掛鈎。事實上，USB-C僅僅代表接頭的物理形狀（即扁平、可正反盲插的外觀），但其內部封裝的傳輸協議卻可能大相徑庭。這導致市場上出現嚴重的「盲盒現象」：一條外形相同的USB-C線，其內部可能只支援最古老、傳輸速度僅有480Mbps的USB 2.0規格，亦可能支援最新、速度快上百倍的USB4規格。

比如，iPhone 15 Pro Max本身配備支援10Gbps傳輸速度的高速USB-C接口，然而蘋果隨機附送的編織線，在數據傳輸上卻僅被限制在USB 2.0的慢速水平。若非對科技規格有深入了解的數碼發燒友，一般用家在使用該原廠線傳送檔案時，往往會誤以為是手機本身性能緩慢，這正正反映出目前USB-C規格混亂給大眾帶來的困擾。

USB-C外觀相同速度差天共地。（AI生成）

USB4線材憑甚麼賣得貴？超高頻寬與「一線通」體驗

高品質USB-C線材之所以能維持港幣150至500元的溢價，核心原因在於其極致的硬件設計與驚人的頻寬表現。

傳統的平價線材主要為了單純的充電或低速數據同步而設計，而USB4則是專為高強度的高效能工作環境量身打造。在技術規格上，USB4能提供極高的傳輸速率，最新的USB4 Version 2規格甚至可達到對稱80Gbps，或在特定情況下達到高達120/40Gbps的驚人頻寬。

在日常實際應用中，這種超高頻寬帶來了「一線通天下」的極致體驗。用家只需使用一條USB4線材連接手提電腦，這條線就能同時處理：

【1】高功率電力輸送，為電腦補充電量。

【2】高速數據傳輸，流暢讀寫外置SSD固態硬碟。

【3】高解像度影像輸出，同時外接多台4K甚至8K高解像度顯示器。

【4】完美連接擴充基座（Docking Station）上的鍵盤、滑鼠及網絡線。

USB4專為高強度的高效能工作環境量身打造。（AI生成）

與Intel Thunderbolt的關係

在選購高效能線材時，消費者亦經常會見到Intel主導的Thunderbolt 4或最新的Thunderbolt 5標準。兩者採用相同的USB-C接口，且在大部分日常應用中可以互相兼容。不過，為了確保設備100%發揮出應有的最高效能，用家在購買前，最好還是認清手提電腦官方規格表上標明的是支援USB4還是Thunderbolt，並選擇相對應認證的線材。

雖然與USB-C採用​​相同的接口，但Thunderbolt技術認證對各方面提出更高要求。（Intel）

消費者選購指南：真的需要USB4嗎？

面對高昂的售價，消費者在購買前應理性評估個人需求，避免大材小用。

【值得入手的情況】

若是一名專業的影片剪接師、攝影師，日常需要傳輸動輒數百GB的4K/8K原始影片檔；又或者希望打造簡潔的桌面，想用一條線就搞定手提電腦的充電、外接雙顯示器和高速外置硬碟。那麼，購買一條高品質的USB4線材絕對是物有所值。加上它具備向下兼容的特性，買它便不需要再費神研究那些複雜的舊規格。

面對高昂的售價，消費者在購買前應理性評估個人需求，避免大材小用。（AI生成）

【可以慳錢的情況】

相反，若買線的主要目的，純粹是為了替iPhone 16、手提電腦或無線耳機進行「快速充電」，又或者是連接普通的鍵盤、滑鼠等低速週邊設備。在此情況下，大可不必花費高昂溢價。此時只需選擇一條由知名品牌推出、支援高功率Power Delivery（PD）但數據傳輸僅為普通規格的充電線，便已經綽綽有餘，能為銀包節省不少成本。