Switch 2注意｜買錯記憶卡即中伏　教你認清存儲卡類別免浪費錢

如今數碼設備全面普及，無論運動相機/無人機拍攝超高清素材，還是遊戲掌機保存運行遊戲，存儲卡都是必備，大家最熟悉的就是microSD存儲卡（也叫TF卡）。雖然它有着極佳的通用性，但性能指標卻相差很大，適用的設備也不相同，這也導致很多用戶圖便宜而踩坑，甚至出現到手後無法使用的情況。



最典型的例子就是任天堂Switch 2玩家入手傳統的microSD存儲卡，完全不能安裝和運行遊戲。因為Switch 2用的是高性能的microSD Express存儲卡，不僅要有大容量來容納更多的遊戲，而且相對於普通的microSD存儲卡擁有更高的I/O性能，才能滿足Switch 2遊戲機高速加載的需求，例如Samsung P9 Express固態存儲卡。

Samsung P9 Express儲存卡。（中關村在線提供）

microSD Express存儲卡與傳統microSD存儲卡外觀相同，確實容易讓用戶混淆，但辨別起來還是比較容易的，例如microSD Express存儲卡正面都會有EX的標識，而傳統microSD卡沒有該標識。

microSD Express與傳統microSD的區別▼▼▼

+ 4

從背面看，microSD Express存儲卡有雙排的金手指，而傳統的UHS-I microSD存儲卡只有一排，這也是兩者最重要的區別。值得一提的是，microSD Express存儲卡還可以向下兼容microSD UHS-I設備，例如運動相機、無人機、任天堂初代Switch遊戲機以及UHS-I讀卡器，只是性能也被限制在UHS-I水準。

和傳統的microSD存儲卡相比，microSD Express存儲卡最大的不同就是採用來自固態硬盤的PCIe NVMe技術，而傳統的microSD使用的是UHS-I接口規範，前者的理論速度是後者的4倍左右。從基準測試成績看，某品牌UHS-I microSD存儲卡基準測試讀取速度為181.97MB/s。

和傳統的microSD存儲卡相比，microSD Express存儲卡最大的不同就是採用來自固態硬盤的PCIe NVMe技術。（Samsung）

而Samsung P9 Express固態存儲卡的讀取速度高達838MB/s，是上面UHS-I microSD存儲卡的4.5倍。

實際的文件傳輸對比，使用Fastcopy從某品牌UHS-I microSD存儲卡讀取一個20GB的文件，這也是Switch2常見的遊戲體量，實測用時1分56秒，讀取速度178.8MB/s。

而Samsung P9 Express固態存儲卡讀取同樣的文件用時僅為25.7秒，讀取速度高達809.5MB/s，同樣是UHS-I microSD卡四倍多，可見兩種存儲卡的性能差異巨大。

然後我們把它們裝到Switch2遊戲機上，在系統的「數據管理」中Samsung P9 Express固態存儲卡被完美識別，並支持與機身存儲之間的遊戲數據轉移。容量方面，Samsung P9 Express固態存儲卡提供了256GB和512GB可選，有效緩解玩家的存儲焦慮。

然後我們把它們裝到Switch2遊戲機上，在系統的「數據管理」中Samsung P9 Express固態存儲卡被完美識別，並支持與機身存儲之間的遊戲數據轉移。（中關村在線提供）

而UHS-I microSD存儲卡系統則會報錯，提示無法在Switch 2上使用，並指導用戶如何識別microSD Express存儲卡，和前面的內容完美閉環了。

在系統的「數據管理」中存儲卡部分為灰色，並提示SD Express卡未插入，可見UHS-I microSD在Switch 2上已經徹底無法使用。

正因如此，Switch 2遊戲就是microSD Express存儲卡的獨角戲了，Samsung P9 Express固態存儲卡加載相同的遊戲，只比Switch 2機身存儲慢1秒左右，給玩家帶來高效的遊戲體驗。

存儲卡市場可謂是魚龍混雜，尤其是對於microSD卡存儲卡來說，外形一樣卻未必能符合自己的應用場景。經過測試，普通的UHS-I microSD存儲卡相較於microSD Express存儲卡性能相差了4倍多，而且安裝到Switch 2遊戲機上是真的不能用，而Samsung P9 Express固態存儲卡則是完美適配，所以玩家們一定要不能買錯，畢竟退換貨也很費時費力的。

【延伸閲讀】SSD秒殺舊硬碟？這兩個方法讓機械硬碟升級提速 打敗固態硬碟（點擊連結看全文）

+ 16

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】